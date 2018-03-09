Festival de hambúrguer promete agitar o Parque da Pedra da Cebola

Festival Food Tour, em Vitória Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

O que já era bom, ficou ainda melhor. O Food Tour volta a acontecer no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia, em Vitória, com uma novidade. O festival de food truck, que será realizado entre os dias 15 e 18 de março, traz o 1º festival de hambúrguer.

Para isso, a organização pretende levar oito trucks com uma grande diversidade de lanches de dar água na boca. Além deles, outros 29 trucks com opções gastronômicas variadas, que passam por pizzas, batatas diferenciadas, massas, acarajé, doces, além de cervejas.

A programação começa na quinta-feira, dia 15, a partir das 17 horas. Durante o evento uma série de atividades serão realizadas com o foco nas crianças, que poderão se divertir nos brinquedos infláveis e também com contador de história e personagens fantasiados.

Para animar o local, todos os dias, durante a programação terá uma apresentação musical e já estão confirmados: Igo Viegas, que se apresenta na quinta-feira, dia 15, Eliahu Acustico sobe ao palco na sexta, dia 16, Zébeleira, no sábado, e domingo, último dia de festival, uma programação especial com Brasil Pandeiro, a partir das 14 horas, e Rodrigo CX encerra o evento a noite.

"Em um só lugar teremos diversas opções de comidas, bebidas, artesanato e música. Uma ótima opção de entretenimento para toda a família. Nesta edição traremos também uma exposição de Fuscas no domingo a partir de 12 horas. Quem ama o carro poderá ver de perto diversos modelos", ressaltou o organizador do evento, Eduardo Pagani.

SERVIÇO:

FESTIVAL FOOD TOUR

Quando: de 15 a 18 de março, das 12h às 22h

Onde: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia, Vitória.

Informações: 3222-7815

Confira os food trucks já confirmados:

HAMBÚRGUER

1 - Caven Dish

2 - Sergius

3 - Sandurritos

4 - Portuga

5 - Te Quiero Burguer

6 - Mavericks

7 - Leão de Judá

8 - Don parrilha

CERVEJAS

1 - Hood cervejaria

2 - Kombieres

3 - big step

4 - Rota cervejaria

VARIADOS

1 - Horta e cia

2 - Crepão

3 - Sr dos pastéis

4 - Libanus

5 - Sr batata

6 - Rancho acarajé

7 - Nenon massas

8 - Trick truck

9 - Texano Churrasco

10 - Magic chicken

DOCES VARIADOS





1 - Sucre churros

2 - El mago picoleteria

3 - Açai du Sol

4 - Café Sutil

5 - Las coxitas

6 - pipoqueijo

7 - Cup Maria

8 - Maria merengue

9 - menina da bala

10 - Marido prendado

11 - American ice

12 - Brigadeirense

13 - Chocolates Dezan

14- Te Quiero churros