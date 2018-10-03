Festival de Frutos do Mar agita Iriri com música, esporte e boa comida

Um dos destinos mais procurados como alternativa no verão, Iriri recebe o 21º Festival Capixaba de Frutos do Mar entre os dias 11 e 14 de outubro deste ano. Por lá, atrações musicais, culturais, esportivas e, é claro, gastronômicas preenchem os dias de evento, que terá até 1,2 mil assentos para aulas-shows e apresentações no local.
A organização do evento traz como grande novidade deste ano a ampliação da estrutura das praças gastronômicas. A Prefeitura de Anchieta destaca que também fez um trabalho com os empresários para que os hotéis e pousadas estejam preparados para receber turistas durante a festividade.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (11)
18h Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
19h Abertura oficial
19h30 Apresentação musical: Escola de música Yahweh Shamma
20h Aula show: Chef André Cicilioti
20h30 Aula show: Chef Julia Faria e Chef Raissa Franzotti
21h Música ao vivo: Duda & Convidados
SEXTA-FEIRA (12)
11h Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
12h Música ao vivo: Jonny & Paulinho
15h Música ao vivo: Di Castro
19h15 Aula show: Chef Cirlei Benicá - Embaixadora da Gastronomia Capixaba
19h45 Aula show: Faculdade de Gastronomia São Camilo
20h30 Música ao vivo: Flor de Kactus
22h30 Música ao vivo: Adailton Lopes
SÁBADO (13)
11h - Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
12h - Música ao vivo: Sambadorar
15h - Música ao vivo: Lucas Fantinato
19h30 Aula show: Paella Marineira, a quatro mãos. Chef Gilson Surrage e o Chef Alessandro Eller
20h30 Música ao vivo: Jota Jota & Convidados
22h30 Música ao vivo: Marcelo Ribeiro & Banda
DOMINGO (14)
08h 3º Pedal MTB Iriri
11h Abertura da Praça Gastronômica e institucionais
12h Música ao vivo: Gabriel Rezzende
16h30 Sorteio de rifa beneficente dos grupos EJC, EAC e ECC de Iriri
19 h Música ao vivo: Mundo & Cia
22h Música ao vivo: Duda Felipe & Banda
00h30 Encerramento