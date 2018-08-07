Festivais de cerveja e churrasco se unem em shopping de Vila Velha

Evento terá 9 bancadas com os mais diversos tipos de corte de carne Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação

Os pais que adoram um churrasco e uma boa cerveja tem uma boa opção de local para curtir o seu dia. De quinta (9) a domingo (12), dois festivais se unem para numa edição especial e comemorativa à data e seguem entre os dias 16 e 19 de agosto, no Shopping Vila Velha.

O evento "AssadorES + Degusta Beer" contará com muita música, ambiente temático, cerveja artesanal, gastronomia de qualidade, segurança e estacionamento gratuito. Serão 9 cervejarias artesanais e 9 bancadas com os mais diversos tipos de corte de carne. Os assadores profissionais Luis Pereira, Casé Salles, Argento Parrilla e Paula Lenz marcam presença no evento, que também terá a participação de rótulos como Barba Ruiva, Noi, Mestre Cervejeiro, Big Step, Besten, Backer, Kingbier, Bradus e Top Beer.

Música não vai faltar. Marcos Bifão, Renato Casanova, Claudio Bocca, Like a Boss, Sheep& Parafina, Tacape, Quintal Selvagem, Duet`s, Usados e Semi novos, BadGuys e Dona Fran são as atrações que vão agitar as noites do público. O evento será realizado na área externa do shopping, próximo a uma das maiores rodas-gigantes itinerantes da América Latina, com 30 metros de altura.

SERVIÇO

AssadorES + Degusta Beer

Quando: de 9 a 12 e 16 a 19 de agosto

· Quintas e Sextas das 17h às 24h.

· Sábados e Domingos das 15h às 24h.

Onde: Área Externa do Shopping Vila Velha  Av. Luciano das Neves, 2418  Bairro Divino Espírito Santo

Entrada Gratuita

Pratos: R$20 a R$70

Bebidas: R$4 a R$30

Confira a programação musical

9/08 - Marcos Bifão e Renato Casanova, a partir das 20h

10/08 - Claudio Bocca, a partir das 21h

11/08 - Like a Boss Blues and Rock, a partir das 19h

- Parafina, a partir das 22h

12/08  Tacape, a partir das 20h

16/08 - Quintal Selvagem, a partir das 20h

17 /08 - Duet's, a partir das 21h

18/08 - Usados e Semi novos, a partir das 19h

- Dona Fran, a partir das 22h