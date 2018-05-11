Confira as sugestões gastronômicas para celebrar o Dia das Mães

Domingo é dia de arrumar um pretexto para abraçar, mimar e apertar ainda mais as matriarcas. Elas reinam em todos os outros dias do calendário, mas é no segundo domingo de maio que aproveitamos para colocá-las no centro das atenções. Caindo desta vez no dia 13, o Dia das Mães inspira diversos mestres-cucas a prepararem menus especiais para a família.

Há endereços que vão agraciar as mamães com sobremesas, outros com drinques. Alguns terão música ao vivo para animar o banquete com a manda-chuva.

Com funcionamento habitual à noite, o Grappino Rangobar é uma das opções de destino na data especial. Desta vez, o restaurante localizado na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, vai funcionar para o almoço, com cardápio recém-lançado, e receberá as mamães com um drinque de boas-vindas.

Há diversas novas opções de pratos individuais, desde a picanha suína, até o risoto de filé mignon, com preços a partir de R$ 26. Mas a boa pedida para o domingo é um dos pratos para compartilhar, que também são novidade por lá. O baião de dois (R$ 58), por exemplo, promete agradar ao paladar de quem é afeito às referências nordestinas na cozinha, levando à mesa arroz, carne seca, feijão fradinho, calabresa, bacon, queijo coalho e manteiga de garrafa.

Deu água na boca? Confira nesta e nas próximas páginas algumas outras sugestões e bom final de semana!

Onde comer

Aleixo

Opções: A sugestão do restaurante para o almoço é o nhoque Zena à romanesca, que acompanha filé mignon e fonduta. O prato é bem servido para duas pessoas, e sai a R$ 120. Além disso, também há opções de outros pratos individuais no menu.

Serviço: Domingo, das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

Della Bistrô

Opções: A chef Cleuza Costa preparou um menu com quatro opções de entrada (a partir de R$ 16,50), cinco pratos principais (a partir de R$ 55,90) e duas sobremesas (a partir de R$ 17). Entre os destaques, o nhoque ao sugo sobre fonduta de grana padano, e os bifes de picanha ao vinagrete de tomate cereja com risoto de parmesão.

Serviço: No domingo, abrirá a partir das 12h. Avenida Hugo Musso, 249, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9951.

Fazenda Rancho Forte

Opções: Com um vasto espaço para a criançada brincar, o local fica no circuito de agroturismo de Vila Velha. O bufê de domingo terá pratos como camarão na moranga, filé ao gorgonzola, bacalhau de natas, rondelli da casa ao molho sugo, carne seca com creme de coco, camarau paulista e rabada, além de outras iguarias. Sai a R$ 79,90 o quilo.

Serviço: Domingo, das 10h às 16h. Avenida Jaguarussu, s/n, Morada da Barra, Vila Velha. (27) 99239-8070.

Bacalhauzinho

Opções: A aposta do restaurante português para o domingo é o bacalhau à malandrinho. Chega à mesa uma farta posta de bacalhau confitado, com crosta de ciabatta portuguesa e azeitonas pretas. O peixe acompanha arroz malandrinho de tomate, uma tradicional receita lusitana. A iguaria serve bem duas pessoas e sai a R$ 165.

Serviço: No domingo, abre das 11h às 18h. Av. Augusto Emilio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-3800.

Espírito Cacau

Opções: A nova sobremesa do local foi feita justamente para celebrar as matriarcas, e se chama coração de mãe. É um brownie de chocolate, com calda no teor de cacau escolhido pelo cliente e um bombom em formato de coração. Sai por R$ 26.

Serviço: No domingo, vai abrir das 9h às 20h, como de costume. Rua Elesbão Linhares, 42, Shopping Day By Day, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-1970.

Café Teugrano

Opções: A cafeteria criou um menu para a data, com duas opções de combos a preços promocionais. O primeiro leva à mesa salada de frutas, ovos mexidos, cesta de pães e bolo de maçã com canela sem glúten (R$ 33). Já o combo 2 serve iogurte com geleia e granola, sanduíche Croque Monsieur, bolo de cenoura com calda de chocolate e torta cookie (R$ 45).

Serviço: Abre das 8h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406.

Outback

Opções: As mães que celebrarem a data nos restaurantes da rede em qualquer lugar do país serão presenteadas com uma carteira customizada, com porta-celular e porta-cartões. A ação é válida somente no domingo, dia 13, enquanto durarem os estoques.

Serviço: No domingo, abre das 12h às 22h30. Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.

Golden Tulip Porto Vitória

Opções: O brunch especial de dia das mães ficará em cartaz das 12h30 às 15h30. Por R$ 78 (valor individual), é possível saborear saladas diversas, além de carpaccios, ceviche, filés, galetos, salmão, moqueca e paella, entre outras opções de pratos quentes. Também estarão à disposição dos glutões diversas sobremesas. O valor inclui uma taça de espumante ou um drinque de boas vindas, à escolha da matriarca. Crianças até 5 anos não pagam. Dos 6 aos 12, pagam 50% do valor.

Serviço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3533-1300.

Amarillo

Opções: O almoço no restaurante anexo ao Acquamania será com bufê liberado, a R$ 69,90 por pessoa (adulto), incluindo sobremesa e bebida não-alcoólica. Há recreação infantil, sorteio de brindes, esteticistas para atender às matriarcas (com massagens relaxantes corporal e facial) e música ao vivo com Sérgio Rover.

