Dia da Moqueca Capixaba: restaurantes do ES fazem promoções do prato

Moqueca capixaba do Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

"Moqueca é capixaba, o resto é peixada", a frase de Cacau Monjardim é tão falada, que é praticamente um hino para os capixabas. Tamanha é a fama da frase e de seu autor, que o no dia de seu aniversário é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba.

E a data é neste domingo (30). Para celebrar, restaurantes da Grande Vitória prepararam promoções especiais do ícone da culinária do Espírito Santo.

"A moqueca capixaba é um prato que representa toda a nossa diversidade por meio da gastronomia. E como símbolo, é importante que a população valorize e busque, nesse dia, experimentar o prato como forma de fortalecer nossa cultura e identidade de povo", destaca o diretor de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Felipe Ramaldes.

O empresário Francisco de Assis Giovanelli com a moqueca que entrará em promoção Crédito: Bruno Coelho

No Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, o empresário Francisco de Assis Giovanelli, fala que o prato é um dos mais pedidos no cardápio. A moqueca capixaba faz parte da cultura do Espírito Santo, é o prato especial daquele almoço de domingo na mesa do capixaba, em que toda a família se reúne. No restaurante, como somos especializados em frutos do mar, temos opções de moqueca com vários tipos de peixe, com ou sem camarão, e elas estão entre as mais pedidas do nosso cardápio, inclusive entre os turistas que vêm em busca de provar nosso prato mais tradicional, explica.

Assim, ele dará um desconto no prato que, segundo ele, segue à risca a receita tradicional. "A moqueca capixaba já fazia parte da minha vida, como de todo capixaba, mas foi só trabalhando em um restaurante que comecei a ter um olhar empreendedor e a compreender a força econômica que ela tem. Aqui, a receita é a tradicional, com alho, cebola, tomate, limão, peixe, cheiro verde e azeite", comenta.

Restaurantes como o Regina Maris, Timoneiro e Gaeta também farão promoções para os clientes neste domingo. "Aqui, o meu cliente vale 10. Então vou dar 10% de desconto nas moquecas", conta Regina.

A região da Ilha das Caieiras, tradicional reduto para saborear o prato, também está preparada para receber os glutões. Vários restaurantes prepararam promoções para ocasião, que foi instituída pela Prefeitura de Vitória. Confira abaixo todos os restaurantes que farão promoções neste domingo (30).

CONFIRA AS PROMOÇÕES

Caranguejo do Assis

- Moqueca de Cação Simples: de R$ 114,50 por R$ 99,90 (serve duas pessoas)

- No Anexo eventos, a casa vai oferecer um buffet de moqueca - com a iguaria, arroz, pirão e banana da terra - por R$ 70 (por pessoa), podendo comer à vontade

Endereço: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha

Telefone: (27) 3289-8486

Restaurante Maresias

- Cada moqueca adquirida terá 10% do valor revertido para o Instituto Renascer, que ajuda crianças com deficiência.

Endereço: Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra

Telefone: (27) 3252-1107

Recanto Miramar

- Moqueca de cação (sem camarão): de R$ 80 por R$ 73,90

- Moqueca de garoupa (sem camarão): de R$ 77 por R$ 69,90.

Endereço: R. Iolanda Noé Calmom, 63, Parque Jacaraipe, Serra

Telefone: (27) 3243-6384

Restaurante Caieiras

- Moqueca de cação ou moqueca de dourado (para duas pessoas): de R$ 115 por R$ 59,90

Endereço: R. Felicidade Corrêa dos Santos, 968 - Ilha das Caieiras, Vitória - ES, 29032-195

Telefone: (27) 3322-0634

Pirão da Ilha

- Moqueca de dourado ou moqueca de cação (para duas pessoas) - acompanha arroz, pirão e moquequinha de banana: de R$ 120 por R$ 59,90

Endereço: Felicidade Corrêa dos Santos, 32, Ilha das Caieiras, Vitória

Telefone: (27) 3323-9996

Moquecaria Teresão

- Moqueca de sururu ou moqueca de camarão ou arroz de marisco (todos para duas pessoas): de R$ 90 por R$ 49,90

- Moqueca de cação com camarão ou moqueca de dourado com camarão: de R$ 110 por R$ 59,90

Endereço: R. Felicidade Corrêa dos Santos, 948, Ilha das Caieiras, Vitória

Telefone: (27) 3322-9855

Timoneiro

- Na compra de uma moqueca de badejo ou budião, por R$ 131,80, você ganha dois risoles de camarão

Endereços:

Av. Antônio Gil Veloso, 192 - Praia da Costa, Vila Velha. Telefone: (27) 3329-4266

Av. Anísio Fernandes Coelho, 21 - Loja 2 -, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 3026-0960

Restaurante Moqueca

- Moqueca de cação com arroz e pirão: de 83,00 por 69,90

Endereço: R. Humberto Pereira, 253 - Praia de Itaparica, Vila Velha - ES

Telefone: 3072-6070

Restaurante Gaeta

- Cada mesa do restaurante terá direito a uma garrafa de vinho. Além disso, o chef do estabelecimento fará, no meio do salão, uma moqueca em homenagem ao Cacau Monjardim ,a partir das 13h

Endereço: Av. Beira Mar, 47 - Meaípe, Guarapari

Telefone: (27) 3272-1202

Regina Maris

- Meu cliente vale 10: desconto de 10% em cima de todas as moquecas

Endereço: Av. Hugo Musso, 2327 - Itapuã, Vila Velha

Telefone: (27) 3299-0897

Panela Capixaba

- A casa fará um prato especial para a ocasião: filé de budião à milanesa no estilo moqueca. O prato é servido com os acompanhamentos da moqueca e é oferecido em duas opções: com molho de camarão pequeno, que serve duas a três pessoas (R$ 99); e com camarão, que serve quatro pessoas (R$ 140)

- Além disso a casa vai oferecer dose dupla de chope a R$ 7; caipirinha a R$ 18 e caipivoka R$ 19.

Endereço: R. Licínio dos Santos Conte, 51 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-330