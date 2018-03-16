Restaurant Week ES: menus completos a preços a partir de R$ 41,90

Começa nesta sexta-feira (16) mais uma edição de um dos festivais gastronômicos mais concorridos do Estado. Desta vez, o Restaurant Week vai reunir pratos que celebram a cozinha internacional. O evento terá menu completo (com entrada, prato principal e sobremesa) a R$ 41,90 no almoço, e R$ 54,90 no jantar. Os glutões terão até o dia 1º de abril para degustar os cardápios inéditos preparados pelos 32 endereços participantes espalhados pela Grande Vitória.
A ideia de oferecer pratos da gastronomia internacional foi inspirada na realização da Copa do Mundo, que neste ano acontece na Rússia. A organização do evento propôs que os chefs tirassem referências dos 32 países classificados para a competição, e criassem cardápios completos inéditos.
Um dos países mais homenageados nas criações foi a Argentina. Portanto, os menus estão recheados de cortes nobres de carne e outros quitutes dos hermanos. O Peru e o Uruguai também têm pratos representantes, assim como a Espanha, a França, a Itália e Portugal. Da Alemanha vem o strudel, uma famosa torta de maçã servida em um dos restaurantes participantes. Ainda há alternativas das cozinhas árabe e japonesa e, é claro, da brasileira.
Com o acréscimo de R$ 1 na hora do pagamento da conta, os clientes podem fazer uma contribuição para um projeto social localizado na Grande Vitória. Nesta edição, a instituição escolhida foi o Abrigo Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado (Avedalma/Lar dos Idosos).
Aldeia da Ilha
Almoço
Entrada: panna cotta especial com mini salada (ou) buraco quente (pão especial ao molho de carne com gorgonzola). Prato principal: tilápia do chef (tilápia empanada ao molho de camarão com batata doce ao molho especial e brócolis) (ou) releitura parmegiana (tornedor envolto na massa de pastel, purê de batata e molho de tomate) Sobremesa: cheesecake de tapioca (ou) verrine de alfajor.
Jantar
Entrada: mesmas do almoço. Principal: Surpresa do Chef (tornedor gratinado ao queijo brie, trouxinha de couve com abacaxi, champignon e palmito com arroz branco) (ou) risoto nordestino (risoto de carne seca com purê de abóbora e molho gorgonzola) ou Tilápia à moda (spaghetti integral ao alho e óleo com camarão e tilápia grelhado ao molho de limão). Sobremesa: cheesecake de tapioca (ou) Verrine de alfajor.
Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 10 a 14, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Domingo e segunda das 11h às 15h30. Terça a sábado das 11h às 0h. Telefone: (27) 3324-2454
Argento Parrilla Praia da Costa
Jantar
Entrada: salada de rúcula, queijo de cabra e ameixas (ou) combinação de camarão, pêssegos e cebola roxa regado com curry verde. Principal: miolo de alcatra recheado com champignons, quesitos y bacon acompanhado por batatinhas ao alecrim e alho (ou) linguado assado com tapenade de tomates secos, azeitonas e alcaparras acompanhado por arroz integral ao limão. Sobremesa: crumble de ameixas frescas com amêndoas (ou) panquecas finas argentinas com frutas da estação e creme de chocolate.
Endereço: Rua Afonso Pena, 677, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Terça a sábado das 18h30 às 23h30. Telefone: (27) 3208-2873
Argento Parrilla Shopping Vila Velha
Almoço
Entrada: empanada de carne com diferentes temperos argentinos (ou) saladinha de folhas, cebola roxa, bacon em cubinhos, repolho e batata palha regado com creme de maionese caseira. Principal: fraldinha grelhada sobre batatas temperadas e regadas com gremolata de castanhas (ou) lombo de porco braseado regado com vinagrete argentino, acompanhado por creme de milho e legumes na brasa. Sobremesa: meia lua de goiaba com creme de cream cheese e focaccia de biscoito ou panquecas fininhas mornas com doce de leite e chocolate.