Serviço: Parque Acquamania. ES-477, s/n, Amarelos, Guarapari. (27) 3221-6666.

Enseada Mediterrâneo

Opções: O menu elaborado pela chef Luiza Sampaio sairá a R$ 70 por pessoa (entrada, prato principal e sobremesa). Para abrir o apetite, as opções são cappuccino de cogumelos com farofa de bacon ou roll de carpaccio. De principal, são três alternativas: risoto à milanesa com carne seca e crispy de couve; mil folhas escondendo o bacalhau (batata, bacalhau, cebolinha, alho, azeitona, pimenta vermelha, cream cheese e parmesão); ou medalhão com redução de caldo de carne e espaguete ao pomodoro. Para finalizar, pudim com calda de mexerica ou mousse de chocolate com creme anglaise.

Serviço: Funcionará no domingo a partir das 11h30. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-0184.

Caranguejo do Assis

Opções: Concorrido reduto dos amantes de mariscos, o restaurante incluiu um novo prato no menu, especialmente para a data: estrogonofe de camarão com banana. O prato é bem servido para duas pessoas, e sai a R$ 96,90. Além disso, a casa vai inaugurar o Anexo Assis, onde antigamente funcionou o bufê de comida japonesa. No espaço, haverá música ao vivo e um esquema fechado, a R$ 90 por pessoa, incluindo prato principal (moqueca de badejo com acompanhamentos, espaguete de salmão ao molho branco, arroz de mariscos ou carne recheada assada com molho madeira), sobremesa (mousse de maracujá, pudim ou pavê) e bebidas (água mineral, suco natural e cerveja, além de caipifrutas e batidinhas). No anexo, a programação inclui música ao vivo, com Ph Dias (voz e violão). Crianças de 5 a 12 anos pagam R$ 50.

Serviço: No domingo, das 11h à 0h. O Anexo Assis funcionará das 12h às 16h. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

Soeta

Opções: O renomado restaurante, comandado pela chef Bárbara Verzola e pelo chef Pablo Pavón, abrirá excepcionalmente neste domingo para o almoço. O banquete sai a R$ 128 por pessoa, com bebidas e taxa de serviço à parte. O valor inclui couvert especial, uma carne à escolha, molhos e acompanhamentos à vontade, e sobremesa. As opções da lista vão do filé de atum à parmegiana de angus. Entre as guarnições, nhoque de batata com molho amatriciana, canelones, ravióli, massa fresca, legumes salteados, entre outras opções.

Serviço: O restaurante vai abrir a partir das 12h. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais.

Recanto dos Motta

Opções: Localizada na Praia da Costa, a casa presenteará as mamães com sobremesa grátis. Entre as sugestões para o almoço da família, está a picanha, servida com feijão tropeiro, arroz, linguiça, fritas, vinagrete e pão de alho. Sai a R$ 79,90 e serve três pessoas. Também há petiscos e belisquetes diversos a partir de R$ 3. Uma das atrações do local é a área de lazer para as crianças.

Serviço: Domingo, das 11h às 19h. Rua João Joaquim da Motta, s/n, Praia da Costa. (27) 99772-8841.

Picnic Chocolates

Opções: As mães que forem almoçar por lá neste domingo ganharão uma sobremesa preparada especialmente para elas, uma tortinha de morango. No bufê, haverá pratos da gastronomia alemã, além de outras alquimias tradicionais para o almoço em família, como frango ao molho pardo. Talharim de pupunha com filé mignon ou de frango, camarão com arroz e purê e capeletti de frango também fazem bonito no menu à la carte.

Serviço: Domingo, das 9h às 19h30. BR 262, km 42,6, Domingos Martins. (27) 99742-0869.

Foto: Fernando Madeira Prato Baião de Dois para o Dia das Mães Grappino Rangobar

Opções: Um dos ambientes mais concorridos do Centro, em Vitória, o Grappino abrirá excepcionalmente neste domingo para o almoço com um menu recém-lançado. Há entradas a partir de R$ 16, além de saladas, massas para montagem ao gosto do cliente, escondidinhos, pratos individuais (a partir de R$ 26), e pratos para compartilhar, a partir de R$ 56.

Serviço: Neste domingo, das 12h às 16h. Rua Gama Rosa, 128, Centro de Vitória. Reservas disponíveis pelo (27) 3029-5567.

Mokai

Opções: O chef Hugo Grassi será o responsável pelo almoço de domingo no beach club, que fica dentro do Clube Ítalo Brasileiro. No menu, cortes bovinos especiais e diversos tipos de frutos do mar. O bufê sai a R$ 69,90 por pessoa. Sobremesas e bebidas pagas à parte. A música fica por conta do DJ Gustavo Pater.

Serviço: Domingo, das 11h às 18h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Reservas pelo (27) 99925-6019.

Giardino Ristorante

Opções: Quem resolver passear em Santa Teresa no final de semana, poderá provar o risoto de alecrim e queijo grana padano do Giardino. O prato foi elaborado especialmente par a data, e chega à mesa com ragu de cordeiro e cogumelos Paris (R$ 65, individual). As mamães serão agraciadas com uma sobremesa de cortesia.