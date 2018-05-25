Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa tem bons pratos típicos

Por muitas vezes, a boa música e a boa gastronomia andam juntas. É o caso do Santa Jazz, que chega à sua 7ª edição neste ano. Desta vez, a novidade é a programação dividida em dois fins de semana: neste, desta sexta-feira (25) até domingo (27); e no próximo, do dia 31 de maio ao dia 2 de junho. Além de aproveitar as atrações musicais internacionais, nacionais e locais, os convivas também vão poder provar bons pratos na área gastronômica do evento.

> Assinantes de A Gazeta têm descontos em vários pratos durante o Santa Jazz! Confira no fim desta matéria

Nos sete dias do Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa, haverá uma estrutura específica para quem quiser apreciar a gastronomia típica da cidade. Na praça de alimentação, cinco restaurantes terão massas, carnes, petiscos e drinques para atender aos visitantes. Além disso, um estande da Real Café vai oferecer a bebida mais querida do brasileiro em várias versões. A área gastronômica acomoda confortavelmente até 1.500 pessoas.

No espaço fast gourmet, três food trucks completam as opções de comidinhas para o festival: King Kong Food Trailer e Sandurritus, ambos de hambúrgueres, e o Mr. Esfiha, que tem como especialidade o quitute árabe com vários recheios diferentes.

Na praça de alimentação, marcam presença os restaurantes Gioconda Bar e Mercearia, Il Conventino, Giardino, Picanha & Cia Teresense e Caponata Gastrobar.

Porco na lata com batatas rústicas, polenta frita com linguiça artesanal, pão da nonna, filé mignon com risoto e capeletti estão entre os pratos oferecidos nos estandes.

Para comemorar o reconhecimento da cidade como primeira colônia italiana do país, os vinhos servidos no estande de bebidas serão todos da Terra da Bota.

FUNCIONAMENTO

A área funcionará nesta sexta-feira (25), a partir das 20h. No sábado e no domingo (26 e 27), para almoço, a partir das 11h, e para o jantar, a partir das 20h. Na quinta-feira (31), a partir das 20h. Na sexta (1º) e no sábado (2), a partir das 11h, e depois a partir das 20h.

CONFIRA AS OPÇÕES

Gioconda Bar e Mercearia

Menu: O cardápio para o festival terá alguns dos pratos típicos servidos na casa, localizada originalmente na Rua do Lazer. Na lista, há massas, carnes e caldos. Vale a pena provar o porco na lata: costelinha frita na banha de porco, acompanhada de batatas rústicas, vinagrete e farofa (R$ 45). A polenta surge em duas versões no menu, uma é mole, acompanhada por ragu de ossobuco (R$ 55); a outra é frita, servida com uma porção de linguiça suína artesanal, outra especialidade de Santa Teresa. Bolinho de risoto, linguine à bolonhesa, tiras de picanha, pão da nonna e caldo de frango com aipim são algumas das outras alternativas servidas no estande.

Il Conventino

Menu: No estande do restaurante, que funciona na aconchegante pousada de mesmo nome, o cardápio está dividido em cinco seções: entradas, pratos principais, prato kids, caldos e porções. Para abrir o apetite, vale pedir a polentinha com molho de linguiça caseira. Na lista dos principais, o destaque é o trio de massas, composto por fettuccine ao molho quatro queijos, ravióli de queijo ao molho sugo com ervas e nhoque de abóbora ao molho de linguiça caseira. Os pratos custam a partir de R$ 20.

Giardino

Menu: No menu do restaurante há cinco opções de entrada (entre R$ 37 e R$ 39) e cinco pratos principais (entre R$ 38 e R$ 64). Entre as estrelas da carta, estão o cogumelo italiano confit (confitado no azeite e recheado com queijo gorgonzola, alho poró, tomate italiano e pesto de ervas), o pão da nonna (com creme de abóbora, alho poró, leve toque de gengibre e farofa de linguiça) e o fettuccine que leva o nome do restaurante, servido com molho gorgonzola e filé mignon ao molho de vinho).

Picanha e Cia. Teresense

Menu: Filé mignon ao molho madeira com risoto de limão siciliano, filé mignon com talharim (com molho à escolha), capeletti ao sugo ou à bolonhesa e salada estão entre os pratos principais da casa de carnes. Como opções de entrada no estande, estão antepasto de berinjela, porção de pasteis e linguiça frita acebolada.

Caponata

Menu: Comandado pelo chef Ari Cardoso, o estande do restaurante terá três opções de pratos e uma sobremesa. Polenta cozida com linguiça caseira e queijo minas padrão (R$ 25), cubos de filé mignon ao molho de queijo resteia (R$ 50) e cupim Cardoso, cozido lentamente no mirepoix (tradicional caldo francês de legumes) e servido com nhoque de polenta ao molho pomodoro (R$ 50). A sobremesa é o bolo de rolo com sorvete. Outro destaque é a carta de drinques do estande, que terá gin tônica, aperol e outras opções a partir de R$ 25.

Estande Real Café

Menu: Café expresso, cappuccinos, drinques e cafés filtrados compõem a carta do local. Há opções a partir de R$ 5.

King Kong Food Trailer

Menu: Quatro opções de sandubas estão disponíveis. Um dos destaques é o Gorila: pão brioche, carne de 150g, muçarela, salame italiano grelhado, cebola grelhada, bacon e maionese de bacon.

Mr. Esfiha

Menu: Há quitutes a partir de R$ 5, como o pão de queijo catupiry. As esfirras ganham recheios diversos, como calabresa, carne, alho poró com palmito e lombo com barbecue.

Sandurritus

Menu: Também terá opções de hambúrgueres com pães, carnes e complementos diversos. Uma sugestão é o Double Kill: pão australiano, dois discos de carne, cheddar, cebola caramelizada, bacon, barbecue de goiabada e sour cream.

ASSINANTE DE A GAZETA TEM DESCONTO

Os assinantes de A Gazeta têm um desconto especial em alguns pratos do festival. Para garantir o benefício, o assinante deve apresentar o Cartão do Clube junto a um documento de identificação no estabelecimento. Confira abaixo a relação:

- Giardino Ristorante - 15% de desconto

- Gioconda - 15% de desconto

- IL Conventino - 10% de desconto (desconto no restaurante, não vale para a pousada)

- Caponata - 10% de desconto no prato do festival

- Mr Esfiha - 30% de desconto

- King Kong - 15% de desconto, exceto bebidas (desconto para o assinante + 1 acompanhante)