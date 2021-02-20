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Focaccia de azeitona, tomate cereja e manjericão: veja receita

Pão achatado e macio de origem italiana é uma boa sugestão para servir no café da manhã, como aperitivo e como acompanhamento
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 fev 2021 às 02:00

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Focaccia
Focaccia fica pronta em aproximadamente 90 minutos Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
A dica é para quem se amarra em fazer pão e quer aproveitar a folga do fim de semana colocando a mão na massa: a receita de uma deliciosa focaccia com azeitonas pretas, tomatinhos cereja e manjericão.  
A focaccia é um pão de origem italiana, achatado e macio, coberto geralmente com sal grosso, azeite e alecrim. Na Itália, ele é consumido tanto no café da manhã, como em forma de aperitivo ou acompanhamento. Veja como preparar:

FOCACCIA DE AZEITONAS PRETAS, TOMATINHOS E MANJERICÃO

  • Rendimento: 10 porções
  • Tempo de preparo: 90 minutos
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras e 1/2 (300g) de farinha de trigo tradicional
  • 1 xícara e 1/4 (200g) de farinha de trigo semolina 
  • 1 xícara e 1/4 (300 ml) de água
  • 3 colheres (40 ml) de azeite extravirgem
  • 1 colher (sopa rasa) (12g) de sal
  • 1 colher (chá) de açúcar
  • 1 colher e 1/2 (sopa) de fermento biológico fresco
  • 15 azeitonas pretas sem caroços
  • 15 tomates cereja
  • 1 xícara (chá) de folhas de manjericão fresco lavadas
  • Sal grosso para polvilhar sobre a massa (opcional)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma vasilha, peneire as duas farinhas.
  2. Em outra vasilha, coloque a água, o azeite, o sal, o açúcar e o fermento e misture bem. Aos poucos, vá acrescentando as farinhas até obter uma massa homogênea.
  3. Sove a massa na batedeira com o batedor para massa pesada durante três minutos. 
  4. Com as mãos, sove por seis minutos e em seguida deixe descansar até dobrar de volume (mais ou menos 30 minutos).
  5. Após esse tempo, unte uma fôrma (30cm x 40cm) com azeite, arrume a massa e deixe repousar por 30 minutos.
  6. Após esse tempo, com as pontas dos dedos, faça leves marcações na massa e disponha as azeitonas e os tomates cereja, polvilhe o sal grosso e regue com fios de azeite.
  7. Preaqueça o forno a 200ºC e leve para assar até dourar levemente (mais ou menos 20 minutos).
  8. Sirva a focaccia regada com azeite e decorada com as folhas de manjericão fresco.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.

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