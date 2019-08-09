Dicas e promoções para curtir o Dia dos Pais na Grande Vitória

Julio Cesar Motta e sua filha, Sabrina Scampini, de 8 anos, comem um moqueca no Caranguejo do Assis - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva

Domingo é dia de curtir bons momentos ao lado de seu velho paizão. Quando você pensa em Dia dos Pais, logo vem à cabeça: onde vou passar esse momento especial ao lado do meu "super-herói sem capa"? Para te salvar do perigo de embarcar em um programa furado, o Prazer & Cia fez uma lista de dicas de restaurantes, promoções, pratos especiais, mimos e eventos para passar esse dia mais do que especial.

O empresário Júlio Motta, de 36 anos, já está à procura de um programa para o domingão. "Cada ano é uma maluquice. A gente decide o que fazer em cima da hora, mas a certeza é que vamos passar esse dia em família, pois, além de ser pai de uma menina espoleta, ligada nos 220 volts, tenho um pai que é um super-herói", suspira. Para situar, a “garota ligada nos 220 volts” é a Sabrina, de oito anos, e o "pai-herói" é Jenilson, de 67.

A ideia, de acordo com o empresário, é almoçar em um restaurante e depois tomar café da tarde em família.

"Inicialmente, procuro um restaurante que possua um espaço kids, para a Sabrina brincar à vontade. Somos viciados em frutos do mar. Acho que é genético e herdei o gosto do meu pai. Nunca vi uma pessoa viciada em peixe e camarão como ele", diverte-se.

O que um restaurante perfeito tem que ter para Júlio e Jenilson? "Bobó, sem dúvida nenhuma, especialmente de camarão. Se não for esse prato, também cai bem uma suculenta moqueca capixaba. A melhor de todas".

PEDIDAS

Aproveitando o gosto do empresário, uma boa pedida para o Dia dos Pais é a moqueca de baiacu do Caranguejo do Assis. Acompanhada de pirão de peixe, moquequinha de banana da terra e arroz branco, o prato serve duas pessoas e custa R$ 77.

Não curte frutos do mar? Uma pedida certeira, então, é curtir uma suculenta parrilla no Cosmô Restaurante, em Vitória. A cozinha será comandanda por André Mobrine, fundador do clube de churrasco CFM – Coal, Fire and Meat (Carvão, Fogo e Carne).

Inaugurado esta semana em Vitória, o restaurante O Libanês também tem um prato especial para a data. O local programou uma promoção com o exótico sanduíche shawarma. São vários sabores, com destaque para os de kibe e kafta Ah, sim: os papais ganham uma lata de cerveja.

Abbiamo anche cibo italiano (também temos comida italiana) para curtir o dia dos pais. O Frascati Restaurante criou pratos especiais para domingo. Uma das opções custa R$ 90 por pessoa e vem com um um trio de massa de pizza caseira artesanal frita com burrata e presunto de Parma, caponata de legumes, tomate e manjericão. No prato principal, um spaghetti à carbonara com bacon torrado, creme de ovos e pimenta do reino ao queijo parmesão e queijo pecorino. Na opção mais “encorpada” (custa R$ 130 por pessoa), a dica é um “Fettuccini Gamberi e Pomodorini”, uma massa com camarões e tomate cereja.

Dicas e promoções para curtir com o paizão

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Marisco: Uma das dicas é a moqueca de baiacu. Acompanhada de pirão de peixe, moquequinha de banana da terra e arroz branco, o prato serve duas pessoas e está em promoção, R$ 77.

Endereços: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: 3289-8486. Horário: de 11 à meia-noite. Em Vitória, o restaurante fica na orla da Praia de Camburi, quiosque k6. Informações: 3376-3800. Horários: segunda, terça e quarta: das 17h às 23h. Quinta, sexta, sábado, domingos e feriados: das 11h às 23h.

Cosmô Restaurante

Especial: A dica é uma parrilla especial na cozinha que será comandanda por André Mobrine, fundador do clube de churrasco CFM - Coal, Fire and Meat (Carvão, Fogo e Carne).

Endereço:Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99942-7088. Horários: 12h00 às 15h00 e 19h00 às 23h45.

O Libanês

Sanduíche Shawarma, do restaurante O Libanês Crédito: O Libanês/Divulgação

Árabe: No domingo (11), na compra de um sanduíche shawarma, o pai ganha uma cerveja Amstel (lata). Há opções de shawarma de kibe (R$ 12), kafta (R$ 13), falafel (R$ 12), frango (R$ 10) e carne (R$ 15).

Endereço: Rua Esther Oliveira Galvêas, 130, Jardim Camburi, Vitória. Informação: (27) 98865-5155. Horários: segunda à sexta, das 8h às 23h. Sábado, das 9h às 23h, e domingo, das 10h às 16h.

Aleixo Restaurante

Delícias: Pratos especiais, com Paella marisqueira (R$ 135) ou bife de chorizo acompanhado de Fettuccine ao Molho de Gorgonzola (R$ 120). Os pratos servem duas pessoas.

Endereço: Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3322-7400. Horários: 12h às 15h30.

Frascati Restaurante Italiano

Spaghetti à carbonara com bacon torrado, creme de ovos e pimenta do reino ao queijo parmesão e queijo pecorino, do Frascati Restaurante Italiano. Crédito: Frascati Restaurante Italiano/Divulgação

A promoção: serão oferecidos dois menus individuais, com entrada, prato principal e sobremesa. Um a R$ 90,00 (Tris de pizzelle, Spaghetti alla carbonara e Panna cotta) e o outro, a R$ 130 (Insalata Catalana Di Gamberi, Fettuccine Gamberi e Pomodorini e Tiramisú).

