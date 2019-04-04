Festival de Frutos do Mar agita Vila Velha na Semana Santa

Degusta Mares: Cassoulet de Frutos do Mar Crédito: Degusta Mares/Carlos Crespo

Vila Velha recebe um festival de frutos do mar que promete agitar a Semana Santa. O Degusta Mares acontece de 11 a 14 e 18 a 21 de abril, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha, e terá entrada gratuita. Além da gastronomia com a cara do Espírito Santo, o evento contará com cervejas artesanais, vinho e gin para harmonizar com os pratos; e atrações com a cara do capixaba.

PRATOS

Dentre as atrações gastronômicas estão a famosa torta capixaba feita pelo restaurante Regina Mares, o arroz de mariscos, casquinha de siri, espetinhos de frutos do mar do Caranguejo do Assis, e muito mais. Já o Chef Casé Salles preparou um cardápio cheio de novidades para os paladares mais curiosos: Chu-chi-pla, um filé de peixe com curry verde e leite de coco, acompanhado de purê de banana da terra, patacones de camarão e porco (prato Vietnamita), Cassoulet de Frutos do Mar e Spring Roll de Siri.

O festival ainda vai contar com 12 cervejarias artesanais renomadas, entre elas as capixabas Kingbier, BigStep e Barba Ruiva, a carioca Noi e a mineira Backer. A grande novidade para esse evento será um stand exclusivo de vinhos e gin.

Degusta Mares: Patacones de camarão e porco (prato Vietnamita) Crédito: Degusta Mares/Carlos Crespo

O evento gastronômico ainda abre espaço para a música e para a criançada. Para o primeiro ponto, a produção preparou 14 apresentações musicais. Quem abre toda a programação é Amaro Lima e o seu projeto Noite Manimal que vai reviver os grandes sucessos da banda Manimal e canções inesquecíveis de diversas bandas capixabas.

Já na segunda semana, a Banda Casaca chega para atender o pedido de bis no evento, uma vez que a apresentação na última edição ficou lotada. Para fechar, a criançada terá um espaço com o Grupo Plonic divertindo a todos.

Serviço:

Degusta Mares

Quando: de 11 a 14 e 18 a 21 de Abril

Onde: Estacionamento externo do Shopping Vila Velha

Horários:

Quinta: de 17h a 0h

Sexta: de 17h a 1h

Sabado: de 15h a 1h

Domingo: de 15h a 0h

Entrada Gratuita

Opções: R$10 a R$60

Cervejarias: Backer (MG); Barba Ruiva (ES); Besten (RJ); Bigstep (ES); Cervejaria ES (ES); Kingbier (ES); Mestre Cervejeiro (Franquia); Noi (RJ); Piabier (ES); Top Beer (ES); Trarko (ES); Trindade (ES)

SHOWS

11/04 – Amaro Lima - Noite Manimal (21h)

12/04 - Cláudio Bocca (20h) e Duets (22h)

13/04 - Fixer (20h) e Sheep & Parafina (22h)

14/04 - 522 (18h) e The Crew (20h)

18/04 - Casaca (21h)

19/04 – Ligação Direta (20h) e Back to The Past (22h)

20/04 - Usados e Semi Novos (20h) e Dona Fran (22h)