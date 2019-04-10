Quais são os estilos de cerveja mais indicados para o outono?

Tipos de cerveja: qual a melhor combina com o outono? Crédito: Pixabay

Como diz o verso de "As Quatro Estações", de Sandy e Junior, "o outono é sempre igual". São folhas caindo, assim como a temperatura e, mesmo com o calor reduzindo, aquela cervejinha não deixa de faltar.

Mas ainda há uma diferença que os cervejeiros ficam muito de olho: o tipo de cerveja a se degustar. Se no verão as cervejas mais leves costumam ser uma ótima alternativa para se refrescar, no outono, as cervejas mais indicadas são aquelas de sabores mais intensos e teor alcoólico mais elevado. A dica é do mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz: "Os rótulos que mais combinam com essa estação são as cervejas Strong Ale, Pale Ale e Porter".

Com o objetivo de brindar a chegada do outono, o Divirta-se pediu a Alexandre para listar alguns rótulos indicados para a estação e como harmonizar com diferentes tipos de pratos. Confira abaixo.

Porter

O nome Porter foi uma homenagem aos trabalhadores da região portuária da Inglaterra, grandes fãs da bebida. Possui uma coloração escura e sua produção é feita com malte torrado. Além da alta fermentação, o teor alcoólico costuma ser alto. Dependendo do estilo podem apresentar aroma e sabor de caramelo, chocolate, café, cacau e malte torrado. Na hora de harmonizar, presunto cru, grelhados, rocambole de carne, churrasco e chocolate combina com esse estilo.

Alguns rótulos: Ashby Porter (4,8% - Brasil); Altezza Porter (4,5% - Brasil); Klein Estivadora (5,4% - Brasil); Harviestoun Old Engine Oil (6,0% - Escócia); Wensky Baltic Porter (7,0% - Brasil); Dama Bier Smoked Porter (4,8% - Brasil); Tupiniquim Monjolo (10,5% - Brasil).

Cerveja Altezza Porter Crédito: Reprodução/Instagram

Pale Ale

Esse estilo surgiu na Inglaterra e é um dos mais antigos tipos de cerveja. Na época o objetivo era criar uma cerveja de alta fermentação e que tivesse bastante lúpulo e uma coloração mais clara. O estilo inclusive é o mais popular até hoje na Inglaterra.

A expressão Ale é utilizado para classificar as cervejas de alta fermentação. Já o termo Pale é de origem celta, cujo significado é “pálido”. A cerveja combina com bacalhau, bife grelhado, churrasco, cordeiro grelhado, frango assado e kebab de carne.

Alguns rótulos: Ashby Pale Ale (5,1% - Brasil); Happy Brew Surkaba Pale Ale (6,0% - Brasil); Roleta Russa APA (5,2% - Brasil); Altezza Pale Ale (5,2% - Brasil); Sierra Nevada Pale Ale (5,6% - EUA); Tempelier Belgian Pale Ale (6,0% - Bélgica); Cerveja Caravan Ginger Pale Ale (5,2% - Brasil)

Cervejas Roleta Russa American Pale Ale Crédito: Reprodução/Instagram

Strong Ale

As cervejas desse estilo costumam ter um teor alcoólico mais elevado, além de serem complexas. Ela possui diversos estilos, por isso o sabor e o aroma podem variar. Entre eles está o British Strong Ale, Belgian Golden Ale e American Strong Pale Ale. Carpaccio, frango, lasanha e codorna são opções de pratos para serem consumidos junto com uma cerveja desse estilo.

Alguns rótulos: Ashby British Strong Ale (5,8% - Brasil); Cerveja Duvel (8,5% - Bélgica); Eisenbahn Strong Golden Ale (8,5% - Brasil); Bierland Strong Golden Ale (9% - Brasil); Bier Hoff 20 Belgian Strong Dark Ale (9,5% - Brasil); Shipyard Prelude English Old Ale (6,7% - EUA); Maniacs Rebellion Run, Sweetie (9,3% - Brasil).