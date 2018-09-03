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Boa gastronomia

Linhares recebe festival de caranguejo neste feriado

Durante o evento, a porção de caranguejo será servida por R$ 15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 13:51

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 13:51

De 7 a 9 de setembro, Pontal do Ipiranga, em Linhares, recebe o 5º Festival do Caranguejo, com porções do crustáceo sendo servidas a R$ 15. O evento também terá shows com atrações do MPB e sertanejo, que se reunirão na 3ª Avenida, no Centro.
. Crédito: Fernando Madeira
Durante os três dias de festa, a programação do festival começa às 10h. Na sexta (7) e no sábado (8), as atrações vão até 2h da manhã do dia seguinte. No domingo (9), o encerramento acontece às 17h.
De acordo com a organizadora Patrícia Gomes, a programação musical da festa ainda não foi totalmente definida. No entanto, é possível dizer que os participantes vão aproveitar os shows ao som dos ritmos da MPB e do sertanejo universitário.
É ela quem também adianta que, nos três dias de festival, a porção de caranguejo com quatro unidades será vendida por R$ 15. O prato ainda vem com acompanhamento a escolher, entre vinagrete e farofa.

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