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Receita: prepare um delicioso salmão com creme de queijo e maracujá

Quer uma ideia de almoço leve, prático e nada trivial? Aposte nessa versão cremosa de uma das combinações mais famosas da culinária

Publicado em 23 de Março de 2021 às 08:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 mar 2021 às 08:00
Salmão ao creme de queijo
Salmão grelhado na manteiga e molho cremoso de queijo minas e maracujá Crédito: Ara Fotografia
Sabe aquela clássica combinação de salmão com molho de maracujá? Trouxemos uma versão cremosa super simples para você testar e dar uma incrementada na receita. Dá só uma olhada:

SALMÃO COM CREME DE QUEIJO E MARACUJÁ

  • INGREDIENTES:
  • 4 postas de salmão (800g)
  • 2 colheres (chá) de sal (8g)
  • Polpa de 1 maracujá (60g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26 g)
  • 1 embalagem de creme de queijo minas frescal (200 g)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Tempere os filés de salmão com 1 ½ colher (chá) de sal.
  2. Passe a polpa do maracujá na peneira, reservando as sementes.
  3. Em uma frigideira grande (preferencialmente antiaderente), derreta a manteiga em fogo alto e coloque duas postas com a barriga virada para baixo, grelhando por quatro minutos ou até que estejam bem douradas.
  4. Vire as postas com uma espátula reta e grelhe por mais quatro minutos ou até dourar a pele.
  5. Retire as postas, conservando-os quentes, e repita o procedimento para as outras duas.
  6. Na mesma frigideira, coloque o creme de queijo e a polpa de maracujá e misture, mexendo até aquecer. 
  7. Tempere com o restante do sal e acrescente as sementes reservadas.
  8. Sirva cada posta de salmão regada com o molho de maracujá e acompanhada de uma salada.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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