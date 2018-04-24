Festival Food Tour chega na Serra com música e gastronomia

BaconMan é um dos trucks que vai oferecer hambúrgueres no festival Food Tour, na Serra Crédito: Kelle Lemos/Divulgação

Pela primeira vez, o Festival Food Tour será realizado na Serra. O evento de food trucks, que já foi realizado na Pedra da Cebola, em Vitória, e na Prainha, em Vila Velha, promete movimentar o bairro Morada de Laranjeiras com diversas opções gastronômicas, cerveja artesanal, espaço kids com brinquedos infláveis, pula pula e muita música ao vivo, entre os dias 4 e 6 de maio.

O evento conta com apoio da Metron Engenharia e acontecerá na avenida Paulo Pereira Gomes, em frente ao Hospital Jayme Santos Neves, das 17h às 22h, com entrada gratuita. Serão 14 trucks e bikes, com uma enorme variedade de comida, como churros, doces, hambúrgueres, pizza, massas, carnes, entre outras.

No evento, quem gosta de cerveja artesanal poderá provar uma ótima opção na Kombeach Cerveja e, se desejar, degustar junto um franguinho delicioso da Magic Chicken. Os trucks I Love Beef, Sandurritos e Sergius Burguer também são opções que estarão disponíveis nos dias de festival.

MÚSICA

No quesito animação, no primeiro dia, a dupla Pedro Jorge e Kako Tovar animarão o público com o melhor do sertanejo. No dia 5, a responsabilidade de agitar a galera será do cantor capixaba Jr. Bocca. Já no fechamento do evento, dia 6, quem comanda o som é o cantor Igo Viegas.

SERVIÇO:

FESTIVAL FOOD TOUR EDIÇÃO MORADA DE LARANJEIRAS

Quando: 4, 5 e 6 de maio, das 17h às 22h

Onde: terreno da avenida Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras, Serra (em frente ao Hospital Jayme Santos Neves);

Informações: 3201-8687

ATRAÇÕES

04/05  Dupla Pedro Jorge e Kako Tovar  a partir das 19h

05/05  Jr. Bocca  a partir das 19h

06/05  Igo Vegas  a partir das 19h

TRUCKS

Hambúrguer: Sergius; Sandurritos; Baconman

Variados: Sr. Batata; Chef Nenon massas finas; Magic Chicken; I Love Beef; Batata Keka; Kombeach; Pankekone