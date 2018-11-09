Evento reúne palestras e aulas sobre gastronomia e hotelaria em Vitória

Na próxima segunda (12) e na terça-feira (13), Vitória recebe mais uma edição do Salão Técnico e de Negócios em Gastronomia e Hotelaria do Espírito Santo, popularmente conhecido como Salão Sabores.
No evento, realizado no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia, experts se reúnem para ministrar aulas e painéis de conteúdo, além de ciclos de palestras técnicas com temas de interesse empresários, gestores, estudantes de gastronomia e hotelaria, além de outros profissionais do ramo.
Participam da programação chefs como Juarez Campos, que é um dos coordenadores técnicos, Orlando Nardi (Preferito), Henrique César (Rick's Burger) e Vinicius Cavalcante (Peppe Restaurante).
O acesso é gratuito a empresários e profissionais do setor de bares, restaurantes e hotelaria, mediante comprovação por cartão de visitas ou CNPJ. O acesso também é aberto aos estudantes de gastronomia e hotelaria uniformizados.
Visitantes e profissionais de outros segmentos pagam R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia). Os valores dão direito a participação nos dois dias de evento. As inscrições podem ser feitas no site. Outras informações em (27) 3345-0921.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
SEGUNDA, 12 de novembro
13H30: CREDENCIAMENTO ABERTURA DO SALÃO SABORES AO PÚBLICO
AUDITÓRIO 1 ARENA SHOW (COORDENAÇÃO TÉCNICA: CHEF JUAREZ CAMPOS)
14h às 14h50: AULA 1 RIQUEZA DO MAR CAPIXABA. Chef Orlando Nardi Restaurante Preferito ES
15h às 15h50: AULA 2 HAMBURGUER E A DESMISTIFICAÇÃO DA COMIDA DE RUA. Chef Rick Ricks Burguer ES
16h às 16h50: AULA 3 COMO ELABORAR UMA CARTA DE BEBIDAS. Sommelier Ivy Ryuko Suda Restaurante Dom SP, Prof. Franklin Pinheiro ES, Chef Paulo Gaudio ES
17h às 17h50: AULA 4 SABOR AFETIVO. Chef Cirlei Benincá Restaurante Dom Benin ES
18h às 18h50: AULA 5 INFLUÊNCIA ÍTALO-ESPANHOLA NA COZINHA CONTEMPOR NEA. Chef Vinicius Cavalcante Peppe Restaurante ES
19h30 - Cerimônia de Abertura
20h - Momento Degustação
22h - Encerramento das Atividades
AUDITÓRIO 2 CICLO DE PALESTRAS (COORDENAÇÃO TÉCNICA: WIS EDUCAÇÃO)
15h às 16h10: TEMA 1: MARKETING DE EXPERIÊNCIA E EXPLORAÇÃO DO PDV. Renata Saavedra | Agência Ópera
17h40 às 18h50: TEMA 3: PRESENÇA DIGITAL E PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES - Tiago Carvalho | Social Performance
TERÇA, 13 de novembro
13H30: CREDENCIAMENTO ABERTURA DO SALÃO SABORES AO PÚBLICO
AUDITÓRIO 1 ARENA SHOW (COORDENAÇÃO TÉCNICA: CHEF JUAREZ CAMPOS)
14h às 14h50: AULA 6 EMPREENDEDORISMO E O USO DE PROCESSOS NAS CULTURAS DA GASTRONOMIA DAS COZINHAS INDÍGENA, PORTUGUESA E AFRICANA. Chef Carlos Ribeiro Restaurante Na Cozinha SP
15h às 15h50: AULA 7 FUSION FOOD COZINHA DE FUSÃO. Chef e Consultor Hugo Grassi ES
16h às 16h50: AULA 8 FINGER FOODS. Personal Chef Giana Tonini ES
17h às 17h50: AULA 9 COZINHA FUNCIONAL E LOW CARB. Chef Fernanda Stofel ES
18h às 18h50: AULA 10 A COZINHA DO ORIENTE MÉDIO. Chef Vivian Balbino e Chef Samia Sassine ES
19h às 19h50: AULA 11 COMIDA DE VERDADE. Chef Danillo Amaral Restaurante Salsa ES
20h às 20h50: AULA 12 COMIDA DE BAR: O RESGATE DA SIMPLICIDADE COM EXCELÊNCIA E PREÇO JUSTO - Chef Jaime Solares Borracharia Gastrobar BH
22h: Encerramento das Atividades