Focaccia de azeitona, tomate cereja e manjericão: veja receita

A dica é para quem se amarra em fazer pão e quer aproveitar a folga do fim de semana colocando a mão na massa: a receita de uma deliciosa focaccia com azeitonas pretas, tomatinhos cereja e manjericão.
A focaccia é um pão de origem italiana, achatado e macio, coberto geralmente com sal grosso, azeite e alecrim. Na Itália, ele é consumido tanto no café da manhã, como em forma de aperitivo ou acompanhamento. Veja como preparar:
FOCACCIA DE AZEITONAS PRETAS, TOMATINHOS E MANJERICÃO
- Rendimento: 10 porções
- Tempo de preparo: 90 minutos
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 xícaras e 1/2 (300g) de farinha de trigo tradicional
- 1 xícara e 1/4 (200g) de farinha de trigo semolina
- 1 xícara e 1/4 (300 ml) de água
- 3 colheres (40 ml) de azeite extravirgem
- 1 colher (sopa rasa) (12g) de sal
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher e 1/2 (sopa) de fermento biológico fresco
- 15 azeitonas pretas sem caroços
- 15 tomates cereja
- 1 xícara (chá) de folhas de manjericão fresco lavadas
- Sal grosso para polvilhar sobre a massa (opcional)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma vasilha, peneire as duas farinhas.
- Em outra vasilha, coloque a água, o azeite, o sal, o açúcar e o fermento e misture bem. Aos poucos, vá acrescentando as farinhas até obter uma massa homogênea.
- Sove a massa na batedeira com o batedor para massa pesada durante três minutos.
- Com as mãos, sove por seis minutos e em seguida deixe descansar até dobrar de volume (mais ou menos 30 minutos).
- Após esse tempo, unte uma fôrma (30cm x 40cm) com azeite, arrume a massa e deixe repousar por 30 minutos.
- Após esse tempo, com as pontas dos dedos, faça leves marcações na massa e disponha as azeitonas e os tomates cereja, polvilhe o sal grosso e regue com fios de azeite.
- Preaqueça o forno a 200ºC e leve para assar até dourar levemente (mais ou menos 20 minutos).
- Sirva a focaccia regada com azeite e decorada com as folhas de manjericão fresco.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.