Jantar
Entrada: dueto de empanada saltenha e palitinhos de queijos (ou) torta de frango e linguiça mineira ao tomate com pesto de manjericão. Principal: medalhão de bife de chorizo com tomates grelhados regado com manteiga de chimichurri, sobre risoto de champignon e bacon ao vinho branco (ou) peixe do dia assado com limões queimados com batatinhas ao azeite de ervas e salada de mangas, tomate baby, cebola roxa e coentro). Sobremesa: clássicas panquecas fininhas mornas com doce de leite e chocolate (ou) Lemon pie a lo Argento
Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30. Telefone: (27) 3533-2225
Argento Parrilla Shopping Vitória
Almoço
Entrada: Brochette de pão de alho, linguicinha toscana e tomate na parrilla (ou) 2. Salada de folhas, tomate cherry, manga e molho pesto. Principal: Baby beef con papas bravas y salsa criolla (filé de alcatra com batatas caseiras fritas e vinagrete da casa) (ou) 2. Lomo de cerdo con farofinha y arroz parrillero (lombo suíno acebolado, acompanha farofinha e arroz com ovo e bacon). Sobremesa: 1. Degustación de frutas al horno com chantilly caseiro (ou) 2. Empanada de queijo e goiabada.
Jantar
Entrada: 1. Mini tarta de mix de queijos, cebola e panceta (ou) 2. Tomate grelhado e recheado com purê de batata e ervas, finalizado com azeite, pimenta do reino e parmesão. Principal: Ojo de bife com salsa de crema y puerros, con papa rústica y legumbres (miolo da alcatra com molho branco e alho poro, acompanha batata rústica, cebola, pimentões, tomate e cenoura) (ou) 2. Fettucini alla carbonara (ovo, queijo parmesão e bacon cortadinho). Sobremesa: 1. Degustación de frutas al horno com chantilly caseiro ou 2. Empanada de queijo e goiabada.
Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30. Telefone: (27) 3324-6033.
Balada Mix
Almoço
Entrada: Cestinha de carne com musseline de baroa (ou) 2. Salad Caesar. Principal: 1. Fettuccine com camarão ao molho gorgonzola (ou) 2. Bife ancho com arroz cremoso. Sobremesa: 1. Torta de leite ninho com chocolate (ou) 2. Sorvete de queijo com goiabada cascão
Jantar
Entrada: 1. Croquete de carne (ou) 2. Salad Caesar. Principal: 1. Bife de chorizo com salada à moda da casa (ou) 2. File de salmão grelhado com molho de maracujá e manga. Acompanha arroz branco. Sobremesa: 1. Panna Cotta com calda de morango (ou) 2. Cheesecake de cenoura com ganache
Endereço: Av. Doutor Olívio Lira, 353, Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 11h30 às 15h. Sábado e domingo das 11h30 às 23h.Telefone: (27) 3320-8459.
Bendito Bistrô
Jantar
Entrada: 1. Mix orgânico de folhas verdes, abóbora assada e crocante de nozes (vegano) (ou) 2. Bruscheta do nosso pão ao pomodoro gratinada com parmesão (ou) 3. Ceviche de peixe branco e salmão, com manga e batata doce grelhada (ou) 4. Trio de benditas coxinhas (frango com cream cheese, cordeiro com cream cheese e siri desfiado). Principal: 1. Filé mignon em iscas, fonduta de gorgonzola com nosso nhoque na manteiga de ervas (ou) 2. Medalhões de baby beef ao molho de Dijon, batatas rústicas, rúcula orgânica, limonete e parmesão (ou) 3. Fusili com frutos do mar ao estilo capixaba (lulas, camarões, mexilhões frescos de Santa Catarina, isca de peixe e lagosta) (ou) 4. Salmão chileno fresco grelhado ao molho thay, bifum com legumes filetados e farofa de castanhas (ou) 5. Cogumelos frescos ao molho thay, bifum com legumes filetados e farofa de castanhas (vegano) (ou) 6. Pernil de cordeiro em kebab, cuscuz marroquino com legumes e damasco. Sobremesa: 1. Maravilhoso Quindim da tia Nonô do Parque Moscoso (ou) 2. Abacaxi grelhado, sorbet de coco verde e coco tostado (vegano) (ou) 3. Panna cotta de iogurte grego e calda de abacaxi (ou) 4. Mousse de chocolate branco com calda de morango e crocante de amêndoas.
