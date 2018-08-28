Evento reúne motocicletas, bandas de rock, tattoo e comida em Vila Velha

Dona Fran é uma das atrações do Moto Rock Vila Velha Crédito: Tato Vilanova/ Divulgação

Os apaixonados por motos e rock and roll tem um encontro marcado nesta semana, em Vila Velha. De quinta a (30) sábado (1), o Boulevard Shopping Vila Velha sedia um encontro nacional de motociclistas, o 2º Moto Rock Vila Velha.

Além dos moto clubes nacionais, amantes da velocidade em duas rodas de fora do país também devem marcar presença. A organização espera seis mil motos participantes de todo o Brasil durante o evento.

Segundo a produtora, a programação é voltada não somente para motociclistas, mas também para toda a família, com atrações musicais, exposição e muita comida. Serão, pelo menos, sete bandas de rock que vão se apresentar no espaço montado no estacionamento externo, do Boulevard Shopping Vila Velha. Entre elas, estão Versão Pirata, Dona Fran e ClassicV8.

Para matar a fome dos participantes, 15 food trucks estarão oferecendo comidas e bebidas. Fechando a programação cultural, o Moto Rock Vila Velha terá uma exposição de motos antigas e um barber shop tattoo para deixar a galera mais estilosa, oferecendo cortes e tatuagens no local.

Serviço:

2º Moto Rock Vila Velha

Com exposição, food trucks e barbershop tattoo

Quando: de quinta (30) a sábado (1)

Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha

Entrada gratuita

Programação Musical

Quinta (30)

19h: Abertura e apresentação dos Moto clubes

19h40: DJS

21h30: Banda Versão Pirata

Sexta (31)

14h: Abertura e apresentação dos Moto clubes

14h40: Djs

17h: Bandas convidadas

20h: Banda ClassicV8

22h: Banda Dona Zaza

Sábado (01)

10h30: Abertura, Apresentação dos Moto dos Moto Clubes

14h: Djs

16h: Bandas convidadas

20h: Banda Dona Fran