Confira boas opções de happy hour

O horário de verão já deu as caras e, além de inspirar reclamações daqueles que demoram a se adaptar, pode ser também um bom pretexto para aproveitarmos o restinho de luz do sol na saída do expediente. Apesar da semana chuvosa, sabemos que as próximas devem ser de intenso calor por aqui, uma boa pedida para aproveitar as varandas de bares e  por que não?  as promoções que surgem no famoso e concorrido happy hour.

Afinal de contas, quem foi que nunca saiu da jornada de trabalho com a boca seca por um bom chope gelado e com vontade de relaxar e aproveitar um momento de descontração antes de voltar para casa?

Conta a história que o hábito do famoso happy hour surgiu na década de 1920, entre as pessoas que trabalhavam nos navios na Europa. Durante o período de descanso, os trabalhadores costumavam aproveitar para tomar uma e até mesmo lutar boxe, como forma de aliviar a pressão de quem vivia embarcado.

Depois, entre os anos 1920 e 1930, a cultura de beber em um momento de descontração depois do trabalho já era difundida principalmente na Inglaterra, onde já existiam os famosos pubs. Na mesma época, nos Estados Unidos, os mais ousados buscavam bares clandestinos ou residências particulares para tomar umas, já que havia uma rigorosa lei seca local.

Por aqui, vários são os endereços que oferecem promoções e condições especiais para aqueles que buscam uma das horas mais felizes do dia.

Belisquetes

Na Figata Pizza & Birra, na Praia do Canto, de terça a sexta, das 18h às 20h, os convivas podem aproveitar dose dupla de chope e um menu exclusivo para o horário. O cardápio ganhará reforço a partir do dia 20 deste mês, com quatro novas opções: o panini de polpetone, com massa feita na casa, recheada com carne moída temperada, muçarela e molho especial (R$ 31,90); a pizza frita de calabresa com catupiry (R$ 24,90), que fez sucesso como entrada do Restaurant Week e ganhou versão maior para o happy hour; e o pão italiano que sai com recheio de frango ao molho de catupiry ou filé mignon também com catupiry, tomilho, alecrim e cheiro verde.

Também a partir do dia 20, novos drinques ganham as mesas da pizzaria, como a tradicional gin tônica (R$ 21,90), o apple gin (com limão siciliano, xarope de maçã verde, água tônica zero e gelo/R$ 23,90) e o strawberry gin, com morango em rodelas e canela flambada (R$ 21,90). No total, são sete novos coquetéis com gin.

Outro lugar que apostou em novidades para a temporada foi o Salsa. Na aconchegante varanda do bar e restaurante, é possível aproveitar coquetéis e chopes pela metade do preço de segunda a quinta-feira, até as 21h, e na sexta, até as 20h. Para acompanhar as bebidas, há novas opções de comidinhas, como a croqueta feita com socol, e a tagliata (fraldinha fatiada, baby rúcula, aioli, lascas de parmesão e alho crocante, servida com pão ciabatta/R$ 42).

Onde aproveitar o happy hour

Raiz do Canto

Dica: O beer garden tem a proposta de unir música e boas cervejas artesanais em um ambiente a céu aberto, ideal para os dias mais quentes (mas também há área coberta). A casa tem dose dupla de cerveja pilsen Barba Ruiva às terças-feiras, das 17h às 20h. Para acompanhar, o menu de petiscos inclui opções com carne, peixe e frango, como as tulipinhas envoltas em bacon com maionese de ervas (R$ 42,50). Às quartas e quintas a música ao vivo é um atrativo.

Serviço: Terça a domingo, a partir das 12h. Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329.

Divino Botequim

Dica: Às terças e quartas, o chope Brahma sai em dose dupla e vai bem com o cardápio de belisquetes como pastéis, filé com fritas e outras friturinhas da casa.

Serviço: Terça a quinta, das 18h à 0h. Sexta, das 18h à 1h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.

Salsa Restaurante & Bar

Dica: Com novo conceito, a casa acaba de lançar um menu novinho em folha, pelas mãos do chef Danillo Amaral. Entre as novidades, estão petiscos como as croquetas das montanhas (de socol, com queijo resteia e geleia de manga com maracujá), que sai a R$ 29. Na programação do happy hour, os clientes podem levar o próprio vinho sem pagar taxa de rolha. Os que preferem o tradicional chope ou drinques pagam apenas a metade do preço de segunda a quinta, até as 21h, e na sexta, até as 20h. Na quinta, ainda há música ao vivo a partir das 19h30.

Serviço: De segunda a sexta, das 11h45 às 15h30 e das 18h à 0h. Sábado, das 11h45 às 16h30 e das 18h à 0h. Domingo, das 11h45 às 16h30. Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 18 e 19, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitoria.

Figata Pizza & Birra

Dica: A partir do dia 20 deste mês, entra em cena o novo menu de petiscos, com panini de polpetone (recheado com muçarela e molho especial/R$ 31,90), pizza frita de calabresa (R$ 24,90), pão italiano feito na casa recheado com frango ao molho de catupiry e pimenta calabresa (R$ 45,90). Das 18h às 20h30, também há dose dupla de chope.

Serviço: Terça e quarta, das 18h à 0h. Quinta a domingo, das 18h à 0h30. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451.

Outback

Dica: O Billabong Hour, como chama a rede, acontece de segunda a sexta (exceto feriados), das 17h às 20h. Neste horário, os convivas pagam metade do valor do preço do cardápio em qualquer bebida alcoólica consumida (exceto cervejas importadas, garrafas de vinhos e garrafas de destilados). Também há petiscos para compartilhar, com preços a partir de R$ 51.

Serviço: Abre de segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, até as 22h30. Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.

Doca 183

Dica: De terça a sexta, a casa faz promoções de rodada dupla de caipirinha e de chope a R$ 3,50. Para que os bons de copo tenham acesso às vantagens, o bar pede que seja repostada uma imagem nas redes sociais. Outras promoções são divulgadas semanalmente no instagram do bar.

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 11h às 15h e das 18h à 0h. Sábado, das 19h à 0h30. Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória. (27) 3029-0079.

Grappino Rangobar

Dica: O bar está com um menu especial de happy hour válido para segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, até as 20h. São petiscos como escondidinho de frango e carne hot a R$ 15 e frango empanado com gergelim e fritas (R$ 48). Nestes dias, a caldereta de chope de 350ml sai a R$ 3,50, e o balde com seis long necks sai a R$ 40. Drinques como mojito e aperol custam R$ 13 e R$ 14, respectivamente. Já os vinhos Toro Loco (tempranillo) e Toro Loco Blanco saem a R$ 45 e R$ 42. Às terças, pedindo qualquer prato do cardápio tradicional, o chope sai no preço do happy hour durante toda a noite, para até três pessoas da mesa.

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 18h à 1h. Rua Gama Rosa, 128, Centro de Vitória. (27) 3029-5567.

Coco Bambu

Dica: Diariamente, das 17h às 20h, as entradas são oferecidas com 25% de desconto, enquanto os chopes e caipirinhas são entregues pela metade do preço.

Serviço: Segunda a quinta, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

Casa de Bamba

Dica: Durante a semana, a casa divulga nas redes sociais as promoções. Às quartas, o chope sai com 25% de desconto até as 21h. Na quinta, há dose dupla de caipirinha (qualquer sabor).