Endereço: Rua Joaquim Lirio, 08, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Terça a sábado das 18h30 às 0h; domingo das 12h às 16h. Telefone: (27) 3024-0022.
By Rock
Almoço
Entrada: 1. Caponata com torradas de ervas (ou) 2. Creme de abóbora com crispy de carne seca. Principal: 1. Salmão em crosta de amêndoas com legumes grelhados e crispy de alho (ou) 2. Baby beef com batatas ao murro acompanhado de molho demi glace. Sobremesa: 1. Mousse de maracujá (ou) 2. Torta de doce de leite crocante.
Jantar
Entrada: 1. Mini salada com tomates confitados (ou) 2. Carpaccio com molho de alcaparras e parmesão. Principal: 1. Ancho com molho madeira, arroz à piemonte e purê de couve flor (ou) 2. Fraldinha com fettuccine com manteiga de sálvia. Sobremesa: 1. Panna cotta com coulis de morango e amora (ou) 2. Chocotorta
Endereço: Rua Celso Calmon, 267, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Todos os dias 11h30 às 0h. Telefone: (27) 99933-3838
Cantina DItália
Almoço
Entrada: 1. Salada Week (ou) 2. Carpaccio de carne. Principal: 1. Escalope de filé mignon ao molho madeira com gnocchi artesanal à matriciana (ou) 2. Risotto de costela bovina com agrião (ou) 3. Pizza artesanal quatro queijos ou margherita. Sobremesa: 1. Palha Italiana (ou) 2. Mini torta de massa folhada com maçã
Jantar
Entrada: 1. Salada Week (ou) 2. Carpaccio de carne. Principal: 1. Filé mignon ao molho madeira com risoto à carbonara (ou) 2. Linguado ao molho de ervas com raviolli de banana da terra ao molho rosé (ou) 3. Raviolli artesanal de carne seca com abóbora ao molho de mostarda Dijon. Sobremesa: 1. Palha Italiana (ou) 2. Mini torta de massa folhada com maçã
Endereço: Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 11h às 15h30 e das 18h às 0h. Sábado das 11h às 0h e domingo das 11h às 17h. Telefone: (27) 3324-6350
Cantina do Bacco (Praia do Canto, Shopping Vitória e Jardim da Penha)
Jantar
Entrada: Salada verde (ou) 2. Bruschetta de tomatinho ao pesto. Principal: 1. Nhoque de baroa com manteiga de ervas (ou) 2. Frango grelhado ao alecrim com legumes. Sobremesa: 1. Abacaxi com raspas de limão e hortelã (ou) 2. Sorvete La Basque de chocolate com cobertura de Hersheys.
Serviço (Praia do Canto)
Endereço: Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Terça a sábado das 18h à 0h. Telefone: (27) 2142-3040
Serviço (Shopping Vitória)
Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda a quarta das 10h às 22h. Quinta a sábado das 10h às 23h. Domingo das 11h às 22h. Telefone: (27) 3137-2057
Serviço (Jardim da Penha)
Endereço: Av. Anísio Fernandes Coelho, 66 - Jardim da Penha, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda, das 18h às 23h. Terça a domingo das 11h às 23h. Telefone: (27) 3325-0847
Daju Bistrô
Almoço
Entrada: 1. Pastel tropeiro (recheado com linguiça da roça, couve, ovo cozido e banana da terra) (ou) 2. Ceviche de carne seca (lascas de carne seca, cebola roxa, cubinhos de tomate, coentro, pimenta dedo de moça em tempero cítrico picante). Principal: 1. Risoto de costela bovina (ou) 2. Supremo (tortinha cremosa de frango com bechamel de milho e ervas, gratinada com queijo e acompanhada de batatinha crocante e arroz branco). Sobremesa: 1. Pavê Chokito (leite condensado caramelizado com flocos crocante e um delicioso chocolate na taça) (ou) 2. Cocada de forno com sorvete de creme e cubinhos de abacaxi com canela
Endereço: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, loja 15, Mata da Praia, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 14h30. Telefone: (27) 3324-0565.
