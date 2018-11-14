Festival de Blues e Cerveja agita o feriado em Vila Velha

14/11/2018 - Banda Facção Caipira Crédito: Camila Padilha/Divulgação

Vila Velha será o point do blues e da cerveja durante o feriadão. De quinta (15) a domingo (18), a cidade recebe o 4º Festival de Blues e Cervejas Artesanais Capixabas.

Em sua última edição, na Prainha, o evento reuniu mais de 4 mil pessoas. Com 11 bandas na programação, o festival pretende repetir e até superar o número de espectadores, desta vez, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Urublues, Saulo Simonassi, Chubby's Blues Band e Facção Caipira estão entre as bandas que se apresentam no evento.

Além da música, o festival vai reunir as melhores cervejas artesanais produzidas no Espirito Santo, além de uma Praça Gastronômica com food trucks e cozinhas montadas. Entre as cervejarias participantes estão: Alteza, Barba Ruiva, Bradus, Casa 107, Else, Cervejaria ES, Hood, King Beer, Top Beer e Reserva do Gerente. Vale lembrar que o festival tem estacionamento e entrada gratuitos.

Programação:

15/11  Quinta-feira

16h  Abertura

17h  Hang Blues

19h  Like A Boss

21h  Explosion Blues - Gustavo Andrade & Jefersson Gonçalves

16/11  Sexta-feira

16h - Abertura

17h  Fames Dixieland

19h  Urublues 30 Anos

21h  Facção Caipira

17/11  Sábado

16h - Abertura

17h  Blues Experience

19h  Salsa Brezinski e Agência de Viagem

21h  Saulo Simonassi

18/11  Domingo

16h - Abertura

17h  Chubby's Blues Band

19h  Zé Maholics

Beer Blues  Serviço

Quando: 15 a 18 de novembro





Horário: 15 a 17 (quinta a sábado) de 16h às 23h e 18 (domingo) 16h às 22h.





Local: Estacionamento A



