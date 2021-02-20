Focaccia de azeitona, tomate cereja e manjericão: veja receita

Em uma vasilha, peneire as duas farinhas.

Em outra vasilha, coloque a água, o azeite, o sal, o açúcar e o fermento e misture bem. Aos poucos, vá acrescentando as farinhas até obter uma massa homogênea.



Sove a massa na batedeira com o batedor para massa pesada durante três minutos.

Com as mãos, sove por seis minutos e em seguida deixe descansar até dobrar de volume (mais ou menos 30 minutos).



Após esse tempo, unte uma fôrma (30cm x 40cm) com azeite, arrume a massa e deixe repousar por 30 minutos.



Após esse tempo, com as pontas dos dedos, faça leves marcações na massa e disponha as azeitonas e os tomates cereja, polvilhe o sal grosso e regue com fios de azeite.



Preaqueça o forno a 200ºC e leve para assar até dourar levemente (mais ou menos 20 minutos).

