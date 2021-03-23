Receita: prepare um delicioso salmão com creme de queijo e maracujá

Sabe aquela clássica combinação de salmão com molho de maracujá? Trouxemos uma versão cremosa super simples para você testar e dar uma incrementada na receita. Dá só uma olhada:
SALMÃO COM CREME DE QUEIJO E MARACUJÁ
- INGREDIENTES:
- 4 postas de salmão (800g)
- 2 colheres (chá) de sal (8g)
- Polpa de 1 maracujá (60g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26 g)
- 1 embalagem de creme de queijo minas frescal (200 g)
- MODO DE PREPARO:
- Tempere os filés de salmão com 1 ½ colher (chá) de sal.
- Passe a polpa do maracujá na peneira, reservando as sementes.
- Em uma frigideira grande (preferencialmente antiaderente), derreta a manteiga em fogo alto e coloque duas postas com a barriga virada para baixo, grelhando por quatro minutos ou até que estejam bem douradas.
- Vire as postas com uma espátula reta e grelhe por mais quatro minutos ou até dourar a pele.
- Retire as postas, conservando-os quentes, e repita o procedimento para as outras duas.
- Na mesma frigideira, coloque o creme de queijo e a polpa de maracujá e misture, mexendo até aquecer.
- Tempere com o restante do sal e acrescente as sementes reservadas.
- Sirva cada posta de salmão regada com o molho de maracujá e acompanhada de uma salada.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.