Endereço: Rua Moacyr Avidos, 47, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99263-5791. Horário de funcionamento: sexta, de 19h às 00h; sábados, de 11h30 às 15h30 e das 19h às 00h30; domingos, de 11h30 às 15h30. A promoção dos pais só acontece em 11 de agosto.

JP Petiscaria & Restaurante

Refrescante: o prato especial do dia é um bobó de camarão acompanhado por um delicioso caipilé, uma caipirinha acompanhada por um picolé. R$ 69,90.

Endereço: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha. Informações: (27) 99531-0428. Hoários: no domingo, das 12h às 22h.

Outback Steakhouse.

Superdica: a sugestão para os pais é a costela de cordeiro Outback Rack (R$ 82,90), um corte nobre temperado com um blend de ervas finas, preparado na chapa e servido com molho cabernet e um acompanhamento à escolha. Também é possível optar pelo The Outback Special - R$ 61,90 (225g) e R$ 67,90 (325g) -, clássico miolo de alcatra com sabor acentuado e temperos do Outback. Como sobremesa, a dica para os papais é o Chocolate Thunder From Down Under, um brownie com sorvete de baunilha e calda de chocolate, finalizado com chantilly e raspas de chocolate (R$ 29,90).

Presente: para o domingão, um mimo especial: uma caixa contendo uma cerveja Outback Colorado (600 ml) e um copo caldereta (350 ml) customizado. A Rye Light American Wheat traz lúpulo australiano, centeio e açúcar mascavo. O kit custa R$ 32. Além disso, os pais ganham um abridor customizado feito de madeira e com estampas inspiradas na cultura australiana. A promoção acontece só no domingo.

Endereços: Shopping Vitória. Av. Americo Buaiz, 200, Enseada do Suã, Vitória. Informações: (27) 3235-7253. Horário de funcionamento: segundas, terças, quartas e quintas, das 12h às 23h; sextas e sábados, das 12h à meia-noite. Domingos, das 12h às 22h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Informações: (27) 3533-2126. Horário de funcionamento: segundas, terças, quartas e quintas, das 12h às 23h; sextas e sábados, das 12h à meia-noite. Domingos, das 12h às 22h30.

THEO BISTRÔ

Lagosta Gigante brazeada em manteiga de ervas, guarnecida de legumes grelhados e arroz de tomates frescos, do restaurante Theo Bistrô. Crédito: Theo Bistrô/Divulgação

Menu especial: A pedida é uma lagosta brazeada em manteiga de ervas, guarnecida de legumes grelhados e arroz de tomates frescos. Valor: R$ 285. O prato serve até três pessoas. Outra dica é uma Moqueca Desconstruída (R$ 85), com badejo em confit e aspersão de molho secreto da casa. Além disso, há guarnição de purê de banana da terra, arroz de coentro e vatapá.

Endereço: Rua Gastão Roubach, 352, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3072-1098. Aberto de Terça a Sexta, de 11h30 às 15h e de 19h às 23h. Sábado, de 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 18h.

Boteco Degusta

Superdica: Dentro da programação do Degusta Beer. Estarão presentes 12 cervejarias renomadas, entre elas: as capixabas Barba Ruiva e Bigstep, a carioca Noi e a mineira Backer. Dentre as delícias do cardápio preparados para os pais, bolinhos de polenta recheado com rabada; nhoque de vatapá com molho de camarão; peroá com batata frita e a barriguinha marinada no whisky. Com shows de várias bandas.

Onde: No Shopping Vila Velha (estacionamento externo da Luciano das Neves), sexta (9), sábado (10) e domingo (11). Horário: sexta, das 17 à meia-noite, sábado e domingo, das 15 à meia-noite. Área Kids: valores a partir de R$ 15. Entrada e estacionamento grátis.

Autêntico Botequim

"Especial Dia dos Pais Autêntico Botequim", feito com calabresa, onion rigs, batata rústica e filé mignon, acompanhado por dois chopps, do Autêntico Botequim. Crédito: Autêntico Botequim/Divulgação

Menu especial: Cardápio composto por 180g de calabresa; 150g de onion rings; 200g batata rústica; 250g de filé-mignon; acompanhado de dois chopps, de 400ml cada. Valor: R$ 64,90.

Endereço: Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Informações: Funcionamento: Terça à sábado, das 17h às 23h. Informações: (27) 3207-4800.

World Food

Comida mundial: O evento acontece no Shopping Vitória, com comida de várias partes do mundo. Serão nove estabelecimentos com pratos inspirados nas cozinhas americana, italiana, japonesa, belga, uruguaia, argentina, mexicana, libanesa e, claro, iguarias tipicamente brasileiras. Os restaurantes participantes são: Chefe Nenon (com espaço de massas italianas). Fogo do Cidão e Chefe Nenon (com estande de cortes italianos). Além disso, o evento conta com a participação de Chefe Naninho, Baita Cone, Road Burguer, Chefe Teresa, Mexicanto e Japa San. Com shows de várias bandas.

Para beber: Complementa o festival, a participação de oito cervejarias artesanais, com chopes a partir de R$ 10. No estacionamento do Shopping Vitória. Sexta-feira (9), a partir das 17h. Sábado e domingo, a partir das 15h. Entrada franca.

Vitória Wine Experience

Sofisticação: No pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Os pais poderão desfrutar de diversos vinhos selecionados pela Adega Extrabom, Casa Perini e Interfood. Além disso, a pedida é encarar uma paella, feita pelo chef Sérgio Lima. Queijos diversos também poderão ser apreciados no estande da Colonial Treviso. Com shows de várias bandas. Sexta (9), sábado (10) e domingo (11), das 17h às 22h.