Saiba onde fazer encomenda de torta capixaba para a Semana Santa

No livro “Dos Comes e Bebes do Espírito Santo – A Culinária Capixaba no Hotel Ilha do Boi”, dos historiadores Renato Pacheco e Luiz Guilherme Santos Neves, consta que a torta capixaba é uma união de hábitos das gastronomias portuguesa, africana e indígena. Protagonista dos banquetes da Semana Santa, o tradicional prato capixaba pode ser preparado somente com bacalhau e palmito, para quem tem paladar mais sensível, ou com todos os mariscos, como manda a tradição.





Em padarias, supermercados, restaurantes de mariscos e nas casas de diversos cozinheiros de mão cheia, as atenções nos próximos dias se voltam para a massa de mariscos mais querida pelos capixabas. Na padaria Monte Líbano, por exemplo, a iguaria é preparada sob encomenda há cerca de 20 anos e, neste, não seria diferente. Por lá, uma das opções é a torta com bacalhau, palmito e camarões, por R$ 99,80 o quilo.

Torta vegana

Para aqueles que não consomem produtos de origem animal, os chamados veganos, a boa pedida é a novidade no restaurante Agavegan: torta capixaba vegana, que pode ser preparada com recheio de cogumelos ou com carne de jaca desfiada. É um tipo de alga que garante o gostinho semelhante ao do peixe à iguaria, que foi aprovada pela personal trainer Fernanda Araújo Cardoso, 35.

Vegana já há alguns anos, Fernanda estendeu o estilo de vida aos filhos, os estudantes Gabriel, 12, e Isabelle, 10, e também acabou influenciando o marido, o empresário Alessandro Matos Cardoso, 48, que aderiu à prática do veganismo.

O Agavegan também aceita encomendas das tortas para o feriado, além de disponibilizar porções prontas para retirada no próprio restaurante, que fica no Shopping Vila Velha. A de um quilo, por exemplo, sai por R$ 100.

Fernanda, Alessandro, Isabelle e Gabriel Cardoso aprovaram torta capixaba vegana Crédito: Bernardo Coutinho

ONDE ENCOMENDAR SUA TORTA

Monte Líbano

O que oferece: Na padaria, os glutões podem escolher a torta com bacalhau e palmito ou com bacalhau, palmito e camarão. O quilo de ambas sai pelo mesmo valor, R$ 99,80. A padaria terá porções de 500g e de 1 kg para pronta-entrega em todas as unidades.

Serviço: As encomendas podem ser feitas até o dia 17, direto nas lojas ou por telefone. Valores válidos para as unidades da Praia do Canto, Jardim da Penha, Santa Lúcia e Praia da Costa. (27) 3145-1900.

Rede Extrabom

O que oferece: As 27 lojas da rede produzirão doze toneladas do prato. A receita, por lá, é composta por 60% de bacalhau, além de palmito, azeite e temperos. Haverá pronta-entrega, mas quem preferir pode fazer encomendas com até 24 horas de antecedência pelo site extrabom.com.br. O quilo do quitute sai a R$ 59,90.

Serviço: As encomendas podem ser feitas nas lojas Extrabom localizadas na Grande Vitória e Norte do Estado e unidades do Extraplus nos bairros Jardim da Penha e Praia da Costa, além do Hortomercado. 0800-282-8500.

Barlavento

O que oferece: A produção será limitada aos dias 19, 20 e 21 de abril, das 11h às 17h. Por lá, a torta leva camarões médios e pequenos, siri desfiado, lula, palmito e bacalhau. Com aproximadamente 1,3 kg, a torta sai a R$ 190, com direito à panela de barro.

Serviço: Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-0422.

Susu Gourmet

O que oferece: Sueli Ferreira é quem prepara as tortas em duas versões: de bacalhau e de bacalhau com mariscos. Ambas são oferecidas em três tamanhos: 500g, 1,1 kg e 1,5 kg. A de bacalhau custa R$ 50, R$ 100 e R$ 130, respectivamente. Já a incrementada com mariscos custa R$ 70, R$ 135 e R$ 175.

Serviço: Os clientes que quiserem podem buscar direto em Jardim Limoeiro, na Serra. Até Jardim Camburi, Sueli informa que faz entregas, com taxa de R$ 15. Outros bairros com taxa sob consulta. Encomendas até quarta-feira (17), pelo (27) 99970-6052.

Supermercados São José

O que oferece: A torta capixaba completa, com bacalhau, camarão, siri, palmito fresco e sururu sai a R$ 109,90 (o quilo). Os clientes podem fazer encomendas antecipadas, mas também haverá opções para pronta-entrega.

