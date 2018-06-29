Confira dicas de pratos fumegantes para os dias de inverno

É bem verdade que os termômetros da Grande Vitória são teimosos e pelas bandas de cá as temperaturas demoram um pouco mais a cair nesta temporada. Mas a chegada do inverno é um motivo e tanto para comermos pratos quentinhos e bem saborosos, daqueles que nos confortam nos dias mais gelados.

A escolha por pratos com mais sustância é justificada, já que precisamos de mais calorias para ter energia e suportar o friozinho. Por aqui, graças às tradições trazidas pelos colonizadores, temos o hábito de já consumir alquimias fumegantes, como o capeletti e a polenta cremosa, bem comuns tanto na Grande Vitória, quanto na região Serrana.

Uma das iguarias mais requisitadas nesta época do ano, o fondue voltou a entrar em cartaz na região, desta vez em Vila Velha. Nesta temporada, a delícia de origem suíça é uma das apostas do bistrô Empada da Caixinha, que fica na Avenida São Paulo, em Itapoã (3013-4111).

É a chef Lu Franco que prepara os dois tipos do prato: o salgado, de queijo, e o doce, de chocolate. O primeiro é feito como manda a tradição europeia, com os queijos emmental, gruyère e grana padano, e servido com cubos de pão e cenoura crua em tirinhas (que vai muito bem com o creme de queijo). Custa R$ 57 e serve bem duas pessoas. Já o doce acompanha frutas frescas e marshmallow, e sai a R$ 35.

No bistrô ainda há opções de caldo do dia (sob consulta), a R$ 19. Entre os mais famosos estão o creme de palmito e a vaca atolada, geralmente preparada com ossobuco no lugar da costela.

Prepare o apetite e confira nossas outras sugestões!

Oriundi Ristorante

Seguindo a tradição de todo ano, o chef Juarez Campos lançou nesta semana mais uma edição do festival de risotos de inverno. Neste ano, são seis sabores do arroz cremoso: primavera com pecorino trufado e ovo frito (R$ 72,50); camarões, abóbora, catupiry e sálvia fresca (R$ 78,50); polvo, brócolis e páprica defumada (R$ 78,50); açafrão com ragu de ossobuco de cordeiro com gremolada (R$ 68,50); costelinha suína fresca e linguiça com couve em duas texturas (R$ 65,50); e chianti (vinho italiano) com ragu toscano e azeite de ervas (R$ 65,50). Os pratos ficam em cartaz até o dia 29 de julho, para o jantar de terça a sábado e para o almoço aos sábados e domingos.

Serviço: Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

Coco Bambu

A casa especializada em frutos do mar oferece opções como o caldo de camarão (R$ 37), feito com mandioquinha, pimentões e cebola, e o caldo de peixe. Ambos acompanham torradas.

Serviço: Shopping Praia da Costa. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios no restaurante.

Grappino Rangobar

São sete opções de recheio para os escondidinhos, como rabada, vegetariano e bacalhau. O purê pode ser de batata comum, baroa, aipim ou abóbora. O queijo também fica à escolha. A partir de R$ 19.

Serviço: Segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

Delli Food Hall

Nesta temporada de inverno, oferece festival de caldos diariamente no bufê do café da tarde. Os caldos entram em cena a partir das 16h, e ficam disponíveis até as 21h, em seis sabores diferentes (variam de acordo com o dia). Entre os preferidos, estão o caldo de sururu e o de abóbora. Também há outros, como feijão, canjiquinha e o tradicional caldo verde.

Serviço: Domingo a quinta, das 6h às 22h45. Sexta e sábado, das 6h à 1h. Rua Ceará, 225, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-1227. Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto na pizzaria e buffet de café da manhã e da tarde.

Feinkosten Jardins

Um dos destinos preferidos por quem gosta de caldos saborosos. São servidos três tipos diariamente: verde (R$ 18,90), abóbora com carne-seca (R$ 17,90) e aspargos (R$ 19,90). As porções são individuais.

Serviço: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3025-2751.

Kaffa Cafeteria

Até o final da estação, serve caldos especiais às terças e quartas. A chef Carmen Benezath prepara dois sabores por dia, divulgados com antecedência nas redes sociais. Entre as opções, caldo de feijão, caldo verde, abóbora e mandioca. A porção individual custa R$ 22, com direito a incluir bacon ou carne-seca, dependendo do dia. Os caldos são preparados sem carne para atender também aos vegetarianos.

Serviço: De segunda a sexta, das 9h às 20h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3097-2601.

Aroso Paço Hotel

É aberto ao público, não restrito somente aos hóspedes, e entrega um bom fondue de chocolate (R$ 120 para duas pessoas comerem bem). A delícia acompanha frutas como morangos da região (orgânicos e bem saborosos), além de banana, maçã e uva. É necessário fazer reserva.

Serviço: BR 262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-1147.

Forneria della Garfagnana

Por lá, além das boas massas preparadas por Fausto Lucignani, imigrante da região da Toscana, quem chama a atenção nos dias mais frios é a polenta cremosa, bastante querida no Estado por conta da forte colonização italiana. A receita é da nonna de Fausto, Giovana. A iguaria chega à mesa fumegante, coberta por um saboroso molho bolonhesa. O prato custa R$ 39,80.

Serviço: Segunda a sexta, das 12h às 16h. De terça a domingo, das 18h30 à 0h. Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99776-8841. Assinantes de A GAZETA têm 20% de desconto em todo o cardápio, exceto bebidas.

Giardino Ristorante

O creme de abóbora é uma das dicas da casa para os dias mais frios em Santa Teresa. Acompanha um pão feito no próprio restaurante, e sai a R$ 32 (individual). Para quem não abre mão da gastronomia tradicional da região, a dica é o capeletti, também com massa artesanal feito no local. Há o de linguiça e o misto, de linguiça com frango. Sai a R$ 39.