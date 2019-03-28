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GASTRONOMIA

Festival regado a carne, cerveja e muita música em Vila Velha

Ingredientes formam evento realizado em estacionamento de shopping

Publicado em 

28 mar 2019 às 20:46

Publicado em 28 de Março de 2019 às 20:46

29/03/2019 - Boulevard Steak Beer Crédito: Lucas Mendes/Boulevard VV
Cortes diferenciados de carne, cerveja gelada e muita música aguardam os capixabas no Boulevard Shopping, em Vila Velha, até o dia 7 de abril. Neste período, acontece o Boulevard Steak Beer, que tem entrada franca.
Porém, o evento será dividido em duas etapas: a primeira começou nesta quinta-feira (28) e vai até domingo (31); a segunda segue entre os dias 4 e 7 de abril. Segundo a organização, mais de 6 cervejarias estarão presentes no festival. Além disso, oito bancadas de carne prometem saciar a fome dos presentes. A entrada é gratuita e os pratos tem preços especiais, a partir de R$ 25.
Entre os pratos estão Pernil de cordeiro com molho de hortelã e abóbora assada na brasa, Steak de Ancho com molho chimichurri fresco e batatas rústicas, Por Ribs ( costela suína defumada) com fritas, Cupim defumado mais batatas rústicas com alecrim na plancha, Picanha com pão de alho, Hambúrguer de Angus da brasa com fritas, e etc.
29/03/2019 - Boulevard Steak Beer Crédito: Lucas Mendes/Boulevard VV
E para animar a galera, dez bandas passarão pelo palco durante os oito dias de evento. Cláudio Bocca, Urublues e Rodrigo CX estão entre as opções. Confira a programação completa abaixo.
Boulevard Steak Beer
Quando: de 28 a 31 de março e de 4 a 7 de abril
Horário de funcionamento: das 17h à 0h
Onde: Boulevard Vila Velha - Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha.
Atrações
28 março – 19h30 - Cláudio Boca
29 março – 19h30 - 027
30 março – 19h - Chip Parafina / 21h - Totem (vivendo Cazuza)
31 março – Metropolis – 19h
4 abril – 19h30 - Ângulo vertical
5 abril – 19h30 - Rodrigo CX e banda
6 abril – 19h - Like a boss / 21h - Urublues
7 abril - Versão Pirata – 19h

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