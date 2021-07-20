Saiba como preparar couve-flor à milanesa com missô e especiarias

Couve-flor à milanesa é uma delícia, e pode ficar ainda mais interessante com um toque oriental. Na receita abaixo, sugerimos um empanamento com panko, farinha oriental que dá uma crocância bem peculiar aos alimentos. Os temperos também trazem um quê da Ásia e, em vez de frito, o vegetal é assado.
A suculência extra fica por conta do creme que o acompanha, feito de queijo e tahine. Gostou da combinação? Veja como o preparo é simples:
COUVE-FLOR EMPANADA ACOMPANHADA POR CREME DE QUEIJO COM TAHINE
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 couve-flor inteira
- 1 colher (chá) de cominho
- 1 colher (chá) de páprica defumada
- 1 colher (chá) de pimenta caiena
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de missô (pasta de soja fermentada)
- 2 ovos
- Queijo parmesão ralado a gosto
- 2 xícaras de farinha panko
- Azeite de oliva extravirgem
- Creme:
- 400g de requeijão cremoso
- 2 colheres (sopa) de tahine (pasta de sementes de gergelim)
- ¼ de xícara de creme de leite fresco
- MODO DE PREPARO:
- Lave e seque bem a couve-flor.
- Em uma tigela, misture todos os temperos com os ovos e e passe por toda a couve-flor.
- Polvilhe aos poucos a farinha panko e vá empanando toda a hortaliça.
- Coloque-a em uma assadeira, polvilhe o parmesão, regue com azeite e asse em forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos ou até que esteja dourada e macia.
- Creme: derreta, na hora de servir, o requeijão com o creme de leite fresco e o tahine.
- Cubra a couve-flor com esse creme e sirva imediatamente.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.