Della Bistrô
Jantar
Entrada: 1. Arancine variado com geleia de cabernet (ou) 2. Mil folhas de pupunha com gorgonzola e tomatinhos temperados. Principal: 1. Mousseline de bobó com filé de peixe em crosta cítrica (ou) 2. Tagliatelle ao ragu de cordeiro com pesto de menta e nozes. Sobremesa: 1. Mousse de queijo com calda de goiabada (ou) 2. Bolinho de chocolate e café com sorvete de morango.
Endereço: Rua Castelo Branco, 279, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 12h às 15h. Quarta a sábado das 19h às 23h. Telefone: (27) 3201-9951.
Delli Food Hall
Jantar
Entrada: 1. Carpaccio de salmão (acompanha ciabatta) (ou) 2. Mini tábua de frios (acompanha ciabatta). Principal: 1. Hambúrguer Delli (carne da casa, bacon, queijo cheddar, cebola caramelizada, batata rústica, mini salada de folhas e pão com gergelim)(ou) Assado de tiras (acompanha arroz, farofinha e vinagrete). Sobremesa: 1. New York cheesecake (ou) 2. Strudel com sorvete
Endereço: Rua Ceará, 225, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Terça a quinta das 18h30 às 22h45; Sexta e sábado das 18h30 à 0h. Telefone: (27) 3535-1227
Domus Itálica Ristorante
Almoço
Entrada: 1. Salada verde ao molho gorgonzola (ou) 2. Gourjons de frango com gergelim e molho de mostarda. Principal: 1. Penne com lascas de salmão, abobrinha, aspargos e brócolis ao azeite (ou) 2. Risoto de grana padano, tomate seco e rúcula (ou) 3. Filé de peixe grelhado ao molho de limão siciliano e arroz de açafrão. Sobremesa: 1. Sorvete de creme com calda de chocolate (ou) 2. Abacaxi caramelizado com sorvete de creme.
Jantar
Entrada: 1. Carpaccio clássico com pão italiano (ou) 2. Batata rosti, carne de sol e cream cheese. Principal: 1. Escalope ao molho do Chef, arroz piemontaise e batata palha (ou) 2. Filé de salmão ao molho JackDaniels e arroz de brócolis (ou) 3. Filé parmegiano com espaguete ou linguini ao pomodoro. Sobremesa: 1. Brownie com sorvete de creme e calda de chocolate (ou) 2. Creme de papaya com cassis
Endereço: Rua Dr. Olívio Lira, 353, anexo ao Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 11h30 às 16h e das 19h à 0h. Sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h. Domingo das 12h às 17h. Telefone: (27) 3329-3676.
Eller Brasa & Sabor
Jantar
Entrada: 1. Tortilla com caponata de legumes agridoce e redução de manga (ou) 2. Folhas frescas, tomate confitado, farofinha de bacon, croutons e molho pesto. Principal: 1. Ancho com chips de raízes, batatas bravas e manteiga de limão (ou) 2. Parmegiana de porco com musseline de baroa. Sobremesa: 1. Sorvete de queijo, coulis de goiabada e crocante de castanhas (ou) 2. Banana flambada com cachaça, doce de leite artesanal e sorvete de coco.
Endereço: Rua XV de Novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Terça a sábado das 19h às 23h. Telefone: (27) 3020-6969.
Enseada Mediterrâneo
Almoço
Entrada: 1. Gaspacho com crocante de berinjela (ou) 2. Cogumelo recheado com ovo de codorna e queijo Minas. Principal: Fraldinha grelhada ao molho poivre com legumes glaçados (ou) 2. Massa fresca com frutos do mar na manteiga de ervas. Sobremesa: 1. Cake de cenoura com brigadeiro Belga (ou) 2. Cheesecake de Twix com caramelo de doce de leite.
