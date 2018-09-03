Linhares recebe festival de caranguejo neste feriado

De 7 a 9 de setembro, Pontal do Ipiranga, em Linhares, recebe o 5º Festival do Caranguejo, com porções do crustáceo sendo servidas a R$ 15. O evento também terá shows com atrações do MPB e sertanejo, que se reunirão na 3ª Avenida, no Centro.

. Crédito: Fernando Madeira

Durante os três dias de festa, a programação do festival começa às 10h. Na sexta (7) e no sábado (8), as atrações vão até 2h da manhã do dia seguinte. No domingo (9), o encerramento acontece às 17h.

De acordo com a organizadora Patrícia Gomes, a programação musical da festa ainda não foi totalmente definida. No entanto, é possível dizer que os participantes vão aproveitar os shows ao som dos ritmos da MPB e do sertanejo universitário.