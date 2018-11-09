Em alta

Evento reúne palestras e aulas sobre gastronomia e hotelaria em Vitória

Salão Sabores reúne chefs e outros profissionais no Centro de Convenções de Vitória
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 19:32

Na próxima segunda (12) e na terça-feira (13), Vitória recebe mais uma edição do Salão Técnico e de Negócios em Gastronomia e Hotelaria do Espírito Santo, popularmente conhecido como Salão Sabores.
No evento, realizado no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia, experts se reúnem para ministrar aulas e painéis de conteúdo, além de ciclos de palestras técnicas com temas de interesse empresários, gestores, estudantes de gastronomia e hotelaria, além de outros profissionais do ramo.
Participam da programação chefs como Juarez Campos, que é um dos coordenadores técnicos, Orlando Nardi (Preferito), Henrique César (Rick's Burger) e Vinicius Cavalcante (Peppe Restaurante). 
O acesso é gratuito a empresários e profissionais do setor de bares, restaurantes e hotelaria, mediante comprovação por cartão de visitas ou CNPJ. O acesso também é aberto aos estudantes de gastronomia e hotelaria uniformizados. 
Visitantes e profissionais de outros segmentos pagam R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia). Os valores dão direito a participação nos dois dias de evento. As inscrições podem ser feitas no site. Outras informações em (27) 3345-0921.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
SEGUNDA, 12 de novembro
13H30: CREDENCIAMENTO  ABERTURA DO SALÃO SABORES AO PÚBLICO
AUDITÓRIO 1  ARENA SHOW (COORDENAÇÃO TÉCNICA: CHEF JUAREZ CAMPOS)
14h às 14h50: AULA 1  RIQUEZA DO MAR CAPIXABA. Chef Orlando Nardi  Restaurante Preferito  ES
15h às 15h50: AULA 2  HAMBURGUER E A DESMISTIFICAÇÃO DA COMIDA DE RUA. Chef Rick  Ricks Burguer  ES
16h às 16h50: AULA 3  COMO ELABORAR UMA CARTA DE BEBIDAS. Sommelier Ivy Ryuko Suda  Restaurante Dom  SP, Prof. Franklin Pinheiro  ES, Chef Paulo Gaudio  ES
17h às 17h50: AULA 4  SABOR AFETIVO. Chef Cirlei Benincá  Restaurante Dom Benin  ES
18h às 18h50: AULA 5  INFLUÊNCIA ÍTALO-ESPANHOLA NA COZINHA CONTEMPOR NEA. Chef Vinicius Cavalcante  Peppe Restaurante  ES
19h30 - Cerimônia de Abertura
20h - Momento Degustação
22h - Encerramento das Atividades
AUDITÓRIO 2  CICLO DE PALESTRAS (COORDENAÇÃO TÉCNICA: WIS EDUCAÇÃO)
15h às 16h10: TEMA 1: MARKETING DE EXPERIÊNCIA E EXPLORAÇÃO DO PDV. Renata Saavedra | Agência Ópera
17h40 às 18h50: TEMA 3: PRESENÇA DIGITAL E PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES - Tiago Carvalho | Social Performance
TERÇA, 13 de novembro
13H30: CREDENCIAMENTO  ABERTURA DO SALÃO SABORES AO PÚBLICO
AUDITÓRIO 1  ARENA SHOW (COORDENAÇÃO TÉCNICA: CHEF JUAREZ CAMPOS)
14h às 14h50: AULA 6  EMPREENDEDORISMO E O USO DE PROCESSOS NAS CULTURAS DA GASTRONOMIA DAS COZINHAS INDÍGENA, PORTUGUESA E AFRICANA. Chef Carlos Ribeiro  Restaurante Na Cozinha  SP
15h às 15h50: AULA 7  FUSION FOOD  COZINHA DE FUSÃO. Chef e Consultor Hugo Grassi  ES
16h às 16h50: AULA 8  FINGER FOODS. Personal Chef Giana Tonini  ES
17h às 17h50: AULA 9  COZINHA FUNCIONAL E LOW CARB. Chef Fernanda Stofel  ES
18h às 18h50: AULA 10  A COZINHA DO ORIENTE MÉDIO. Chef Vivian Balbino e Chef Samia Sassine  ES
19h às 19h50: AULA 11  COMIDA DE VERDADE. Chef Danillo Amaral  Restaurante Salsa  ES
20h às 20h50: AULA 12  COMIDA DE BAR: O RESGATE DA SIMPLICIDADE COM EXCELÊNCIA E PREÇO JUSTO - Chef Jaime Solares  Borracharia Gastrobar  BH
22h: Encerramento das Atividades

