Aniversário da cidade

De moqueca a kiéber, 10 pratos e petiscos que são símbolos de Vitória

Confira a lista de locais com pratos que servem de embaixadores na hora de divulgar a capital capixaba para o mundo

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 00:07 - Atualizado há 6 anos

Toda cidade pode ter sua história contada através da gastronomia. Comida é um bem cultural e mexe não só com o estômago, mas com as memórias e as emoções de moradores e visitantes.

Na capital capixaba, que completa 468 anos neste domingo, 8 de setembro, é extenso o cardápio de pratos afetivos, que resgatam sabores de infância e preservam tradições da Ilha. Para comemorar o aniversário, preparamos uma lista com 10 gostosuras que são a cara de Vitória.

A seleção inclui desde símbolos da cozinha capixaba, como a moqueca e a torta, até o simples torresmo de boteco. Até mesmo a maionese de uma clássica lanchonete da Praia do Canto entrou neste guia, preparado com carinho pela equipe do Divirta-se.

O passeio começa no Triângulo das Bermudas, em um dos restaurantes que deu origem à área boêmia da Praia do Canto e coleciona anônimos e famosos entre os fãs de sua moqueca.

Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirão, e sua famosa moqueca de peixe. Crédito: Ricardo Medeiros

Seguimos para o bar mais antigo de Jucutuquara, famoso pelos pastéis, e passamos pela feijoada que é um ícone em Santa Lúcia. Jardim da Penha surge na rota com exuberantes coxinhas, um belo torresmão de barriga e o petisco de frango que, da Rua da Lama, ganhou cardápios em todo o ES.

Na Curva da Jurema e na Ilha das Caieiras, a majestade são os frutos do mar. Ficou curioso para saber onde comer essas autênticas delícias capixabas? Confira a seguir e bom apetite!

1 - Moqueca do Pirão

Não se fala em moqueca sem citar o Pirão, há 37 anos o mais célebre restaurante especializado no prato. Tradição do Triângulo, na Praia do Canto, a casa atrai diversas gerações de capixabas, além de personalidades e turistas. Seu proprietário, Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirão, segue a receita que aprendeu com a mãe, Almerinda, aos 15 anos. Sua família fundou o restaurante São Pedro, berço da moqueca capixaba, em 1952. No Pirão, o acompanhamento é ilustre: “Nosso pirão é bem espesso e carnudo, feito com cabeça, rabo e ventrecha, a carne mais saborosa do peixe”, explica Hercílio.

Preço: As moquecas custam entre R$ 107 e R$ 250.

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória.

Telefone: (27) 3227-1165.

2 - Pastel do Ceará

O Ceará Bar tem 59 anos, mas o petisco que lhe deu fama só está no cardápio há 20. “Antes de vendermos pastel, o bar tinha apenas peixe frito, que demorava para sair, pois só havia uma frigideira e duas bocas de fogão. Foi uma solução de comida rápida, até que os clientes elogiaram e virou carro-chefe”, lembra Lourival Nepomuceno Filho, o Ceará. Além do mais famoso, de siri, o bar oferece outros 12 sabores de pastel.

Preço: R$ 6,50 (cada um)

Endereço: Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória

Telefone: (27) 3223-7953.

Pastel de camarão do Bar do Ceará, em Jucutuquara. Crédito: Ari Oliveira/Divulgação

3 - Feijoada do Spetacollo

A famosa receita dos irmãos Décio e Leonardo Botelho, fundadores do Spetacollo, tem segredos que dão leveza e um sabor todo especial ao prato. “Deixamos o feijão de molho, salgamos parte das carnes com um tempero nosso e colocamos cascas de laranja no caldo, para puxar a gordura. No final, acrescentamos uma dose de cachaça”, revela Leonardo. Completa ou magra, a feijuca vai à mesa com arroz, farofa, couve, bisteca, torresmo e laranja.

Preço: R$ 120 (para 3 pessoas)

Endereços: Av. Rio Branco, 676, Santa Lúcia / Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Praia do Suá

Telefone: (27) 3314-4732.

4 - Torresmo do Pezão

Com três camadas de carne e uma pururuca irresistível, o torresmo do Bar do Pezão é referência entre boêmios de Vitória. Há cinco anos, um dos donos da casa, José Antônio Tonon, o Pezão, aprimorou a receita. “Para servir uma porção maior e mais carnuda, difícil de achar em supermercado, encomendamos de um fornecedor, que faz o corte do nosso jeito”, explica Pezão.

Preço: o petisco custa R$ 14.

Endereço: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1141, Jardim da Penha, Vitória.

Telefone: (27) 99606-6064.

