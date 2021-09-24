Receita: fricassê de frango e milho com batata doce crocante

Em uma panela de pressão, doure o frango inteiro, caramelizando bem o fundo do utensílio.

Acrescente água (em quantidade suficiente para cobrir o frango) e, com uma espátula de silicone, solte toda a caramelização do fundo da panela. Tampe e deixe cozinhar na pressão por 20 minutos.



Depois que a pressão sair, retire o frango da água, descarte a pele e desfie o frango com a ajuda de um garfo ou de uma batedeira.



Refogue o alho e a cebola na margarina, acrescente o tomate e refogue até murcharem. Em seguida, acrescente o frango desfiado e misture bem.

