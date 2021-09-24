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Receita: fricassê de frango e milho com batata doce crocante

A cremosidade e as texturas desse prato são simplesmente irresistíveis, e ele pode ser a estrela do seu almoço em família

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

24 set 2021 às 02:00
Fricassé de frango com creme de milho e crispy de batata doce
Fricassê de frango: receita combina cremosidade e crocância Crédito: Qualy/Reprodução
O fricassê é um prato de origem francesa feito tradicionalmente com vitela. No Brasil, a iguaria popularizou-se tendo o frango como principal ingrediente, e uma saborosa variação da receita, com creme de milho e batata doce palha, você confere abaixo.

FRICASSÊ DE FRANGO COM CREME DE MILHO E BATATA DOCE CROCANTE

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: médio
  • INGREDIENTES: 
  • Para o creme de milho:
  •  1 lata de milho verde em conserva (escorra os grãos)
  • ½ cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 200ml de creme de leite fresco
  • 1 colher (sopa) de margarina 
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Noz-moscada
  • Para o frango cremoso:
  • 1 peito de frango com osso e com pele
  • 1 cebola picada
  • 1 tomate picado
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher (sopa) de margarina
  • 200ml de leite de coco
  • Para a batata doce crocante:
  • 2 batatas doces
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado para finalizar

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MODO DE PREPARO (creme de milho):
  1. Em uma panela, derreta a margarina e frite a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem por dois minutos. Adicione o milho (sem o líquido) e refogue por três minutos. 
  2. Coloque o creme de leite e deixe cozinhar por mais 10 minutos, em fogo baixo. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. 
  3. Bata em um liquidificador para obter o creme.
MODO DE PREPARO (frango cremoso):
  1. Em uma panela de pressão, doure o frango inteiro, caramelizando bem o fundo do utensílio.
  2. Acrescente água (em quantidade suficiente para cobrir o frango) e, com uma espátula de silicone, solte toda a caramelização do fundo da panela. Tampe e deixe cozinhar na pressão por 20 minutos.
  3. Depois que a pressão sair, retire o frango da água, descarte a pele e desfie o frango com a ajuda de um garfo ou de uma batedeira.
  4. Refogue o alho e a cebola na margarina, acrescente o tomate e refogue até murcharem. Em seguida, acrescente o frango desfiado e misture bem.
  5. Finalize com o leite de coco e deixe cozinhar por mais cinco minutos.
MODO DE PREPARO (batata doce crocante):
  1. Rale as batatas doces em um ralador grosso. 
  2. Misture bem com o azeite e espalhe-as em uma assadeira antiaderente.
  3. Coloque no forno a 170°C por cerca de 20 minutos ou até as batatas ficarem douradas.
  4. Retire do forno e espere esfriar para ficarem crocantes e soltarem da assadeira. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
MONTAGEM DO PRATO:
  1. Coloque no fundo da travessa o frango, acrescente o creme de milho por cima e distribua sobre ele o queijo muçarela.
  2. Leve ao forno até gratinar e finalize cobrindo com a batata doce crocante.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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