Endereço: Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h30 às 15h. Telefone: (27) 3324-0184
Figata Pizza e Birra
Jantar
Entrada: 1. Focaccia piccante (massa de pizza, azeite picante, parmesão, orégano e molho pesto) (ou) 2. Bruschetta de abobrinha (fatia de abobrinha, recheada com molho de tomate, muçarela de búfala e azeite de alho, assado no forno à lenha). Principal: 1. Risoto de alho poro (delicioso risoto de alho poro, acompanhado de um suculento peito de frango grelhado salteado com molho de tomate cereja, manjericão e azeite) (ou) 2. Filé mignon (escalope de filé mignon ao molho de mostarda Dijon e mel, acompanhado de conchiglione recheado com pasta de ricota e espinafre e gratinado com parmesão). Sobremesa: 1. Banana recheada com doce de leite (banana recheada com doce de leite, frita e empanada no açúcar e canela, acompanhada de sorvete) (ou) 2. Mousse de chocolate Figata (delicioso mousse de chocolate feito com chocolate, creme de leite, clara em neve e açúcar)
Endereço: Rua João da Cruz, 290 - Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Terça a domingo das 18h às 0h30. Telefone: (27) 3376-4451.
Forneria Preferito
Jantar
Entrada: 1. Empanada do Chef (massa feita artesanalmente e recheada com fraldinha e queijo) (ou) 2. Salada verde ouro (folhas verdes, queijo branco, croutons e molho tropical de manga). Principal: 1. Filet au poivre (delicioso filé mignon ao molho de pimenta do reino verde. Servido com purê de batata e molica crocante) (ou) 2. Paella mista (paella feita com lagosta, lula, mexilhão, frango, carne suína e verduras da estação). Sobremesa: 1. Pastel de nata (ou) 2. Mousse de doce de leite
Endereço: Rua XV de Novembro, 535, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Segunda, quarta, quinta e domingo das 18h às 23h; Sexta e sábado das 18h às 23h30. Telefone: (27) 3535-1005.
Gosto Capixaba
Almoço
Entrada: 1. Mini tortinha capixaba (ou) 2. Vinagrete de polvo. Principal: 1. Arroz de mariscos e anéis de lagosta (guarnecido com arroz, siri, mexilhão, camarão, polvo, lula, bacalhau, anéis de lagosta e palmito) (ou) 2. Bacalhau espiritual no pão rústico (guarnecido com bacalhau espiritual dentro do pão e legumes salteado). Sobremesa: 1. Mil filhas portuguesa com sorvete artesanal (ou) 2. Tortinha de Sintra
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Próximo ao Projeto Tamar, Enseada do Suá, Vitória. Horário de funcionamento: Terça a domingo das 11h às 16h. Telefone: (27) 3315-5650/ 99717-5197
Piu Especiarias
Almoço
Entrada: 1. Salada de feijão com cebola roxa, azeite, vinho branco e salsa (ou) 2. Salada de grão de bico. Principal: 1. Peixe assado com farofa de camarão molho de alcaparras no azeite (ou) 2. Escalope com risoto de tomate italiano e aromas de manjericão. Sobremesa: 1. Banana da terra assada com sorvete de creme (ou) 2. Pudim de milho verde
Jantar
Entrada: 1. Pasta de berinjela com torradas (ou) 2. Ceviche de peixe. Principal: 1. Peito de frango ao molho de cinco pimentas com tagliattele (ou) 2. Talharim de palmito pupunha com escalope de mignon ao molho madeira. Sobremesa: 1. Torta de café alemã (ou) 2. Sorbet de manga.
Endereço: Rua Elesbão Linhares,15, lojas 4 e 5, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda das 17h às 23h. Terça a quinta das 11h às 15h e das 17h às 23h. Sexta e sábado das 11h à 0h. Domingo das 11h às 16h. Telefone: (27) 3314-3863
Porto do Bacalhau (Vila Velha)
Jantar
Entrada: 1. Bolinho de bacalhau (ou) 2. Pastel de bacalhau. Principal: 1. Bacalhau à Gomes de Sá (ou) 2. Penne com lascas de bacalhau e molho de tomates frescos. Sobremesa: 1. Ambrosia (ou) 2. Torta de Aveiro.
