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De abrir o apetite

Entradas roubam a cena em cardápios da Grande Vitória

Antes coadjuvantes, as entradas ganharam protagonismo e mostram que têm brilho próprio

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 22:20

Publicado em 

27 jun 2019 às 22:20
Primeiro prato antes da refeição principal, a entrada até causa estranhamento entre os glutões com paladar mais “comedido”, mas tem uma função louvável na gastronomia, além de permitir que os convivas conheçam uma outros sabores e um pouco mais do conceito do local.
Em entrevista à equipe do Gazeta Online, a chef Cleuza Costa, do Della Bistrô, explica que os aperitivos não são apenas uma possibilidade de provar alquimias diferentes de um cardápio, mas também funcionam como uma chance de prolongar o jantar e fazer com que as pessoas aguardem a execução do prato principal com mais calma.
“É bem comum inclusive nos bistrôs, um conceito bem francês. Tem gente que não gosta de chegar, comer um prato principal e ir embora. Então é legal porque permite também que as pessoas aproveitem o tempo no local”, ressalta a chef.
Aproveitando o conceito, listamos nesta edição algumas sugestões de entrada que chamam a atenção e são boas pedidas para abrir o apetite. São opções versáteis, que têm como ingredientes mariscos, embutidos e mais.
VERSATILIDADE
“O bacana é que há pessoas que querem só a entradinha para acompanhar a bebida num happy hour, por exemplo, porque elas são versáteis mesmo. Outros glutões chegam até a querer jantar ou almoçar a entrada, às vezes com um acompanhamento, enfim”, salienta Cleuza, que sugere, em seu menu, a carne cruda d’Albese e o vinagrete de frutos do mar.
A primeira está no cardápio há seis anos e é uma entrada típica da região conhecida como terra das trufas – o Piemonte, na Itália – e leva à mesa filé mignon picado e temperado com sal e pimenta do reino, além de azeite. Leva ainda lâminas de trufas e tirinhas finas de aipo. A entrada é acompanhada por torradinhas (R$ 41,90).
Já a segunda sugestão de Cleuza une polvo, camarões e lulas, todos bem frescos, preparados em fogo alto com vinho branco, tomatinhos cereja e azeite de limão e brotos de coentro (R$ 45).
CULTURAS UNIDAS
O chef Jonathan Nery, que comanda a cozinha do Aleixo, faz coro com Cleuza. “Quando as pessoas saem em grupo de amigos, por exemplo, é comum que cada um peça uma entrada e elas sejam compartilhadas entre o grupo, como uma possibilidade de conhecer melhor o que é oferecido mesmo”, diz.
No Aleixo, ele apostou recentemente em uma mescla entre a gastronomia capixaba e a paraense. Entram em cena os camarões em crosta de tapioca sobre aioli de urucum (R$ 69). O aioli nada mais é que um molho cremoso de origem francesa semelhante a uma maionese.
“Acho que estamos no momento de valorizar nosso Brasil, os sabores do Brasil, e eu quis unir essas duas potências gastronômicas”, brinca o chef, que finaliza o marisco com azeite de coentro e ainda diz que há clientes que pedem um acompanhamento – como creme de aipim – e transformam a entrada praticamente em um prato principal.
CONFIRA
Los Chicos
Sugestão: Por lá, uma das boas pedidas é o Sr. Barriga: barriguinha de porco crocante defumada na casa, com picles de cebola roxa. Acompanha salsa jalapeño e tortilha de trigo e é querida pelos bons de copo para acompanhar uma cerveja gelada. Outra dica é a porção de batatas fritas cobertas por fraldinha marinada, gratinadas com queijo cheddar e finalizado com guacamole e sour cream.
Serviço: De terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h. Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no local.
Coco Bambu
Sugestão: O Camarão Recife é quem chama a atenção na lista de entradas da casa de mariscos. Chega à mesa uma porção generosa de camarões inteiros marinados na cerveja, fritos e refogados com cebola e alho.
Serviço: De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h à 0h. Sexta a domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no local.
Giardino Ristorante
Sugestão: Agora no inverno, o destaque é o fondue de queijo brie, mel e nozes. Mas também fazem bonito no cardápio o cogumelo recheado com gorgonzola e alho poró, e uma das queridinhas, a bruschetta de presunto Parma com pêra. Custam a partir de R$ 32.
Serviço: Quinta-feira, das 11h às 15h. Sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 16h. Avenida Getúlio Vargas, 80, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.
Urbanos Burger
Sugestão: O Smoke Bomb (R$ 20) é a entrada de destaque na hamburgueria: são seis croquetes de porco defumado por treze horas na casa, empanados e fritos. Esta versão figura no menu de Jardim Camburi. Já na Praia da Costa, o aperitivo surge preparado com costela bovina, o Ribs Bomb, que ainda acompanha chimichurri (R$ 18).
Serviço: Terça a sábado, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. Também na Rua Inácio Higino, em Vila Velha. (27) 2142-3384.
Spaghetti & Cia
Sugestão
No tradicional reduto da cozinha italiana, a polenta de fubá ao ragu de linguiça é a opção preferida da seção de entradas, que ainda oferece o arancini caprese (bolinhos de risoto de tomate e muçarela de búfala fritos com molho pesto de manjericão). A tagliata de fraldinha Angus é outra muito requisitada: a carne é fatiada e servida com manteiga de ervas com rúcula, tomate cereja e redução de vinagre balsâmico.
Serviço
De terça a sexta, das 11h30 às 14h30 e das 19h às 23h. Sexta, das 11h30 às 14h30 e das 19h30 à 0. Sábado, das 12h às 15h, e das 19h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Avenida Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866.
Hunty’s
Sugestão
Na hamburgueria, o Alvo Certo é o aperitivo que chega à mesa com linguiça levemente picante acompanhada por batatas rústicas especiais da casa, maionese de alho e molho de mostarda e mel.
Serviço
De terça a quinta, das 18h às 22h30. De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.

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