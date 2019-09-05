Desta sexta (6) até o próximo domingo (8), Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, será a capital capixaba do caranguejo. É que por lá acontece a 6ª edição do festival que é dedicado ao crustáceo e promete reunir amantes da culinária oferecendo diversas opções da iguaria. Shows também vão compor a programação do evento neste ano.
A porção tradicional de caranguejo, com quatro unidades, será servida a R$ 18 e as opções de acompanhamento são vinagrete e farofa. Além da gastronomia, os visitantes vão apreciar o som de Jhonatan Coimbra e Jann Brito e Powertrio, na sexta (6); Samba da Hora, Allan Bertol e Forró Fogo na Coisa, no sábado (7); e Samba da Vila e Forró Si Mininu, no domingo (8). Toda a programação vai acontecer na Terceira Avenida da cidade.
Festival do Caranguejo agita fim de semana em Linhares
"Além de trazer para nosso balneário pessoas que gostam de degustar o crustáceo, vamos fomentar o turismo local e valorizar nossa culinária. Nossa expectativa com o festival é das melhores, pois assim como nas edições anteriores tem tudo para ser sucesso novamente. Agradeço a prefeitura por estar nos dando total apoio para a realização do evento”, fala Patrícia Gomes Barbosa, uma das organizadoras do evento.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (6)
20h - Jhonatan Coimbra
23h - Jann Brito e Powertrio
SÁBADO (7)
16h - Samba da Hora
20h - Allan Bertol
23h - Forró Fogo na Coisa
DOMINGO (8)
11h - Samba da Vila
13h - Forró Si Mininu
SERVIÇO
6º Festival de Caranguejo de Pontal do Ipiranga - Linhares
Local: Terceira Avenida (Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares)
Data: dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019 (sexta, sábado e domingo), a partir das 20h (na sexta) e a partir das 10h (no sábado e domingo)
Ingressos: entrada franca