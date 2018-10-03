Festival de Frutos do Mar agita Iriri com música, esporte e boa comida

Festival Capixaba de Frutos do Mar: evento acontece em outubro, em 2018, em Anchieta Crédito: PMA/Divulgação

Um dos destinos mais procurados como alternativa no verão, Iriri recebe o 21º Festival Capixaba de Frutos do Mar entre os dias 11 e 14 de outubro deste ano. Por lá, atrações musicais, culturais, esportivas e, é claro, gastronômicas preenchem os dias de evento, que terá até 1,2 mil assentos para aulas-shows e apresentações no local.

A organização do evento traz como grande novidade deste ano a ampliação da estrutura das praças gastronômicas. A Prefeitura de Anchieta destaca que também fez um trabalho com os empresários para que os hotéis e pousadas estejam preparados para receber turistas durante a festividade.

. Crédito: PMA/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (11)

18h  Abertura da Praça Gastronômica e institucionais

19h Abertura oficial

19h30  Apresentação musical: Escola de música Yahweh Shamma

20h  Aula show: Chef André Cicilioti

20h30  Aula show: Chef Julia Faria e Chef Raissa Franzotti

21h  Música ao vivo: Duda & Convidados

SEXTA-FEIRA (12)

11h  Abertura da Praça Gastronômica e institucionais

12h  Música ao vivo: Jonny & Paulinho

15h  Música ao vivo: Di Castro

19h15  Aula show: Chef Cirlei Benicá - Embaixadora da Gastronomia Capixaba

19h45  Aula show: Faculdade de Gastronomia São Camilo

20h30  Música ao vivo: Flor de Kactus

22h30  Música ao vivo: Adailton Lopes

SÁBADO (13)

11h - Abertura da Praça Gastronômica e institucionais

12h - Música ao vivo: Sambadorar

15h - Música ao vivo: Lucas Fantinato

19h30  Aula show: Paella Marineira, a quatro mãos. Chef Gilson Surrage e o Chef Alessandro Eller

20h30  Música ao vivo: Jota Jota & Convidados

22h30  Música ao vivo: Marcelo Ribeiro & Banda

DOMINGO (14)

07h  Café da manhã, aquecimento e sorteios

08h  3º Pedal MTB Iriri

11h  Abertura da Praça Gastronômica e institucionais

12h  Música ao vivo: Gabriel Rezzende

16h30  Sorteio de rifa beneficente dos grupos EJC, EAC e ECC de Iriri

19 h  Música ao vivo: Mundo & Cia

22h  Música ao vivo: Duda Felipe & Banda