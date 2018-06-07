Parque da Cidade, na Serra, ganha festival gastronômico

Parque da Cidade, em Laranjeiras, vai receber festival gastronômico Crédito: Arquivo PMS

Fim de semana é período de sair da dieta e cometer um dos pecados mais gostosos, a gula. Se rolar um festival gastronômico, fica ainda mais fácil, não é verdade. Na Serra, isso será possível. De quinta (7) a domingo (10), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, recebe o Experimenta - Sabores Gourmet.

Para os fãs de uma boa comida e cervejas artesanais, não vão faltar opções. Afinal, serão 20 estandes e food trucks que trazem sabores de diversas partes do mundo, além da gastronomia brasileira. Não se pode esquecer as dezenas de rótulos de cerveja Ipa, Pilsen, Blond, Stout, Porter, Weiss, Witbier, Tripel e Apa disponíveis no evento.

O festival já confirmou a presença de 5 cervejarias artesanais que estão se preparando para servir seus melhores chopps. Seja no 300ml ou no 500ml, a oferta vai ser grande!

Sanduíche de pernil, do Nomad Crédito: Divulgação/Experimenta Sabores Gourmet

O evento também vai ter exposição de artesanato local, área de lazer para a criançada e muita música ao vivo nos quatro dias do evento. Além disso, o Experimenta vai fazer um trabalho de conscientização ambiental junto à todos os participantes. "Vamos reduzir ao máximo possível o impacto sobre o meio ambiente, orientando aos participantes ( tanto os food trucks, bike foods, quanto o público) para que façam o descarte correto dos resíduos que produzirem.", explica Leonardo Kbong, produtor do evento.

SERVIÇO

Experimenta - Sabores Gourmet

Quando: de quinta (7) a domingo (10), das 16h às 23h

Onde: Parque da Cidade, em Laranjeiras

Aberto ao público

Programação Musical

07/06  Márcio Gabriel, a partir das 20h

08/06  Brazil Dub, a partir das 19h

Trio Mafuá, a partir das 20h30

09/06  The Old Brothers, a partir das 20h

10/06  Samba Fino Trato, a partir das 16h

Banda Duluar, a partir das 20h

Food Trucks e Cervejarias

- Tempero Oriental (Comida Japonesa)

- Bacoman (Hamburgueria)

- Cervejaria Backer (Cerveja Artesanal)

- Empório da Empada (Empadinhas)

- Hot Rod (Cervejas Artesanais)

- Angels (Doceria)

- Mandando Brasa (Carne na Brasa)

- Kombeer (Cervejaria Artesanal)

- Batata da kekka (Batata recheada)

- Rock Massa (Massas)

- Crepe Frances (Crepes)

- Mababi (crepes)

- Sergius (Hamburgueria)

- Mr Frango (petiscos)

- Nomad (Churrasco Texano)

- Te Quiero Churros (churros)

- Recanto da Tapioca (Tapiocaria)

- Mucho Gosto (culinária argentina)

- Toy Truck (Brinquedos)