Endereço: Av. Luciano das Neves, 434 - Prainha, Vila Velha. Horário de funcionamento: Terça a sábado das 19h às 23H. Telefone: (27) 3075-4101
Restaurante Porto Vitória
Almoço
Entrada: 1. Salada caesar com pipoca de frango (ou) 2. Fishcake de salmão com mix de folhas. Principal: 1. Entrecot grelhado ao molho de cogumelos com risoto parmegiano (ou) 2. Tilápia grelhada com purê de cenoura, farofa de castanhas e espuma de wasabi. Sobremesa: 1. Crème brûlée de doce de leite (tradicional sobremesa francesa com doce de leite) (ou) 2. Doce Brasil (conjunto de doces tradicionais do Brasil, composto de: pé de moleque, brigadeiro em texturas, doce de abóbora com coco, queijo com goiabada e doce de mamão)
Jantar
Entrada: 1. Camarão crocante com chutney de manga e brotos (ou) 2. Salada mediterrânea (presunto de parma, rúcula, berinjela, abobrinha, tomate e echalotes ao molho balsâmico). Principal: nhoque de baroa com ragu de cordeiro (ou) 2. Tornedor ao molho Malbec com batata roast e vagem sauté. Sobremesa: 1. Brioche french toast (rabanada de chocolate com creme de café e lascas de chocolate branco) (ou) 2. Trufa de limão siciliano (acompanha terra de maracujá).
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Hotel Golden Tulip Porto Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h às 15h e das 19h às 23h. Telefone: (27) 3533-1300
Salsa da Praia Restaurante e Petisqueria
Almoço
Entrada: 1. Salada de guacamole e crostini ao molho (levemente) picante e mix de folhas (ou) 2. Salada de folhas verdes, cenoura ralada, tomate cereja e palmito pupunha servido com uma emulsão de azeite e limão. Principal: 1. Steak de angus, arroz branco, feijão, farofa e fritas (ou) 2. Gratin de salmão com palmito e natas, arroz de açafrão e brócolis saltée (ou) 3. Meio galetinho assado sob redução de laranja e purê de parmesão (ou) 4. Risoto dItália (tomate, rúcula, búfala e parmesão) (ou) 5. Polpettine recheado com muçarela de búfala, servido com espaguete de pupunha ao molho sugo e manjericão (ou) 6. Prime rib de porco com arroz, tutu, couve refogada, cubos de bacon e ovo frito. Sobremesa: 1. Torta de limão (ou) 2. Pudim de leite ninho
Jantar
Entrada: 1. Salada de cuscuz marroquino com molho aioli de limão siciliano (ou) 2. Polentinha mole com ragu de pescoço de peru. Principal: 1. Ossobuco com nhoque de baroa na manteiga de sálvia (ou) 2. Steak de angus com risoto de tomilho e parmesão (ou) 3. Risoto de camarão 7 barbas e parmesão (ou) 4. Peixe no vapor de tomilho com ratatouille de legumes provençais e redução de balsâmico (ou) 5. Barriguinha de porco sob molho cítrico com arroz de alho e aipim na manteiga (ou) 6. Ravióli de bacalhau com emulsão de vinho branco e tomilho. Sobremesa: 1. Panna cotta de doce de leite com especiarias (ou) 2. Torta de chocolate com especiarias e caramelo salgado.
Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 18 e 19, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h45 às 15h30 e das 18h00 às 0h. Domingo das 11h45 às 16h. Telefone: (27) 3227-2747.
