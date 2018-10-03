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21ª edição

Festival de Frutos do Mar agita Iriri com música, esporte e boa comida

21º Festival Capixaba de Frutos do Mar acontece entre 11 e 14 de outubro, em Anchieta. Confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 14:27

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 14:27

Festival Capixaba de Frutos do Mar: evento acontece em outubro, em 2018, em Anchieta Crédito: PMA/Divulgação
Um dos destinos mais procurados como alternativa no verão, Iriri recebe o 21º Festival Capixaba de Frutos do Mar entre os dias 11 e 14 de outubro deste ano. Por lá, atrações musicais, culturais, esportivas e, é claro, gastronômicas preenchem os dias de evento, que terá até 1,2 mil assentos para aulas-shows e apresentações no local.
A organização do evento traz como grande novidade deste ano a ampliação da estrutura das praças gastronômicas. A Prefeitura de Anchieta destaca que também fez um trabalho com os empresários para que os hotéis e pousadas estejam preparados para receber turistas durante a festividade.
. Crédito: PMA/Divulgação
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (11)
18h  Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
19h Abertura oficial
19h30  Apresentação musical: Escola de música Yahweh Shamma
20h  Aula show: Chef André Cicilioti
20h30  Aula show: Chef Julia Faria e Chef Raissa Franzotti
21h  Música ao vivo: Duda & Convidados
SEXTA-FEIRA (12)
11h  Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
12h  Música ao vivo: Jonny & Paulinho
15h  Música ao vivo: Di Castro
19h15  Aula show: Chef Cirlei Benicá - Embaixadora da Gastronomia Capixaba
19h45  Aula show: Faculdade de Gastronomia São Camilo
20h30  Música ao vivo: Flor de Kactus
22h30  Música ao vivo: Adailton Lopes
SÁBADO (13)
11h - Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
12h - Música ao vivo: Sambadorar
15h - Música ao vivo: Lucas Fantinato
19h30  Aula show: Paella Marineira, a quatro mãos. Chef Gilson Surrage e o Chef Alessandro Eller
20h30  Música ao vivo: Jota Jota & Convidados
22h30  Música ao vivo: Marcelo Ribeiro & Banda
DOMINGO (14)
07h  Café da manhã, aquecimento e sorteios
08h  3º Pedal MTB Iriri
11h  Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
12h  Música ao vivo: Gabriel Rezzende
16h30  Sorteio de rifa beneficente dos grupos EJC, EAC e ECC de Iriri
19 h  Música ao vivo: Mundo & Cia
22h  Música ao vivo: Duda Felipe & Banda
00h30  Encerramento

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