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Festival leva mais de 100 rótulos de cerveja a centro histórico de Muqui

Marcado para agosto, 4º Festival Cerveja na Praça vai contar a história da cerveja

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 21:13
Festival de Cerveja Artesanal de Muqui - Cerveja na Praça Crédito: Facebook/Cerveja na Praça
O festival "Cerveja na Praça" chega em sua quarta edição e, desta vez, vai contar a história da cerveja. O evento, assim como nas edições anteriores, será realizado na praça central do sítio histórico de Muqui, interior do Espírito Santo, nos dias 03, 04 e 05 de agosto. Este ano, o tema do evento será "História da Cerveja".
"Entraremos ainda mais neste mundo tão interessante e cheio de curiosidades. A ideia é sempre aliar o festival a algum tema que reforce esta paixão pela cerveja, tanto de quem faz, quanto de quem consome", conta Martina Martins, que é organizadora do evento ao lado do marido Rodrigo Moulin.
Durante três dias, a praça de Muqui vai receber cervejas artesanais de vários lugares do país, somando mais de 100 rótulos da bebida. Na programação, shows de 10 bandas, palestras e a tradicional brassagem coletiva na praça.
Quem quiser também poderá adquirir os produtos oficiais do evento e ainda se hospedar na cidade, que oferece várias opções de casas pelo sistema cama e café e hotéis. Mas é preciso de antecipar, pois muita gente já faz a reserva no ano anterior a edição vigente.
SERVIÇO
4º Festival  Cerveja na Praça
Quando: de 03 a 05 de agosto de 2018
Horários:
03/08/2017 - 18h às 1h
04/08/2017 - 14h às 24h
05/08/2017 - 12h as 22h
Onde: Jardim Público Municipal, Centro - Muqui/ES
Entrada Franca
 
 

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