Spaghetti&Cia Vila Velha
Jantar
Entrada: 1. Salada ao molho de mostarda e mel com crispy de bacon (folhas verdes com tomate cereja, crispy de bacon ao molho de mostarda e mel) (ou) 2. Polenta ao ragu de linguiça (polenta de fubá caseiro ao ragu de linguiça calabresa e pimenta calabresa). Principal: 1. Nhoque com tomates frescos e fonduta de queijo (nhoque de batata ao molho de tomates frescos com fonduta de queijo e manjericão) (ou) 2. Ravioli Caprese (ravioli de muçarela de búfala e limão siciliano ao pesto de manjericão e tomate cereja) (ou) 3. Entrecôte uruguaio com talharim na manteiga e sálvia (entrecôte uruguaio grelhado com talharim na manteiga e sálvia). Sobremesa: 1. Gelato Romeu e Julieta (sorvete artesanal de baunilha com calda de goiaba e queijo Minas)
Endereço: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Sábado das 12h às 15h. Domingo das 12h às 16h. Quarta e quinta das 19h às 23h. Sexta e sábado das 19h30 às 0h. Telefone: (27) 3299-6125
Spaghetti&Cia Vitória
Almoço
Entrada: 1. Salada ao molho de mostarda e mel com crispy de bacon (folhas verdes com tomate cereja, crispy de bacon ao molho de mostarda e mel) (ou) 2. Polenta ao ragu de linguiça (polenta de fubá caseiro ao ragu de linguiça calabresa e pimenta calabresa). Principal: 1. Spaghetti à Carbonara (ou) 2. Ravióli de tomate seco com ervas finas (ravióli de ricota com tomate seco salteado em azeite de ervas finas, alho e manjericão) (ou) 3. Cotoletta de porco à milanesa com risoto de açafrão (cotoletta de porco à milanesa com risoto de açafrão e queijo parmesão). Sobremesa: 1. Gelato Romeu e Julieta (sorvete artesanal de baunilha com calda de goiaba e queijo Minas)
Jantar
Entrada: 1. Salada ao molho de mostarda e mel com crispy de bacon (folhas verdes com tomate cereja, crispy de bacon ao molho de mostarda e mel) (ou) 2. Polenta ao ragu de linguiça (polenta de fubá caseiro ao ragu de linguiça calabresa e pimenta calabresa). Principal: 1. Nhoque com tomates frescos e fonduta de queijo (nhoque de batata ao molho de tomates frescos com fonduta de queijo e manjericão) (ou) 2. Ravioli caprese (ravioli de muçarela de búfala e limão siciliano ao pesto de manjericão e tomate cereja) (ou) 3. Entrecôte uruguaio com talharim na manteiga e sálvia (entrecôte uruguaio grelhado com talharim na manteiga e sálvia). Sobremesa: 1. Gelato Romeu e Julieta (sorvete artesanal de baunilha com calda de goiaba e queijo Minas)
Endereço: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. Horário de funcionamento: Terça a sexta das 11h30 às 14h30. Sábado das 12h às 15h. Domingo das 12h às 16h. Quarta e quinta das 19h às 23h. Sexta e sábado das 19h30 às 0h. Telefone: (27) 3324-8866
Taurus Bar e Restaurante
Jantar
Entrada: 1. Crepe de rúcula, cenoura, palmito e Catupiry (ou) 2. Vitel toné (carpaccio de carne, molho de alcaparras, atum e enchovas). Principal: 1. Tornedor com risoto de tomate cereja (ou) 2. Salmão grelhado com crosta de gergelim e batata rústica a provençal. Sobremesa: 1. Tortelete de Romeu e Julieta (ou) 2. Sorvete com cobertura de morangos.
Endereço: Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Diariamente das 12h às 15h; Terça a sábado das 19h20 às 0h. Telefone: (27) 3225-4888
Temakeria & Cia Vitória e Shopping Vila Velha
Almoço
Entrada: 1. Shimeji (ou) 2. Dois rolinhos - primavera. Principal: 1. Teppan de salmão (ou) 2. Sashimi de salmão (15 cortes). Sobremesa: 1. Guioza de goiaba quente com sorvete (ou) 2. Harumaki de banana com Nutella quente e sorvete.
Jantar
Entrada: 1. Guioza de salmão (ou) 2. Dois rolinhos de camarão com alho poro e catupiry. Principal: 1. Desafio do Sushiman Junior (ou) 2. Camarão aos legumes e kani com molho branco. Sobremesa: 1. Petit gâteau de doce leite (ou) 2. Harumaki de banana com Nutella quente e sorvete.