Serviço: Disponível nas unidades de Carapina, Praia do Canto, Enseada do Suá, Esplanada, Centro de Vitória, Jardim Camburi e Market Express (Praia da Costa). (27) 3324-2355.

Torta Capixaba Jacqueline e Tiago

O que oferece: O casal prepara a tradicional torta desde 2006. Neste ano, vai trabalhar apenas com encomendas. A iguaria é preparada em três tamanhos (500g, 1 kg e 1,5 kg), por R$ 70 (o quilo).

Serviço: Os clientes podem buscar a torta na Rua Ernesto Pereira Gomes, 36, Itacibá, Cariacica, nos dias 18 e 19 de abril. As encomendas devem ser feitas pelos telefones (27) 99637-3214, (27) 3216-0200 e (27) 99881-0843. O pagamento pode ser feito no crédito.

Caranguejo do Assis

O que oferece: São duas versões do prato tradicional capixaba: a que leva apenas bacalhau e palmito, e a incrementada com camarão e sururu. As duas têm o mesmo valor, R$ 105, e o tamanho é ideal para duas pessoas comerem bem.

Serviço: O restaurante não estabeleceu data limite para as encomendas, que podem ser feitas pelos números (27) 3289-8486 e (27) 3376-3800. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Chef Vivian Christ

O que oferece: A mestre-cuca oferece duas alternativas de torta: a gourmet é feita com bacalhau português, palmito in natura, cebolas, azeitonas pretas, tempero verde e azeite italiano; já a tradicional é feita com bacalhau, palmito in natura, camarão, azeitonas, cebolas, tempero verde e azeite. Os valores partem de R$ 79,90.

Serviço: As encomendas podem ser feitas até o dia 16 de abril, terça-feira, pelo telefone (27) 99929-4180. A chef faz entregas em Vila Velha. Em Vitória, a taxa é sob consulta.

Gaúcho Gourmet

O que oferece: No local, o quitute leva bacalhau, palmito pupunha, camarão, sururu, polvo, batata, cebola, alho, coentro, azeitonas e bastante azeite. O quilo da torta sai a R$ 88,90.

Serviço: As encomendas devem ser feitas até o dia 19, sexta-feira, e retiradas no próprio restaurante, que fica na Avenida Santa Leopoldina, 1702, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha (em frente à segunda etapa). (27) 99961-7694 ou (27) 3349-1805.

Gastrochef eventos

O que oferece: As chefs Claudia e Gabriela Lima preparam a torta capixaba tradicional, com sururu, ostra, camarão, bacalhau, siri, caranguejo e palmito, e também a torta de bacalhau, apenas com o peixe, camarão e palmito. A porção de um quilo sai a R$ 160, a de 500g a R$ 80, e a de 250g a R$ 40. As tortas podem ser entregues em panelas de barro (com acréscimo de R$ 20).

Serviço: As encomendas podem ser feitas até quarta-feira, dia 17, pelo telefone (27) 99996-0694. Os clientes podem buscar a encomenda em Jucutuquara, mas a dupla também faz entregas.

Cia do Caranguejo

O que oferece: Duas variações de torta: a primeira com siri, camarão, sururu, bacalhau e palmito; e a segunda apenas com bacalhau e palmito. Ambas saem a R$ 135 o quilo.

Serviço: As encomendas podem ser feitas até o dia 19 de abril. Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.

Daju Bistrô

O que oferece: A chef Júlia Faria prepara a torta com bacalhau, palmito in natura e camarões. A porção de um quilo sai a R$ 120. Os clientes que quiserem, podem levar o próprio refratário ou panela de barro para a montagem.

Serviço: Encomendas até quinta-feira. Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 121, loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.

Agavegan

O que oferece: No restaurante vegano, a torta capixaba é preparada com um tipo de alga que garante o gostinho semelhante ao sabor dos mariscos. O recheio pode ser de cogumelos ou de jaca desfiada. A porção de um quilo sai a R$ 100, e a de 500g a R$ 65. Além das encomendas, o restaurante terá algumas unidades prontas na loja para retirada.

Serviço: Os pedidos podem ser feitos até o próximo dia 18, quinta-feira. O restaurante fica no Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, número 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 99633-6922.

Neffa Buffet Externo

O que oferece: O serviço personalizado de catering oferece a torta no valor de R$ 98 o quilo, além de outros pratos para pequenos ou grandes grupos.