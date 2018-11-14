Festival de Blues e Cerveja agita o feriado em Vila Velha

Vila Velha será o point do blues e da cerveja durante o feriadão. De quinta (15) a domingo (18), a cidade recebe o 4º Festival de Blues e Cervejas Artesanais Capixabas.
Em sua última edição, na Prainha, o evento reuniu mais de 4 mil pessoas. Com 11 bandas na programação, o festival pretende repetir e até superar o número de espectadores, desta vez, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Urublues, Saulo Simonassi, Chubby's Blues Band e Facção Caipira estão entre as bandas que se apresentam no evento.
Além da música, o festival vai reunir as melhores cervejas artesanais produzidas no Espirito Santo, além de uma Praça Gastronômica com food trucks e cozinhas montadas. Entre as cervejarias participantes estão: Alteza, Barba Ruiva, Bradus, Casa 107, Else, Cervejaria ES, Hood, King Beer, Top Beer e Reserva do Gerente. Vale lembrar que o festival tem estacionamento e entrada gratuitos.
Programação:
15/11 Quinta-feira
16h Abertura
17h Hang Blues
19h Like A Boss
21h Explosion Blues - Gustavo Andrade & Jefersson Gonçalves
16/11 Sexta-feira
16h - Abertura
17h Fames Dixieland
19h Urublues 30 Anos
21h Facção Caipira
17/11 Sábado
16h - Abertura
17h Blues Experience
19h Salsa Brezinski e Agência de Viagem
21h Saulo Simonassi
18/11 Domingo
16h - Abertura
17h Chubby's Blues Band
19h Zé Maholics
Beer Blues Serviço
Quando: 15 a 18 de novembro
Horário: 15 a 17 (quinta a sábado) de 16h às 23h e 18 (domingo) 16h às 22h.
Local: Estacionamento A
Entrada: Gratuita