Serviço (Vitória)
Endereço: Rua João da Cruz, 151 - Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: Terça a sexta das 11h30 às 14h30 e das 18h30 à 0h; Sábado das 12h30 às 15h30 e das 18h30 à 01h; Domingo das 12h30 às 15h30 e das 18h30 à 0h. Telefone: (27) 3327-5611.
Serviço (Shopping Vila Velha)
Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, loja 14, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 11h30 às 15h e das 18h às 23h; Sábado das 11h30 às 23h30. Domingo das 12h às 23h30. Telefone: (27) 3533-2315
The Zoo Gastronomia
Almoço
Entrada: 1. Torre de legumes grelhados em chama aberta (ou) 2. Ceviche de tilápia. Principal: 1. Filé mignon com risoto de tomate seco e rúcula (ou) 2. Penne ao pomodoro e muçarela de búfala. Sobremesa: 1. Pudim de leite condensado com calda de caramelo (ou) 2. Cheesecake de frutas vermelhas.
Jantar
Entrada: 1. Panceta com geleia de goiaba (ou) 2. Tilápia com molho verano. Principal: 1. Filé mignon com penne ao molho de mostarda (ou) 2. Tiras de pescada empanada com risoto de parmesão e limão tahiti. Sobremesa: 1. Pudim de leite condensado com calda de caramelo (ou) 2. Cheesecake de frutas vermelhas.
Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa, Vila Velha (embaixo do Pasárgada Residence). Horário de funcionamento: Domingo a domingo das 11h às 23h. Telefone: (27) 3072-3546.
Venitutti Italianíssimo
Jantar
Entrada: 1. Involtini di parma (tomate seco e rúcula envolvido em presunto parma fatiado) (ou) 2. Steak tartare (filet mignon cru em pequenos cubinhos temperado com especiarias da casa e servido com fatias de pão). Principal: 1. Tagliata de manzo al pepe verde (filet mignon grelhado ao ponto, flambado no conhaque com molho bechamel, brodo de carne com pepe verde servido com massa penne produzida artesanalmente na casa) (ou) 2. Bracciola alla Venitutti (filet mignon recheado com queijo brie e presunto Royale empanado a moda da casa servido com fettuccine ao tomate cereja confitado, tomate seco produzido na casa, alcaparras e azeitonas). Sobremesa: 1. Pera ao vinho (perinha portuguesa ao vinho saborizada com canela em pau e anis estrelado) (ou) 2. Cheesecake de limão siciliano (tradicional torta cheesecake na versão limão siciliano)
Endereço: Rua Henrique Moscoso, 202, Praia da Costa, Vila Velha. Horário de funcionamento: Segunda, quarta e quinta das 18h30 às 23h; Sexta e sábado das 18h à 0h; Domingo das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Telefone: (27) 3020-6060
Zattar Culinária Libanesa Contemporânea
Almoço
Entrada: 1. Quatro mini pães árabes acompanhado de um mini trio de pastas (ou) 2. Três canapés de mini pães árabes com kibe cru e folha de hortelã. Principal: 1. Kibe assado e arroz dourado com cebola crispy com coalhada fresca de nozes (ou) 2. Dueto de kafta (frango e boi) acompanhado de arroz de lentilha e vinagrete. Sobremesa: 1. Sorvete de creme com cobertura de caramelo e pistache (ou) 2. Doces árabes.
Jantar
Entrada: 1. Salada na taça de acrílico descartável (fatuche ou farabbud) (ou) 2. Quatro canapés de mini pães árabes com queijo boursin temperado com Zattar. Principal: 1. Churrasquinho libanês, couscuz marroquino e batata rústica Zattar (ou) 2. Filé mignon ou chick taouk, com legumes grelhados e arroz de amêndoas com damasco. Sobremesa: 1. Um mini bolo da teta (ou) 2. Mini torta caseira com sorvete de creme por cima
Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Horário de funcionamento: Domingo a quinta das 11h30 às 22h; Sexta e sábado das 11h30 às 23h. Telefone: (27) 3224-3730.