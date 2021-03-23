Receita: prepare um delicioso salmão com creme de queijo e maracujá

Tempere os filés de salmão com 1 ½ colher (chá) de sal.

Passe a polpa do maracujá na peneira, reservando as sementes.



Em uma frigideira grande (preferencialmente antiaderente), derreta a manteiga em fogo alto e coloque duas postas com a barriga virada para baixo, grelhando por quatro minutos ou até que estejam bem douradas.



Vire as postas com uma espátula reta e grelhe por mais quatro minutos ou até dourar a pele.



Retire as postas, conservando-os quentes, e repita o procedimento para as outras duas.



Na mesma frigideira, coloque o creme de queijo e a polpa de maracujá e misture, mexendo até aquecer.

Tempere com o restante do sal e acrescente as sementes reservadas.

