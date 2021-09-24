Receita: fricassê de frango e milho com batata doce crocante

O fricassê é um prato de origem francesa feito tradicionalmente com vitela. No Brasil, a iguaria popularizou-se tendo o frango como principal ingrediente, e uma saborosa variação da receita, com creme de milho e batata doce palha, você confere abaixo.
FRICASSÊ DE FRANGO COM CREME DE MILHO E BATATA DOCE CROCANTE
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- Para o creme de milho:
- 1 lata de milho verde em conserva (escorra os grãos)
- ½ cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 200ml de creme de leite fresco
- 1 colher (sopa) de margarina
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- Sal e pimenta-do-reino
- Noz-moscada
- Para o frango cremoso:
- 1 peito de frango com osso e com pele
- 1 cebola picada
- 1 tomate picado
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de margarina
- 200ml de leite de coco
- Para a batata doce crocante:
- 2 batatas doces
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado para finalizar
MODO DE PREPARO (creme de milho):
- Em uma panela, derreta a margarina e frite a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem por dois minutos. Adicione o milho (sem o líquido) e refogue por três minutos.
- Coloque o creme de leite e deixe cozinhar por mais 10 minutos, em fogo baixo. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.
- Bata em um liquidificador para obter o creme.
MODO DE PREPARO (frango cremoso):
- Em uma panela de pressão, doure o frango inteiro, caramelizando bem o fundo do utensílio.
- Acrescente água (em quantidade suficiente para cobrir o frango) e, com uma espátula de silicone, solte toda a caramelização do fundo da panela. Tampe e deixe cozinhar na pressão por 20 minutos.
- Depois que a pressão sair, retire o frango da água, descarte a pele e desfie o frango com a ajuda de um garfo ou de uma batedeira.
- Refogue o alho e a cebola na margarina, acrescente o tomate e refogue até murcharem. Em seguida, acrescente o frango desfiado e misture bem.
- Finalize com o leite de coco e deixe cozinhar por mais cinco minutos.
MODO DE PREPARO (batata doce crocante):
- Rale as batatas doces em um ralador grosso.
- Misture bem com o azeite e espalhe-as em uma assadeira antiaderente.
- Coloque no forno a 170°C por cerca de 20 minutos ou até as batatas ficarem douradas.
- Retire do forno e espere esfriar para ficarem crocantes e soltarem da assadeira. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
MONTAGEM DO PRATO:
- Coloque no fundo da travessa o frango, acrescente o creme de milho por cima e distribua sobre ele o queijo muçarela.
- Leve ao forno até gratinar e finalize cobrindo com a batata doce crocante.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.