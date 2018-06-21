Festa junina inspira criações em docerias da Grande Vitória

O hábito de pular fogueiras ficou pelo caminho, mas recortar bandeirolas coloridas e preparar o vestido (ou a calça rasgada) e o chapéu de palha para celebrar os festejos juninos ainda está com tudo. Com um dos banquetes mais tradicionais da nossa cultura, a temporada é uma das preferidas pelos bons de boca.

E não é para menos. Afinal, o cardápio é repleto de unanimidades, tanto entre salgados, quanto entre os doces. Mas, sem dúvidas, as guloseimas açucaradas são as mais concorridas da comilança de São João.

A tradição de festejos que veio da Europa inspirou docerias da Grande Vitória. Por aqui, há versões caprichadas das guloseimas típicas.

Na Amor com Açúcar, em Vila Velha, os glutões poderão participar de um rodízio neste sábado. Serão 10 vagas disponíveis em quatro horários. A experiência dura duas horas, e sai a R$ 28,90 por pessoa (com doces liberados).

No menu, entram em cena o quindim, bolo de fubá com cobertura de goiabada, palha italiana de paçoca, canjica de doce de leite, brigadeiro de milho com canela, pipoca doce e mais.

Na Via Gourmet, no Barro Vermelho, os brigadeiros de maçã do amor, queijadinha e pé de moleque fazem bonito na vitrine ao lado de outras doçuras.

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Amor com Açúcar

Rodízio: Neste sábado (23), a doceria terá um rodízio temático, a R$ 28,90 por pessoa, com direito a degustação liberada por duas horas. Na lista de doçuras, estão canjica de doce de leite, brigadeiro de milho, quindim, bolo de milho com cobertura de goiabada mole, palha italiana e mais.

Serviço: De terça a sexta-feira, das 12h às 20h. Sábado e domingo, das 13h às 21h. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha (ao lado do Alcides Carnes Y Tragos). (27) 3534-5136. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no local.

Espírito Cacau

Novo gelato: O gelato de paçoca é uma das boas pedidas para a temporada na chocolateria. A sugestão da casa é a combinação do gelato com o gâteau Espírito Santo (R$ 17,90), bolinho cremoso que é sucesso por lá, ou com o brownie (R$ 16,90). A novidade estará disponível nos meses de junho e julho, e também pode ser saboreada sozinha, nos copinhos de 100, 150 ou 240g (a partir de R$ 12,90).

Serviço: Abre diariamente, das 9h às 20h. Rua Elesbão Linhares, 42, Shopping Day By Day, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-1970.

Café Teugrano

No potinho: Tradicional doçura da época, o arroz doce ganhou uma reprodução no Café Teugrano, com unidades na Praia do Canto e na Praia da Costa. O quitute ganha uma dose de doce de leite na cobertura. Sai a R$ 7.

Serviço: Abre diariamente, das 8h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406. Também no Shopping Praia da Costa.

Tortas do Gui

Variedades: O chef Guilherme Real prepara suas famosas tortas em três sabores especiais para a época de festejos juninos: paçoca com chocolate, papa de milho (finalizada com canela) e pé de moleque. A unidade da torta para até 12 pessoas sai a R$ 90. A versão maior serve cerca de 20 convivas, e sai a R$ 130. As encomendas podem ser feitas com dois dias de antecedência, e a retirada é feita em Bento Ferreira.

Serviço: Encomendas direto com o chef, pelo telefone (27) 99708-3605

Via Gourmet

Festival: A doceria terá sobremesas temáticos na vitrine até meados de julho, quando já abre as portas para seu festival do morango. Os amantes de doces podem escolher entre brigadeiro de tapioca, de queijadinha e de pé de moleque (R$ 3,90 cada) ou até mesmo docinho de maçã do amor, feito com um toque de canela (R$ 5 a unidade). A torta da vez é a de chocolate com paçoca (R$ 16 a fatia), no mesmo estilo da famosa torta de morango da casa. Além disso, também são preparadas verrines, doces cremosos servidos em copinhos de 180 ml, nos sabores paçoca, pavê de amendoim, e tapioca (R$ 14 cada), também disponível na versão zero açúcar (R$ 16). Os quitutes também estão disponíveis para encomendas, com no mínimo dois dias de antecedência.

Serviço: A loja abre de quinta a sábado, das 13h às 19h. Rua José Luís Gabeira, 81, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98151-6505.

Cakes and Bakes

Repaginado: Na produção artesanal de massas doces e salgadas comandada por Renata Póvoa, o churros foi repaginado e ganhou uma versão em bolo para as festas de junho. A doçura tem canela na massa e recebe uma generosa camada de cobertura de doce de leite. O tamanho médio serve até 15 pessoas e sai a R$ 150, já com decoração.

Serviço: Outras informações e encomendas pelo telefone (27) 99942-8143 ou pelo e-mail contato@

cakesandbakes.com.br

Monte Líbano

Todo dia: Até o final do mês que vem, as unidades da padaria terão doçuras típicas nos balcões. São pães, bolos, doces e caldos. Um dos destaques é o bolo pamonha, bem cremoso, e a broa. Pamonha tradicional também está na lista.

Serviço: Diariamente, das 6h às 21h. Avenida Rio Branco, 604, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3134-7777. Também disponível nas unidades da Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia da Costa e Centro de Vitória.

FAÇA SUA PRÓPRIA SOBREMESA JUNINA

Ingredientes

3 ovos

1 lata (sem água) de milho verde

1 lata de leite condensado

100g de coco ralado fresco

1 colher (sopa) de manteiga sem sal (em temperatura ambiente)

1 colher (sopa) de fermento em pó

Passo a passo:

Pré-aqueça o forno a 180°.

Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar um creme homogêneo (até não sobrar caroços de milho).

Acrescente o fermento e bata o suficiente para misturar.

Despeje a massa na forma. Leve para assar por 30 minutos ou até que a superfície esteja levemente dourada.

Espere amornar, desenforme e corte em quadrados. Polvilhe açúcar e canela em pó por cima.