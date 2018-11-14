Últimos dias para aproveitar os 40 sanduíches do Burger Cult

Quem ainda não experimentou um dos hambúrgueres especiais do Burger Cult, deve ficar ligado. O evento gastronômico termina no próximo domingo (18) com 40 opções de sanduíches disponíveis em 26 endereços da Grande Vitória.
Das 20 hamburguerias participantes, nove são estreantes no Burger Cult. Com combinações inusitadas e blends suculentos, cada casa ficou responsável por criar duas receitas inéditas para o festival e, para cumprir a função de democratizar a gastronomia, um dos hambúgueres tem preço fixo de R$ 19,90. O segundo fica a critério da casa que o oferece.
Yes, nós temos banana
Sinônimo da nossa tropicalidade, a banana reinou no cardápio do Burger Cult 2018. Nada menos do que sete hambúrgueres trazem a fruta em sua composição. Entre eles está o Mad Slash (R$ 19) preparado pelo Mad Rocks com burger de carne, salada, queijo branco flambado, banana, ovo, cebola crispy e ketchup de goiaba.
No Ricks Burger, o destaque vai para o Hot Ricks Burger (R$ 19,90) com burger de 150g (blend da casa), burger de linguiça 100g, queijo coalho grelhado, bacon crocante, queijo muçarela, geleia de pimenta biquinho, queijo cremily, ovo frito, banana frita, crispy de couve e pão especial de pimenta calabresa. A WOOD, de Cariacica, também escolheu a banana frita como um dos ingredientes do WOOD Pumpkim (R$ 19) que ainda leva pão brioche, carne WOOD 150g, creme de abóbora com carne seca, queijo Minas e bacon.
Das hamburguerias participantes do Burger Cult 2018, três possuem mais de uma unidade, totalizando 26 endereços. A Foodies Burger têm três lojas em Vitória, a Melt Hamburgueria tem uma unidade em Vila Velha e outra em Vitória e o Ricks Burger conta com duas casas em Vila Velha, uma em Serra e outra em Cariacica.
Confira os cardápios
BAKANA BRASIL
Opções: Romeu & Julieta (R$ 19,90): blend de 160g defumado, queijo minas derretido, tiras de bacon, goiabada, onions e mix de queijos finos no pão australiano. Capixaba No Rock (R$ 23): blend 160g defumado, queijo cheddar derretido, costela desfiada no barbecue e banana chips pão brioche.
Serviço: Diariamente, das 18h às 23h30. Av. Jerusalém, 43, Vila Palestina, Cariacica. (27) 99809-4900.
BURGER & FRIES
Opções: Va Bene (R$ 19,90): pão da casa, blend 180g, queijo prato, molho de tomate caseiro e orégano. Smash King (R$ 27): pão da casa, smash blend em dobro, queijo cheddar em dobro, bacon crocante e molho barbecue à base de cachaça.
Serviço: Terça a domingo, das 18h30 às 22h30. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, Loja 1, Jardim da Penha. (27) 99500-8014.
CADILLACS BURGER BEER
Opções: Charger 66 (R$ 19): pão brioche, blend 150g, queijo canastra, bacon, cream cheese, onion rings, alface e tomate. Acompanha batatas fritas. Dodge Viper (R$ 29): pão brioche, blend 200g, queijo provolone empanado, banana nanica grelhada, delicioso estrogonofe de bacon crocante, cebola salteada em manteiga de ervas, alface e tomate.
Serviço: Terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Rua Jorge Rizk, 167, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 3535-3533.
CAPIXABÃO BURGER
Opções: Smash Onion (R$ 19,90): dois hambúrgueres de 100g (blend da casa em formato smash), cebola, queijo cheddar, bacon crocante, couve crispy e pão especial. BBQ Special (R$ 24,90): burger 160g, linguiça caseira, farofa de bacon, queijo brie, chutney de manga, bacon crocante e pão especial.
Serviço: De quarta-feira a segunda, das 18h às 23h30 (fecha terça). Av. Getúlio Vargas, 77, Campo Grande, Cariacica. (27) 3091-3048.
