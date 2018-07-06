Dia da Pizza inspira promoções e descoberta de novidades em Vitória

Importada para o Brasil pelos italianos, a pizza é praticamente uma unanimidade por aqui. Graças à sua importância, a iguaria ganhou, há mais de 30 anos, uma data no calendário para chamar de sua. Durante um festival gastronômico em São Paulo, segunda cidade que mais consome a massa no mundo (a primeira é Nova York), decidiu-se que em todo 10 de julho, a pizza seria celebrada em solo brasileiro.

Não que faltem motivos para escolher a guloseima como prato principal, já que existe uma tradição familiar aos brasileiros, que costumam sair com a família, principalmente aos domingos, em busca das redondinhas.

A data inspira a descoberta de novidades e faz com que pizzarias ofereçam promoções especiais.

Em Vitória, por exemplo, há pizzas para todos os gostos. Uma das boas novas, por aqui, são as massas mais grossinhas, com recheio simples, mas muito bem preparado. É o caso da Red Elephant (99235-9466), comandada pelo chef Marcos Parmagnani, que começou como um food truck, mas devido à grande demanda, passou para um espaço físico há alguns meses.

Marcos trouxe a ideia da massa de longa fermentação de uma temporada que passou nos Estados Unidos, onde o tipo é mais comum. Misturo a tradição da pizza americana com a massa que aprendi a fazer com a minha avó, de raízes italianas. Já que deu certo, não desapego dessas tradições, diz Marcos, que acompanha de perto todo o processo de produção.

Na pizzaria, que fica na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, uma das mais pedidas é a Supreme, coberta com molho de tomate caseiro, frango (bastante saboroso), cream cheese, muçarela e bacon. A diferença é que o bacon assa lentamente no forno (não é frito), conferindo mais sabor aos ingredientes.

Os sabores saem em tamanho único, de 27 centímetros, para duas pessoas comerem bem, e custam entre R$ 29 e R$ 34. Vale a pena provar a Meat Lovers, com pepperoni, calabresa, almôndegas ao estilo americano e bacon.

Outro espaço que apostou recentemente na massa mais fofinha, com fermentação natural, foi o King Kone, velho conhecido dos frequentadores da Rua da Lama, em Jardim da Penha.

A casa é especializada em pizza em cone dos mais diversos sabores, e resolveu apostar nas redondas autênticas italianas. O processo de longa fermentação era muito comum antigamente, principalmente na Itália, e é uma onda que está voltando, afirma Bruno Furtado, que comanda a casa.

Para comemorar a data, vale a pena pedir a tradicional marguerita (R$ 20) ou a carbonara (R$ 24), feita com muçarela de búfala, fonduta de queijo, bacon artesanal, ovo caipira e grana padano. Por lá, as pizzas são feitas em tamanho único, de 25 centímetros. A sugestão é comer com as mãos.

Onde comer

Figata

A pizzaria comemora um ano de funcionamento neste mês. Por isso, e pelo Dia da Pizza, realizou um concurso cultural, estimulando os clientes a criarem sabores diferentes. As cinco melhores foram escolhidas pela equipe da casa, e serão divulgadas hoje. A média de preço dos sabores está entre R$ 49 e R$ 69, e o menu especial ficará disponível até o dia 15 para todos os clientes. Os ganhadores receberão uma pizza como prêmio e um vinho.

Serviço: Abre de terça a sexta, das 18h à 0h. Sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 18h à 1h. Domingo, das 17h à 1h. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451.

Salsa Pizza

Quem for às unidades da Praia do Canto e de Jardim Camburi na terça (10), ganhará 50% de desconto em qualquer sabor de pizza do menu. Já no delivery, não será cobrada a taxa de entrega.

Serviço: Terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Elesbão Linhares , 20, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.

King Kone

Conhecido pelas famosas pizzas em cone, o local lançou há alguns meses a pizza individual, feita com massa de fermentação natural, o que ajuda até mesmo na digestão do glúten. As pizzas têm 25 centímetros e custam a partir de R$ 16. Na terça, o local vai funcionar a partir das 11h já servindo as redondinhas.

Serviço: De segunda a quinta, das 11h às 14h30 e das 17h às 23h30. Sexta, das 17h à 1h. Sábado, das 11h às 15h e das 18h às 2h. Domingo, das 18h às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

Dominos

Maior rede de pizzarias do mundo, a Dominos dará 50% de desconto em todos os sabores e tamanhos nos pedidos feitos online. A promoção será válida do dia 9 até o dia 12.

Serviço: Diariamente, das 17h à 0h. Avenida Rio Branco, 1777, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-4746. Também em Jardim Camburi e na Praia da Costa. Assinantes de A GAZETA têm vantagens na rede.

Delli Food Hall

O local premiará 10 assinantes de A GAZETA para uma harmonização de vinhos com pizzas especiais da casa. A ação será na quarta-feira (11), às 19h. Serão servidos os sabores Tartufada (com ovo e muçarela de búfala), Verona (alcachofra, azeitona preta e funghi) e Fiorentina (muçarela, cogumelo, rúcula e grana padano). Para participar, basta entrar no site do Clube do Assinante e responder à pergunta Por que a combinação vinho e pizza é perfeita?.

Serviço: Diariamente, das 6h às 22h45. Rua Ceará, 225, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-1227. Assinantes de A GAZETA têm vantagens na casa.

Forneria Della Garfagnana

Na terça, a casa oferece pizzas legitimamente italianas a preços promocionais que partem de R$ 20 (válido para comer no salão ou para buscar no local).