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Caranguejo a rodo!

Festival do Caranguejo agita fim de semana em Linhares

Evento terá desde poções da iguaria até boa música para acompanhar a gastronomia entre esta sexta (6) e domingo (8)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 set 2019 às 07:37

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 07:37

Crédito: PML/Divulgação
Desta sexta (6) até o próximo domingo (8), Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, será a capital capixaba do caranguejo. É que por lá acontece a 6ª edição do festival que é dedicado ao crustáceo e promete reunir amantes da culinária oferecendo diversas opções da iguaria. Shows também vão compor a programação do evento neste ano. 
> Polvo, peixe grelhado e caranguejo: os mais pedidos do capixaba
A porção tradicional de caranguejo, com quatro unidades, será servida a R$ 18 e as opções de acompanhamento são vinagrete e farofa. Além da gastronomia, os visitantes vão apreciar o som de Jhonatan Coimbra e Jann Brito e Powertrio, na sexta (6); Samba da Hora, Allan Bertol e Forró Fogo na Coisa, no sábado (7); e Samba da Vila e Forró Si Mininu, no domingo (8). Toda a programação vai acontecer na Terceira Avenida da cidade. 
Festival do Caranguejo agita fim de semana em Linhares
"Além de trazer para nosso balneário pessoas que gostam de degustar o crustáceo, vamos fomentar o turismo local e valorizar nossa culinária. Nossa expectativa com o festival é das melhores, pois assim como nas edições anteriores tem tudo para ser sucesso novamente. Agradeço a prefeitura por estar nos dando total apoio para a realização do evento”, fala Patrícia Gomes Barbosa, uma das organizadoras do evento. 
 
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PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (6)
20h - Jhonatan Coimbra
23h - Jann Brito e Powertrio
SÁBADO (7)
16h - Samba da Hora
20h - Allan Bertol
23h - Forró Fogo na Coisa
DOMINGO (8)
11h - Samba da Vila
13h - Forró Si Mininu
SERVIÇO
6º Festival de Caranguejo de Pontal do Ipiranga - Linhares
Local: Terceira Avenida (Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares)
Data: dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019 (sexta, sábado e domingo), a partir das 20h (na sexta) e a partir das 10h (no sábado e domingo) 
Ingressos: entrada franca

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