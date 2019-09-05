Crédito: PML/Divulgação

Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, será a capital capixaba do Desta sexta (6) até o próximo domingo (8),, litoral de, será a capital capixaba do caranguejo . É que por lá acontece a 6ª edição do festival que é dedicado ao crustáceo e promete reunir amantes da culinária oferecendo diversas opções da iguaria. Shows também vão compor a programação do evento neste ano.

A porção tradicional de caranguejo, com quatro unidades, será servida a R$ 18 e as opções de acompanhamento são vinagrete e farofa. Além da gastronomia, os visitantes vão apreciar o som de Jhonatan Coimbra e Jann Brito e Powertrio, na sexta (6); Samba da Hora, Allan Bertol e Forró Fogo na Coisa, no sábado (7); e Samba da Vila e Forró Si Mininu, no domingo (8). Toda a programação vai acontecer na Terceira Avenida da cidade.

Your browser does not support the audio element. Festival do Caranguejo agita fim de semana em Linhares

"Além de trazer para nosso balneário pessoas que gostam de degustar o crustáceo, vamos fomentar o turismo local e valorizar nossa culinária. Nossa expectativa com o festival é das melhores, pois assim como nas edições anteriores tem tudo para ser sucesso novamente. Agradeço a prefeitura por estar nos dando total apoio para a realização do evento”, fala Patrícia Gomes Barbosa, uma das organizadoras do evento.





PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (6)

20h - Jhonatan Coimbra

23h - Jann Brito e Powertrio

SÁBADO (7)

16h - Samba da Hora

20h - Allan Bertol

23h - Forró Fogo na Coisa

DOMINGO (8)

11h - Samba da Vila

13h - Forró Si Mininu

SERVIÇO

6º Festival de Caranguejo de Pontal do Ipiranga - Linhares

Local: Terceira Avenida (Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares)

Data: dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019 (sexta, sábado e domingo), a partir das 20h (na sexta) e a partir das 10h (no sábado e domingo)