CHARLIE BROWN BURGER
Opções: Best Pig (R$ 19,90): blend de pernil e lombo (160g), cream cheese, lascas de bacon, cebola crispy, barbecue e maionese da casa no pão brioche. Acompanha batatas fritas. Charlie Hump Steak (R$ 27,90): pão brioche, burguer de costela 160g, cupim desfiado ao molho barbecue, cebola crispy, cream cheese, cebola roxa, picles de pepino e maionese da casa. Acompanha batatas fritas.
Serviço: Terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Silvino Grecco, 800, loja 07, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4887.
CHEFS BURGER
Opções: O Retorno de Jack (R$ 19,90): burger, queijo canastra, costela desfiada, barbecue de Jack Daniels feito na casa e pão brioche acompanhado de fritas ou onions. The Boss (R$ 26,90): burger, dobro de muçarela, queijo canastra empanado, alface e tomate acompanhado de fritas ou onions.
Serviço: Terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Rua Humberto Pereira, 496, Lj 02, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3020-8656.
COMARELLA BURGER
Opções: Crunchy Burger (R$ 19,90): pão brioche, blend 160g, queijo muçarela, bacon em cubos, banana frita, maionese de bacon e um pastel recheado com carne de costela e mix de queijos. Smoked Cheese Burger (R$ 25): dois burgers smash de 100g, queijos cheddar e prato, bacon em tiras, super cheese stick e maionese defumada.
Serviço: Terça a domingo das 18h às 23h30. Rua Santa Terezinha, 848, Glória, Vila Velha. (27) 3340-5600.
CUÑAS BURGER
Opções: Cuñas Crispy (R$ 19,90): pão brioche, maionese da casa, blend 150g, muçarela, muçarela frita crocante, bacon, cebola crispy, alface e tomate. Cuñas Chicken (R$ 19): pão brioche, maionese da casa, frango 150g crocante, banana frita, cream bacon, alface, tomate e cebola roxa.
Serviço: Diariamente, das 18h30 às 23h. Rua Jasmim, 249, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99925-4159.
DOM & SANCHO
Opções: Clavileño (R$ 19,90): hambúrguer de frango empanado, queijo prato, alface e tomate, pão de brioche. Quixote (R$ 23,90): hambúrguer bovino, cebola empanada, creme de cheddar, bacon e molho barbecue no pão de brioche.
Serviço: De quarta a segunda, das 18h às 23h (fecha na terça). Rua Agenor Amaro dos Santos, 785, Loja 5, Jardim Camburi (próximo ao Bar Abertura). (27) 2142-9737.
FOODIES BURGER
Opções: C&B Burger (R$ 19,90): pão, burger de Angus (blend da casa), cheddar, calabresa e banana da terra na chapa, cebola grelhada e maionese caseira. Picanha Crispy Burger (R$ 27,50): pão, burger de picanha de Angus, queijo gouda, cebola crispy, fatias de bacon crocantes e maionese especial.
Serviço: Terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h30. Sexta e sábado, das 18h às 0h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630 (Rua da Lama), Jardim da Penha, Vitória. As unidades de Jardim Camburi e da Praia do Canto também participam. (27) 3207-5200.
GOL BURGER
Opções: Gabigol (R$ 19,90): hambúrguer de porco de 150g, queijo Minas, bacon, barcecue de goiabada e picles de cebola. Hazard (R$ 37,90): burger de 150g, queijo emmenthal, bacon, cogumelos grelhados, creme de alho poró e trufa no pão de hambúrguer.
Serviço: Terça a quinta e domingo, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 23h30. Rua Quinze de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.
HAMBURGOT
Opções: Mamma mia! (R$ 19,90): pão francês, dois blends artesanais de 150g, creme de queijos, tomates grelhados no azeite e folhas de manjericão frescas. Vinagretchen (R$ 24): pão francês, blend artesanal 150g, linguiça de pernil fina grelhada, requeijão cremoso, molho vinagrete e farofa de pão de alho.
Serviço: Quarta a domingo, das 18h30 às 22h30. Rua Dom Pedro II, 121, Centro, Serra. (27) 99921-9572.
