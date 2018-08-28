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Evento reúne motocicletas, bandas de rock, tattoo e comida em Vila Velha

Moto Rock Vila Velha promete levar moto clubes nacionais e internacionais ao Boulevard Shopping Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 18:07

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 18:07

Dona Fran é uma das atrações do Moto Rock Vila Velha Crédito: Tato Vilanova/ Divulgação
Os apaixonados por motos e rock and roll tem um encontro marcado nesta semana, em Vila Velha. De quinta a (30) sábado (1), o Boulevard Shopping Vila Velha sedia um encontro nacional de motociclistas, o 2º Moto Rock Vila Velha.
Além dos moto clubes nacionais, amantes da velocidade em duas rodas de fora do país também devem marcar presença. A organização espera seis mil motos participantes de todo o Brasil durante o evento.
Segundo a produtora, a programação é voltada não somente para motociclistas, mas também para toda a família, com atrações musicais, exposição e muita comida. Serão, pelo menos, sete bandas de rock que vão se apresentar no espaço montado no estacionamento externo, do Boulevard Shopping Vila Velha. Entre elas, estão Versão Pirata, Dona Fran e ClassicV8.
Para matar a fome dos participantes, 15 food trucks estarão oferecendo comidas e bebidas. Fechando a programação cultural, o Moto Rock Vila Velha terá uma exposição de motos antigas e um barber shop tattoo para deixar a galera mais estilosa, oferecendo cortes e tatuagens no local.
Serviço:
2º Moto Rock Vila Velha
Com exposição, food trucks e barbershop tattoo
Quando: de quinta (30) a sábado (1)
Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha
Entrada gratuita
Programação Musical
Quinta (30)
19h: Abertura e apresentação dos Moto clubes
19h40: DJS
21h30: Banda Versão Pirata
Sexta (31)
14h: Abertura e apresentação dos Moto clubes
14h40: Djs
17h: Bandas convidadas
20h: Banda ClassicV8
22h: Banda Dona Zaza
Sábado (01)
10h30: Abertura, Apresentação dos Moto dos Moto Clubes
14h: Djs
16h: Bandas convidadas
20h: Banda Dona Fran
22h: Banda CALIBRE DE ROSAS cover

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