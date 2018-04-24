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Festival Food Tour chega na Serra com música e gastronomia

Evento é aberto ao público e promete movimentar Morada de Laranjeiras, em maio

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 20:19
BaconMan é um dos trucks que vai oferecer hambúrgueres no festival Food Tour, na Serra Crédito: Kelle Lemos/Divulgação
Pela primeira vez, o Festival Food Tour será realizado na Serra. O evento de food trucks, que já foi realizado na Pedra da Cebola, em Vitória, e na Prainha, em Vila Velha, promete movimentar o bairro Morada de Laranjeiras com diversas opções gastronômicas, cerveja artesanal, espaço kids com brinquedos infláveis, pula pula e muita música ao vivo, entre os dias 4 e 6 de maio.
O evento conta com apoio da Metron Engenharia e acontecerá na avenida Paulo Pereira Gomes, em frente ao Hospital Jayme Santos Neves, das 17h às 22h, com entrada gratuita. Serão 14 trucks e bikes, com uma enorme variedade de comida, como churros, doces, hambúrgueres, pizza, massas, carnes, entre outras.
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No evento, quem gosta de cerveja artesanal poderá provar uma ótima opção na Kombeach Cerveja e, se desejar, degustar junto um franguinho delicioso da Magic Chicken. Os trucks I Love Beef, Sandurritos e Sergius Burguer também são opções que estarão disponíveis nos dias de festival.
MÚSICA
No quesito animação, no primeiro dia, a dupla Pedro Jorge e Kako Tovar animarão o público com o melhor do sertanejo. No dia 5, a responsabilidade de agitar a galera será do cantor capixaba Jr. Bocca. Já no fechamento do evento, dia 6, quem comanda o som é o cantor Igo Viegas.
SERVIÇO:
FESTIVAL FOOD TOUR EDIÇÃO MORADA DE LARANJEIRAS
Quando: 4, 5 e 6 de maio, das 17h às 22h
Onde: terreno da avenida Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras, Serra (em frente ao Hospital Jayme Santos Neves);
Informações: 3201-8687
ATRAÇÕES
04/05  Dupla Pedro Jorge e Kako Tovar  a partir das 19h
05/05  Jr. Bocca  a partir das 19h
06/05  Igo Vegas  a partir das 19h
TRUCKS
Hambúrguer: Sergius; Sandurritos; Baconman
Variados: Sr. Batata; Chef Nenon massas finas; Magic Chicken; I Love Beef; Batata Keka; Kombeach; Pankekone
Doce: Atelier Elaine Frizzera; Doce Delícia; Açaí Serra; Te Quiero Churros

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