HUNTY'S HAMBURGUERIA
Opções: Caçador Colorado (R$ 19,90): hambúrguer de 150g, queijo cheddar, cebola empanada e maionese de barbecue. Caçador Dijon (R$ 27,90): hambúrguer de 150g, queijo brie, bacon, cebola caramelizada, rúcula, batata palha da casa e maionese de mostarda Dijon.
Serviço: Terça a quinta, das 18h às 22h30. Sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.
MAD ROCKS
Opções: Mad Slash (R$ 19,90): burger de carne, salada, queijo branco flambado, banana, ovo, cebola crispy e ketchup de goiaba. Mad Mercury (R$ 25): burger de frango empanado com recheio de queijo branco, picles, cebola crispy e molho Billy Jack.
Serviço: Segunda a quarta, das 17h30 às 0h. Quinta, das 17h30 à 1h30. Sexta a domingo, das 17h30 às 2h30. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. (27) 99793-3349.
MELT HAMBURGUERIA
Opções: Cheddar Cult (R$ 19,90): burger 150g, queijo cheddar, bacon em lâminas, alface, tomate, cebola roxa e barbecue. Double Crispy Cheddar (R$ 29,90): duas carnes de 100g cada, molho cheddar, cheddar em fatia, bacon em lâmina, batata palha caseira, alface e tomate.
Serviço: Terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 259, loja 04, Praia do Canto, Vitória. Também na Rua Inácio Higino, 277, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3137-2604.
ONBURG HAMBURGUERIA
Opções: Onbrie (R$ 19,90): pão, cebola roxa, alface, tomate, blend de 160g recheado com queijo brie, refogado de cogumelo, bacon e ovo. Onraclette ($ 38,90): pão, blend de 160g, bacon, alface, tomate, cebola e queijo raclette. Acompanhado de batata frita e tiras de frango crocante.
Serviço: Quarta a segunda, das 18h às 23h30 (fecha na terça). Av. Hugo Musso, 1333, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0205.
RICK'S BURGER
Opções: Hot Ricks Burger (R$ 19,90): burger de 150g (blend da casa), burger de linguiça 100g, queijo coalho grelhado, bacon crocante, queijo muçarela, geleia de pimenta biquinho, queijo cremily, ovo frito, banana frita, crispy de couve e pão especial de pimenta calabresa. Cult Monster Burger (R$ 23,90): três burgers de 150g cada, triplo de queijo muçarela, bacon crocante, calabresa grelhada, provolone, cebola roxa, alface, tomate e pão especial da casa.
Serviço: Shoppings: segunda a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Soteco: terça a domingo, das 18h às 23h. Av. Ministro Salgado Filho, 1672, Soteco, Vila Velha. Também nos shoppings Moxuara, Praia da Costa e Mestre Álvaro.
ROUTES BURGER & BEER
Opções: Rosti Burger Bacon (R$ 19,90): pão exclusivo da casa, burger de 160g, queijo prato, batata rosti recheada com queijos parmesão e provolone, calabresa e bacon. Caieiras Burger (R$ 34): pão especial, burger de torta capixaba, cebola roxa, molho de camarão, acompanha maionese de pimenta biquinho.
Serviço: Diariamente, das 18h à 0h. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 1045, Loja 01, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.
URBANOS BURGERS
Opções: Double Smash Fried Onion (R$ 19,90): dois smash burger, queijo, cebolas na chapa e picles da casa. Sweet Jalapeño (R$ 25): burger de 150g, queijo gorgonzola, cebola caramelizada, bacon e jalapeño.
Serviço: Terça a quinta e domingo, das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 19h às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384.
WOOD
Opções: WOOD Pumpkin (R$ 19): pão brioche, creme de abóbora com carne seca, banana frita, carne Wood 150g, queijo Minas e bacon. WOOD Honey Bomb (R$ 26): pão de gergelim, molho Wood mostarda e mel, tomate, carne Wood 150g, queijo prato, pulled pork de costela envolvido por finas fatias de bacon de costela, e cebola crispy.
Serviço: Terça a domingo, das 19h às 23h30. Av. Jerusalém, 53, Vila Palestina, Cariacica. (27) 99708-3976.