Confira as opções gastronômicas para esta Black Friday

Vamos direto ao ponto: quem não gosta de um desconto? Pois é! Entrando na onda da Black Friday  dia tradicional de descontos nos Estados Unidos  muitos estabelecimentos brasileiros resolveram apostar em promoções para atrair a clientela nesta sexta-feira (23).

Desta vez, bares, restaurantes, hamburguerias e lojas de cervejas e vinhos também aderiram à ação, incluindo de vez a gastronomia no circuito da Sexta-feira Negra. Aproveitando a oportunidade, a equipe do Prazer&Cia selecionou algumas boas opções para o paladar e também para o bolso, com pratos e produtos que serão servidos e vendidos com até 70% de desconto.

Hambúrguer com 160g de carne, bacon, muçarela, onion rings, maionese especial e alface sai a preço de custo nesta Black Friday no Victória Point Burger Crédito: Fernando Madeira

Figurando entre as guloseimas preferidas dos capixabas, os hambúrgueres são um dos atrativos da data. Na Victória Point Burger, localizada na Praia do Suá, o sanduba Pedra da Cebola (blend bovino 160g, bacon em lascas crocantes, queijo muçarela, onion rings, maionese de chimichurri, batata crispy e alface) sairá a preço de custo. Normalmente, o hambúrguer não sai por menos de R$ 23,90, mas na promoção custará R$ 14,90 (tanto para quem fizer o pedido no local, quanto para o delivery).

Em parceria com o iFood, aplicativo de pedidos pela internet, a hamburgueria também terá outros sanduíches a R$ 1,99. Aliás, vale a pena ficar de olho na ferramenta, que também reunirá descontos em pedidos nesta sexta-feira (23).

Em Vila Velha, a sugestão para os bons de copo e apreciadores de bebidas em geral é o Emporium Mr. Art (3534-7415), na Praia da Costa, loja com mais de 400 rótulos de cervejas artesanais para consumo no local ou para levar. Por lá, haverá descontos que partem de 20 e chegam a 70%, tanto em bebidas, quanto em souvenirs e decoração cervejeira. A promoção segue até o dia 25.

Da cerveja para os vinhos, a Wine também pensou em atrair os convivas que apreciam a bebida de Baco. No site, há descontos de até 70%, com garrafas a partir de R$ 18,90. Além disso, os clientes que tiverem comprado neste ano a mesma bebida na loja on-line com um preço menor que o da ação ganharão um cupom com o valor da diferença.

Confira

Green Station

Promoção: Apresentando na loja o print da publicação promocional no instagram, os clientes receberão 50% de desconto nas saladas até esta sexta-feira, sempre após as 18h. A promoção não é válida para unidades de shopping e aeroporto.

Serviço: Lojas em Aracruz, Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, Colatina, Guarapari e São Gabriel da Palha.

Victória Point Burger

Promoção: Nesta sexta-feira, o hambúrguer Pedra da Cebola sairá a preço de custo, de R$ 23,90 por R$ 14,90, tanto para pedidos no salão, quanto para entregas nas unidades de Vitória e Vila Velha.

Serviço: Diariamente, das 18h à 0h. Rua General Câmara, Praia do Suá, Vitória. (27) 3097-0662. Em Vila Velha, apenas delivery. (27) 3020-9756.

Huntys

Promoção: A hamburgueria terá promoção em duas opções: Raiz Rústica, de R$ 13,90 por R$ 9,90 (batatas rústicas com tempero da casa); e o sanduba Húngaro chega à mesa de R$ 24,90 por R$ 19,90 (hambúrguer de 150g, queijo prato, bacon, cebola empanada e cheddar cremoso).

Serviço: Terça a quinta-feira, das 18h às 22h30. Sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.

