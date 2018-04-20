Gastronomia em alta fora dos bairros centrais da Grande Vitória

Seguindo a tendência natural do desenvolvimento urbano, os principais circuitos gastronômicos da Grande Vitória se desenvolveram em áreas mais centrais ou de mais movimento. Em Vitória, é comum que os glutões se concentrem em áreas como a Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi e imediações. Já em Vila Velha, a Praia da Costa, Itapoã e Itaparica têm revelado boas opções para comer. Mas e fora disso?

Redutos gastronômicos como o Bar do João (Santa Marta, Vitória), Ricks Burger (com matriz em Soteco, Vila Velha), Dona Rosa (em Santa Fé, Cariacica), Bar do Zé (Santos Dumont, Vila Velha) e Bar do Getúlio (Nossa Senhora da Penha, Vila Velha) são pioneiros quando falamos em espaços que oferecem pratos bem feitos, com tempero caprichado e bebida gelada fora dos bairros mais conhecidos. Os estabelecimentos, inclusive, fizeram seus nomes e boa fama, e passaram a atrair o público de todo canto da Grande Vitória.

Aproveitando essa deixa e levando em conta que os capixabas estão cada vez mais interessados em comer bem  perto de casa ou não, o Prazer&Cia buscou dicas de bons lugares para os glutões conhecerem fora do conhecido circuito entre Vitória e Vila Velha.

Nossa primeira parada foi em Cariacica, no bairro Vera Cruz, que fica às margens da BR-262, antes de Campo Grande, caso os convivas saiam de Vitória ou de Vila Velha. O Tyler Burger (3386-5486) é o destino concorrido no bairro. Por lá, a pegada começou com os hambúrgueres, mas se estendeu às boas carnes, servidas com acompanhamentos.

Uma das sugestões de aperitivos leva à mesa porções menores de outros belisquetes da casa. Bem servido, o prato dá para três pessoas comerem. São quatro unidades de coxinha da asa empanada, quatro pedaços de costelinha suína com molho barbecue na medida, quatro barquetes de batata recheada com queijo e bacon e um potinho com molho de carne com inspiração mexicana, acompanhado por nachos. A porção custa R$ 36,99.

Saladas, massas e pratos executivos (servidos à noite mesmo) também completam o menu, que ainda tem hambúrgueres generosos a partir de R$ 19,99. Uma sugestão dos comandantes da casa é o Prime Filet, um prato individual com 300g de bife ancho ou filé mignon grelhado na brasa com um acompanhamento à escolha do cliente (legumes no vapor, arroz, batatas recheadas ou fritas). O prato sai a R$ 25,99. O restaurante funciona de terça-feira a domingo, das 18h30 às 22h30, na Rua Manoel José da Silva, número 19.

De Cariacica para a Serra, o Mania de Lanches é um dos pontos concorridos em Jardim Limoeiro. No local, saem sandubas mais modestos, a partir de R$ 10, e outros turbinados, com filé mignon ou carne caseira de 180g. Opções low carb completam o menu, que também dá as opções de saladas e de baguetes. Funciona de quarta segunda, das 17h30 às 23h, incluindo o delivery. Assinantes de A GAZETA têm vantagem na casa. Na compra de qualquer lanche, ganham uma batata média.

Ficou com água na boca? Ainda há mais dicas.

Botequim Steak&Beer

Em uma esquina bem próxima do reduto comercial da Avenida Expedito Garcia, o bar oferece uma combinação clássica: espetinhos servidos no prato, com farofa, molho e vinagrete e cerveja gelada. O pão de alho do botequim é bastante elogiado.

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 16h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Avenida Getúlio Vargas, 84, Campo Grande, Cariacica. (27) 99966-1983.

Zuhause Hamburgueria

Situada na avenida principal de Morada de Laranjeiras, a hamburgueria oferece um cardápio com entradinhas, aperitivos, saladas e sandubas bem-servidos. As promoções são um dos atrativos da casa. Às quintas, por exemplo, os glutões podem comer batatas fritas à vontade na compra de qualquer hambúrguer. Vale a pena provar o Stuttgart, com burger de picanha (180g), queijo provolone, tiras de bacon crocante, alface, tomate, molho ranch e pão com gergelim. O Hambeg vai à mesa com burger de costelinha de porco, muçarela de búfala, tiras de bacon crocante, salada e cebola caramelizada no pão australiano. Os hambúrgueres partem de R$ 18,40.

