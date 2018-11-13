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Festival leva fartura de cervejas artesanais a Iriri no feriado

Iriri Bier Festival acontece de 15 a 18 de novembro, na Praia da Costa Azul

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 16:56
Um dos Beer Trucks que estarão presentes no 1º Iriri Bier Festival Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
De 15 a 18 de novembro, o balneário de Iriri, em Anchieta, irá sediar o 1º Iriri Bier Festival. O evento irá reunir beer trucks de cervejas artesanais e chopes, food trucks de burguers artesanais, roda de boteco e outras delícias da gastronomia.
Os pratos serão comercializados a partir de R$ 10. De acordo com os organizadores, haverá ainda no local food truks de crepes doces e salgados, comida mexicana, argentina, italiana, japonesa, doces gourmet, cafés e churros.
O festival será instalado na área de eventos do balneário, na Praia da Costa Azul. Todos os dias, das 17h à meia noite, haverá música ao vivo e funcionamento dos empreendimentos. Ainda, na área do evento, será instalado um espaço kids, com diversos brinquedos.
Para o presidente da Associação Iriri Vivo, Caio Mozer, o evento vem para somar à diversidade de atrações que o balneário já oferece e atrair turistas para a vila. Iriri já oferece diversos empreendimentos de qualidade, o evento foi criado para trazer novidades e com isso aumentar as opções para nossos visitantes, disse.
Serviço:
1º Iriri Bier Festival
Quando: 15 a 18 de novembro, da 17h à meia noite
Onde: Área de eventos | Praia da Costa Azul, Iriri  Anchieta
Entrada franca
Shows: Banda Hey Joey (15/11) / Banda Mundo e CIA (16/11) / Marcelo Ribeiro e Banda (17/11) / Tropical Crowd (18/11)

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