Raiz do Canto

Promoção: Serão cinco opções de pratos executivos para o almoço, por R$ 39,90 cada. Entre as alternativas, risoto de moqueca de camarãozinho; risoto de cebola caramelizada e cubos de mignon (foto); e espaguete ao molho rústico de tomates e muçarela de búfala. Todos incluem entrada (salada do dia). O desconto é válido para o almoço, das 12h às 14h30, até domingo (25).

Serviço: De terça a domingo, a partir das 12h. R. Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329.

Chocolateria Brasil

Promoção: A chef Flávia Gama acaba de lançar a linha de Natal da doceria (panetones e outros doces especiais), que terá 15% de desconto até o dia 30, assim como as barras de chocolate. Já os bolos inteiros terão 10% de desconto para compra e retirada (também até o dia 30).

Serviço: Terça a sábado, das 12h às 20h. Domingos e feriados, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

Outback

Promoção: Até esta sexta-feira (23), os glutões que pedirem a famosa cebola empanada da rede (Bloomin Onion), ou as sobreasas de frango empanadas (Kookaburra Wings) ganharão dois chopes de 340ml. Hoje, os aperitivos estarão disponíveis também na versão chipotle (à escolha do cliente). Para participar da promoção, basta emitir o voucher (um por mesa) disponível no site outback.com.br/

blackfriday.

Serviço: Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.

Wanted Pub

Promoção: Nesta sexta, a casa vai oferecer descontos em petiscos, cervejas e outras bebidas. Até as 23h, todos os tira-gostos do pub sertanejo saem com 30% a menos no valor, além da cerveja long neck a R$ 5,99. Durante toda a noite, os clientes que comprarem uma garrafa de Bananinha ou de Don Luiz Cream terão 50% de desconto na segunda unidade.

Serviço: Nesta sexta, a partir das 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. (27) 99824-0486 ou (27) 99991-9302.

Caranguejo do Assis

Promoção: Nesta sexta (23), o conhecido reduto dos amantes de frutos do mar terá promoção do carro-chefe da casa: o caranguejo. Na compra de um kit com cinco unidades do crustáceo (R$ 37,50), o conviva ganha dez unidades. A promoção é válida durante todo o dia.

Serviço: Diariamente, das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

McDonald's

Promoção: Pelo segundo ano consecutivo, a rede vai fazer uma ação na data. O cliente que comprar uma McFritas média ou McNuggets com dez unidades (avulso ou combo) receberá uma embalagem personalizada, que dará direito a um refil dos mesmos produtos.

Serviço: A promoção é para restaurantes da rede, o que inclui Serra, Cariacica, Guarapari e Linhares.

Havanna

Promoção: Nesta sexta (23), a marca terá a promoção leve 3 pague 2 na compra de qualquer alfajor solito (chocolate, merengue, nozes, chocolate branco, cacau e 70% cacau). O doce argentino é feito de massa, camadas de doce de leite e coberto por chocolate ou merengue. A ação vale para os quiosques, lojas e para vendas on-line.

Serviço: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 11h às 21h. O quiosque da marca fica no Shopping Praia da Costa. (27) 3320-6145.

Casa da Bruxa

Promoção: A loja de doces aberta há pouco tempo em Vitória terá produtos com desconto entre 15 e 60% até o dia 30 de novembro. Entre as sugestões, estão trufas, chocolates e outros itens.

Serviço: Funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h30. Sábado, das 10h às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 787, loja 5, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3029-3413.

Wine.com.br

Promoção: Celebrando dez anos de mercado, a loja on-line terá 400 rótulos selecionados, com descontos de até 70%. Segundo a diretoria de marketing do e-commerce, os clientes que tiverem comprado a mesma bebida, neste ano, com um preço menor que os desta promoção, ganharão um cupom no valor da diferença. Além disso, quem quiser se tornar sócio poderá aproveitar o plano anual com entrega gratuita com 55% de desconto nos dois primeiros meses. No site, há rótulos de R$ 79,90 por R$ 23,90, por exemplo.

Serviço: Vendas pelo wine.com.br.