Serviço: Terça a quinta-feira, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h30 à 0h. Avenida Copacabana, 854, loja 1, Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99576-1480.

Hamburguer Zuhause: duplo hambúrguer, queijo cheddar, picles, alface, molho ranch, pão artesanal e batatas fritas. A bebida é Curaçal Blue Crédito: Carlos Alberto Silva

Mad Rocks

Com ambiente de pub e programação musical, o Mad Rocks tem um cardápio extenso, com várias opções de drinques e outras bebidas. Para matar a fome, há porções de friturinhas, caldos, tábuas de carne e sandubas, que custam a partir de R$ 14,90.

Serviço: Segunda-feira a quinta, das 17h30 à 1h. Sexta e sábado, das 17h30 às 2h30. Domingo, das 18h à 0h. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial, Laranjeiras, Serra. (27) 3079-0103.

Sabor da Ilha

No menu da casa, que começou apenas como uma lanchonete e hoje dispõe de um espaçoso salão na Ilha de Monte Belo, há frutos do mar, belisquetes bons de pedir para acompanhar a cerveja gelada, caldos, hambúrgueres e chapas de carne. A chapa de picanha para até três pessoas, com fritas, vinagrete e farofa, sai a R$ 69,50.

Serviço: Terça a domingo, das 19h à 0h. Avenida Carlos Moreira Lima, 1273, Monte Belo, Vitória. (27) 3084-7177.

Cervejaria Espírito Santo

Primeira microcervejaria artesanal de Vitória, a casa oferece dez torneiras com chopes que variam de acordo com a semana. Costumam entrar em cena opções como altbier, cream ale, english amber ale, black ipa, entre outros. O copo com 300ml custa a partir de R$ 10. Do balcão do bar é possível ver a produção do local.

Serviço: Sábado, das 14h às 22h. Domingo, das 10h às 16h. Rua Álvaro Sarlo, 230, Ilha de Santa Maria, Vitória.

Recanto Miramar

Com um ambiente tranquilo e aconchegante, ideal para famílias, o restaurante tem vista para o Rio Jacaraípe. Por lá, chegam às mesas boas moquecas e outros pratos com mariscos, como a imperdível farofa de camarão. Recentemente, o restaurante inaugurou sua área kids, com brinquedos e acessórios para os pequenos. Os pratos mais fartos, para duas pessoas comerem bem, custam a partir de R$ 80.

Serviço: Diariamente, das 11h às 16h. Rua Iolanda Noé Calmon, 63, Parque Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384.

Tarboush Lebanese Food

Em um cantinho um pouco escondido no Centro de Guarapari, o local oferece gastronomia árabe tradicional, do shawarma de alcatra de carneiro (sanduíche típico) ao quibe. Não deixe de pedir o molho de alho para acompanhar as comidinhas.

Serviço: Segunda-feira a sábado, das 15h às 22h. Rua Mercedes Costa Pimentel, 44, Centro, Guarapari. (27) 99513-3787.

Mãe Divina

O restaurante totalmente vegano (sem nada de origem animal) oferece opções para o almoço em um ambiente tranquilo próximo ao Centro de Vila Velha. Geralmente, há uma opção de entrada, prato principal e sobremesa todos os dias. O cardápio varia por conta da sazonalidade dos ingredientes. Por isso, é bom sempre acompanhar as redes do restaurante, onde são anunciadas as gostosuras do dia. Entre os mais famosos, estão o feijão tropeiro, a moqueca e o tutu de feijão.

Serviço: Terça-feira a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 11h30 às 15h. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. (27) 3062-3366.

Fantoni Burger

Saladas, carnes, hambúrgueres e aperitivos integram o menu da casa, que atrai muitas famílias por conta da área recreativa para os pequenos. Entre os premium burgers, vale a pena provar o Amore Mio, com carne de 200g, cheddar inglês original, tiras de bacon, manteiga de ervas, cebola roxa e geleia de damasco.