Confira os pratos da 13ª edição do Manguinhos Gourmet

Com um charme inigualável e um bucolismo que atrai visitantes de todos os lugares do Estado (e também de fora), o balneário de Manguinhos nos dá mais um motivo para um saboroso passeio nos próximos dias: a 13ª edição do Festival Manguinhos Gourmet, realizada neste sábado e domingo, e também no próximo final de semana, nos dias 29 e 30.

O festival acontece sempre entre as 12h e as 17h, em mais de 20 endereços, que oferecem quitutes a um valor mais acessível. O cardápio vai dos mariscos à feijoada, contemplando todos os paladares. Desta vez, a proposta é de que as entradas e sobremesas custem R$ 15, e o prato principal, R$ 20 (individual). Mas caso o visitante opte pela versão mais farta, para mais pessoas, também pode solicitar direto no restaurante, com preço sob consulta.

Além do cardápio com pratos inéditos nos restaurantes, neste ano o evento terá a Vila Família, um espaço kids com ambiente voltado para a diversão dos pequenos que acompanham os pais na jornada gastronômica pelo lugarejo. A Vila Família vai funcionar no pátio do Hostel Kuarahy, com atividades voltadas para o público infantil. A programação inclui plantação de mudinhas, oficinas lúdicas, contação de histórias, pintura de rosto, pula-pula e mais.

Passeio

Já conhecida do público do Manguinhos Gourmet, a jardineira é uma opção de transporte gratuita para quem quer circular pelos restaurantes ou apenas passear pelas ruas bucólicas da vila.

O veículo lembra os ônibus antigos, com a parte dianteira parecida com a de um caminhão, e permite que a experiência do passeio tenha um gostinho especial. A jardineira foi adaptada para receber idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais com segurança.

Além disso, um guia especializado acompanhará todo o trajeto do passeio cultural e gastronômico, explicando a história do festival gastronômico, os pratos, apontando os restaurantes e demais estabelecimentos participantes, além das raízes culturais do tradicional balneário. O veículo vai circular em todos os dias de evento, sempre das 12h às 17h, o mesmo horário de funcionamento dos restaurantes.

Restaurantes

Espaço Maria Mariana

Prato: Paella do Sertão: arroz, feijão de corda, carne de sol artesanal, bacon, linguiça calabresa, pimentões e ervas regadas a manteiga de garrafa e salpicada com queijo coalho e paçoca crocante de carne seca.

Serviço: Sexta a domingo, das 9h30 às 17h. Av. Atapoã, 638. (27) 3243-2441.

Enseada de Manguinhos

Prato: Escondidinho invertido: moquequinha de cação na cama de purê de banana da terra com toque de gengibre.

Serviço: Sábado e domingo, das 9h às 17h. Av. Atapoã. (27) 3243-1413.

Hostel Kuarahy

Prato: Linguado ao molho de pitanga: filé de linguado ao molho da fruta, acompanhado de purê batata.

Serviço: Av. Atapoã, 607. (27) 3243-8669.

Maresias

Prato: CamarõES - arroz de camarão coberto com camarões VM empanados na tapioca. Acompanha de farofa de camarão com banana da terra.

Serviço: Terça a domingo, das 10h às 18h. Av. Atapoã, 1. (27) 99901-6448.

Recanto das Estrelas

Prato: Bobó na moranga de bacalhau com lagosta.

Serviço: Diariamente, das 9h às 17h. Av. Atapoã, 400. (27) 3243-4190.

Chico Bento

Prato: Espaguete de camarão.

Serviço: Sábado e domingo, das 11h às 16h. Av. Des. Cassiano Castelo, 195. (27) 3243-4547

Enseada de Manguinhos

Prato: Ballotine de linguado - filé de linguado recheado com mousseline de camarão a meunier.

Serviço: Sábado e domingo, das 9h às 17h. Avenida Atapoã. (27) 3243-1413.

Candeias

Prato: Cassoulet de mariscos - feijão branco com polvo e camarão acompanha farofa de alho.

Serviço: Terça a quinta, a partir das 18h. Domingo, a partir das 11h. Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 68. (27) 99732-0532.

RM Espaço Gourmet

Prato: Lagosta grelhada com arroz de cúrcuma.

Serviço: Terça a sexta, das 18h às 22h. Sábado e domingo, das 11h às 22h. Rua Eng. Ceciliano Abel de Almeida, 38. (27) 99602-7059.

Estação Primeira de Manguinhos

Prato: Bacalhau ao confit caramelizado, assado com batatas bolinha, tomates cereja, dentes de alho e mini cebolas caramelizadas, arroz branco e brócolis.

Serviço: Quinta a domingo, das 10h às 16h. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 591, Ponta dos Fachos. (27) 3243-2687.

Pousada Pomar de Manguinhos

Prato: Chá, sucos, pães, bolos e biscoitos artesanais.

Serviço: Rua Elpídio Pimentel, 22. (27) 3245-3414.

Cafés e lanches

Café com Arte

Prato: Malabie (manjar árabe): sobremesa de sabor suave e exótico, misturando aromas delicados da água de flor de laranjeira, da pedra de misk e do damasco.

Serviço: Sábado e domingo, das 12h às 17h. Av. 8 de Setembro, 302. (27) 99960-7686.

Casa do Sorvete e açaí

Prato: Cascão Supreme - duas bolas de sorvete, churros, chantininho e cobertura de chocolate.

Serviço: Terça a sexta, das 14h às 22h. Sábado e domingo, das 13h às 22h. Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. (27) 99629-1897.

Delícias da Vila

Prato: Arroz de coco com carne de sol na manteiga de garrafa.

Serviço: Terça a domingo, das 13h às 21h. Av. August Saint Hilaire, 20. (27) 99978-0725.

Vila Tabaco

Prato: Torta de cappuccino ao aroma de canela.