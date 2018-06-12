Festival leva mais de 100 rótulos de cerveja a centro histórico de Muqui

Festival de Cerveja Artesanal de Muqui - Cerveja na Praça Crédito: Facebook/Cerveja na Praça

O festival "Cerveja na Praça" chega em sua quarta edição e, desta vez, vai contar a história da cerveja. O evento, assim como nas edições anteriores, será realizado na praça central do sítio histórico de Muqui, interior do Espírito Santo, nos dias 03, 04 e 05 de agosto. Este ano, o tema do evento será "História da Cerveja".

"Entraremos ainda mais neste mundo tão interessante e cheio de curiosidades. A ideia é sempre aliar o festival a algum tema que reforce esta paixão pela cerveja, tanto de quem faz, quanto de quem consome", conta Martina Martins, que é organizadora do evento ao lado do marido Rodrigo Moulin.

Durante três dias, a praça de Muqui vai receber cervejas artesanais de vários lugares do país, somando mais de 100 rótulos da bebida. Na programação, shows de 10 bandas, palestras e a tradicional brassagem coletiva na praça.

Quem quiser também poderá adquirir os produtos oficiais do evento e ainda se hospedar na cidade, que oferece várias opções de casas pelo sistema cama e café e hotéis. Mas é preciso de antecipar, pois muita gente já faz a reserva no ano anterior a edição vigente.

SERVIÇO

4º Festival Cerveja na Praça

Quando: de 03 a 05 de agosto de 2018

Horários:

03/08/2017 - 18h às 1h

04/08/2017 - 14h às 24h

05/08/2017 - 12h as 22h

Onde: Jardim Público Municipal, Centro - Muqui/ES

Entrada Franca