Torresmo carnudo é o petisco mais pedido no Bar do Pezão, em Jardim da Penha. Crédito: Fábio Machado/Divulgação

5 - Maionese do Kapo's

O Kapo's é uma das sanduicherias mais tradicionais de Vitória e tem na maionese seu trunfo. Mesmo com a invasão do “hambúrguer gourmet”, a partir de 2009, o molho do Kapo’s inspirou várias receitas e continua em alta na preferência dos capixabas. “Quem prepara é uma funcionária que está com a gente há 20 anos”, conta a proprietária, Paula Capovilla.

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 130, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-9212

6 - Torta capixaba da Ilha das Caieiras

Além do pôr do sol deslumbrante, a Ilha das Caieiras tem como atrativo a torta capixaba, servida o ano inteiro em restaurantes do bairro. Neste sábado e domingo, ela é a estrela do Festival de Frutos do Mar e da Torta Capixaba, que reunirá no polo gastronômico 30 barracas de marisqueiras, desfiadeiras de siri e restaurantes. Nelas o prato custará de R$ 5 a R$ 100, de acordo com a porção. Em restaurantes locais, a torta custa de R$ 20 (individual) a R$ 200 (para sete pessoas), já com a panela de barro.

Serviço: Festival de Frutos do Mar e da Torta Capixaba 2019:

7 e 8/09, na Ilha das Caieiras (entre o Museu do Pescador e a peixaria, na Rua Felicidade Correia dos Santos).

Preço: de R$ 5 a R$ 200.

Entrada gratuita.

Torta capixaba é uma especialidade na Ilha das Caieiras. Crédito: Fernando Madeira

7 - Torta de chocolate com nozes da Bee

Campeã de vendas desde a inauguração da Bee, em 1980, a torta de chocolate com recheio de nozes e leite condensado segue entre os doces mais amados da cidade. As fatias são vendidas no peso (R$ 70 o quilo) e podem ser cobertas com uma dose extra de calda de chocolate, se o cliente quiser. Difícil é achar um que não queira.

Preço: R$ 70 o quilo.

Endereço: Centro da Praia Shopping, Reta da Penha, 570, lojas 1 e 54/55, Praia do Canto, Vitória.

Telefone: (27) 3225-3128.

8 - Kiéber do Abertura

Filezinhos de frango empanados e enrolados com queijo e presunto, acompanhados por molho de maionese temperada: quem mora em Vitória e não conhece esse clássico petisco do Abertura? O Kiéber, que ganhou versões até em estabelecimentos do interior do Estado, nasceu junto com o bar há 23 anos, e até hoje é o carro-chefe.

Preço: A porção custa R$ 41,95 (600g).

Kiéber do Bar Abertura: um clássico da boemia de Vitória. Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

Endereços:

Abertura Jardim da Penha: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89

Abertura Praia do Canto: Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas

Abertura Jardim Camburi: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, 720. (27) 3019-1476.

9 - Coxinhas do Juninho Pão de Queijo

Prestes a completar 40 anos, a lanchonete Juninho Pão de Queijo, apesar do nome, sempre teve as coxinhas como protagonistas. Recheadas de frango ou de camarão, com queijo cremoso, elas são um símbolo gastronômico de Jardim da Penha. Sua fama, porém, ultrapassa os limites do bairro desde 1980, quando o chinês Alexandre Chen apostou na receita para incrementar a estufa. A família Chen segue no comando e não abre mão da qualidade para manter suas coxinhas entre as mais queridas da cidade. “Sempre fritamos em óleo muito limpo e a massa é cozida por mais tempo, pra ficar douradinha. Nosso fornecedor de camarão é o mesmo há 15 anos!”, conta a matriarca, Izabel.

Preço: R$ 7,50 (frango) e R$ 8 (camarão).

Endereço: Rua Eugenílio Ramos, 44, Jardim da Penha, Vitória.

Telefone: (27) 3225-5635.

Coxinhas de frango da lanchonete Juninho Pão de Queijo, em Jardim da Penha. Crédito: Fábio Machado/Divulgação

10 - Arroz de polvo do Quiosque do Alemão

Servidas na Curva da Jurema desde 1978, as receitas de Olinto Lauret, o Alemão, conquistaram moradores da Capital com seu almoço à beira-mar, no Quiosque do Alemão. A principal pedida de entrada é o pastel – de camarão, bacalhau, carne seca, frango ou carne, com 200g de recheio e a R$ 7 cada um. Porém, seu prato emblemático é o arroz de polvo com camarão 7 barbas e brócolis, farto e bastante em conta: R$ 93, para quatro pessoas.

Endereço: Rua José Miranda Machado, 14, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória

Telefone: (27) 3345-2099.

Arroz com polvo, camarão e brócolis do Quiosque do Alemão, na Curva da Jurema. Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

