Dia do Hambúrguer: lanchonetes da Grande Vitória fazem promoções

Uma segunda-feira nunca será tão gostosa para os amantes do fast-food quanto esta do dia 28 de maio de 2018. Na data, será comemorado o Dia do Hambúrguer e vários estabelecimentos da Grande Vitória farão promoções para celebrar.

> Assinante do Gazeta Online, que participa do Clube, tem desconto na iguaria o ano todo. Confira no fim do texto

Além dos descontos nos lanches ou em combos, algumas lanchonetes vão aproveitar para lançar novas versões da iguaria, que chegou ao Brasil em 1952, pelo americano Robert Falkeburg. Confira as promoções para o dia abaixo.

LOS CHICOS

No Dia do Hambúrguer, o Los Chicos lança o El Nino Hamburguesa Crédito: Divulgação/Los Chicos





A lanchonete vai lançar o El Nino Hamburguesa. Ele começa com dois samsh burgers de fraldinha com 120g cobertos de queijo cheddar. Sobre eles, uma novidade exclusiva da loja: Cebolas empanadas recheadas com queijo monterrey jack e envoltas em bacon. Para completar, sour cream, jalapeño empanado e o pão macio da casa.

Valor: R$ 28,90

Endereço: Av. Des. Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória

Telefone: (27) 3207-7147

MANIA DE LANCHES

Mania de Lanches lança o Brasileiro Crédito: Divulgação/Andrezza Martins





A casa vai oferecer desconto de 10% em todos os lanches com hambúrguer, com pagamento em dinheiro ou débito, para consumo ou retirada na loja. Além disso, vai lançar o Brasileiro Mania. O lanche terá o verde e amarelo da nossa bandeira e no lugar do pão, terá a banana da terra frita e prensada. O burguer é artesanal bovino de 120gr junto com queijo mussarela, tomate, alface, milho e ervilha e molho à escolha.

Valor: R$ 15

Endereço: Av. Norte Sul, próximo ao Sempre Tem Super Atacado, ao lado do Posto Atlântica, no centro comercial do condomínio Villaggio Limoeiro.

Telefone: (27) 3099-4775/99927-1645 ou pelo App Mania de Lanches.

COMARELLA

O Comarella faz o duelo do "The Sensory Burger" (foto) X "Rock Fries Burger" Crédito: Divulgação/Comarella

Excepcionalmente, nesta segunda-feira, a loja vai funcionar e realizar o duelo de duas receitas semanais: "The Sensory Burger" X "Rock Fries Burger". No final, o hambúrguer mais pedido vai entrar para o cardápio oficial da Comarella. A ação começa dia 28 de maio e vai até dia 03 de junho.

"Rock Fries Burger" está no duelo do Comarella Crédito: Divulgação/Comarella

Valor: R$ 21 a semana toda.

Endereço: Rua Santa Terezinha, 848, Glória, Vila Velha

Telefone: 3340-5600

HUNTY'S

No Dia do Hambúrguer, o Hunty's lança o Caçador Hamburgo Crédito: Divulgação/HuntENTITY_apos_ENTITYys

A casa vai oferecer 20% de desconto em todos os burgers da categoria caçadores. Além disso, foi lançado um hambúrguer na sexta-feira (25) para comemorar a data. O Caçador Hamburgo é feito de burger de 150g, cheddar inglês, bacon, ovo, alface, tomate, cebola empanada, maionese de bacon e molho barbecue.

Valor: R$ 29,90

Endereço: Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória

Telefone: (27) 3029-2108

DOCA 183

A casa fará a seguinte promoção: na compra de quatro sanduíches da casa (menos o kids), o cliente ganha uma batata rústica com provolone e bacon 400g. Levando dois sanduíches, ganha uma batata rústica com provolone e bacon de 250g. A casa também vai lançar o Conteiner, sanduíche feito de pão, hambúrguer artesanal empanado e recheado, muçarela, molho de tomate pelatti e presunto chapeado. Ele estará no cardápio até o dia 30 de maio.

Valor: R$ 25

Endereço: Rua Gama Rosa, 183 - Centro, Vitória

Telefone: 3029-0079

ROCK BURGER

Rock Burger faz promoção para o Dia do Hamburguer Crédito: Divulgação/Facebook Rock Burger

Os lanches King of Rock, New Boy, Ringo Starr, Rock Star, Smash e Sweet Bluecheese sairão no preço de R$ 16. Vale lembrar que a oferta é válida apenas para quem consumir ou buscar o lanche nas lojas da Praia do Canto, Praia da Costa e Jardim Camburi.

Endereços:

R. Elesbão Linhares, 172, Praia do Canto, Vitória - Tel.: (27) 3026-4600

Av. Hugo Musso, 1309, Praia da Costa, Vila Velha - Tel.: (27) 3026-4600

R. Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória - Tel.: (27) 3026-4500

CUPONERIA

A Cuponeria, plataforma com versão web e mobile para Android e iOS que reúne diversos cupons de descontos de vários estabelecimentos comerciais do Brasil, irá proporcionar mais de 50 ofertas de até 50% no dia Mundial do Hambúrguer. KFC e Giraffas são alguns dos locais oferecidos pela plataforma.

ASSINANTES DO GAZETA ONLINE

Independente do Dia do Hamburguer, assinantes do Clube do Assinante Gazeta têm desconto o ano inteiro em lanchonetes. Confira abaixo e bom apetite.

By Rock - 15% em todo cardápio (exceto bebidas)

M Burguer e Pizza - Nas compras acima de R$ 50,00 ganhe uma pizza doce

Mania de Lanches - 15% em todo cardápio

Rock Burguer - 15% em todo cardápio (exceto bebidas)