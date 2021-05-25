Filé de pescada gratinado é uma boa pedida para o almoço

A pescada é um peixe pra lá de saboroso, e seu filé empanado e frito é unanimidade nos melhores quiosques e botecos do litoral capixaba. Nas boas casas de moqueca, sua carne branca, tenra e saborosa faz bonito também na panela de barro, enaltecendo o prato ícone do nosso Estado.
E não é diferente na cozinha do dia a dia, que faz do peixe uma ótima pedida para o almoço. Se você ainda está em dúvida sobre o que servir na refeição, veja como preparar uma versão gratinada que é sucesso garantido:
FILÉ DE PESCADA GRATINADO
Rendimento: 8 a 10 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2kg de filé de pescada
- 1 colher e ½ (sopa) de suco de limão
- 1 colher (sopa) de páprica picante
- 2 xícaras e ½ de leite semidesnatado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 colher (sopa) de salsinha picada
- ¼ xícara de parmesão
- 1 xícara de queijo muçarela ralado
- ⅓ de xícara de farinha de trigo
- 1 cebola média picada
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, derreta a manteiga, adicione a cebola e refogue por 10 minutos ou até dourar.
- Junte a farinha de trigo e mexa bem.
- Acrescente o leite, o creme de leite e mexa bem até engrossar. Retire do fogo e reserve, lembrando de cobrir com plástico filme para não criar película.
- Em uma tigela, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Adicione o suco de limão e a páprica picante.
- Pegue um refratário e coloque uma camada de creme, em seguida o peixe e por cima a salsinha. Cubra com o creme restante, coloque a muçarela e o parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até dourar.
Receita cedida pela marca Italac. Veja mais em leia.ag/receitas.