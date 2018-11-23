Confira as opções gastronômicas para esta Black Friday

Vamos direto ao ponto: quem não gosta de um desconto? Pois é! Entrando na onda da Black Friday dia tradicional de descontos nos Estados Unidos muitos estabelecimentos brasileiros resolveram apostar em promoções para atrair a clientela nesta sexta-feira (23).
Desta vez, bares, restaurantes, hamburguerias e lojas de cervejas e vinhos também aderiram à ação, incluindo de vez a gastronomia no circuito da Sexta-feira Negra. Aproveitando a oportunidade, a equipe do Prazer&Cia selecionou algumas boas opções para o paladar e também para o bolso, com pratos e produtos que serão servidos e vendidos com até 70% de desconto.
Figurando entre as guloseimas preferidas dos capixabas, os hambúrgueres são um dos atrativos da data. Na Victória Point Burger, localizada na Praia do Suá, o sanduba Pedra da Cebola (blend bovino 160g, bacon em lascas crocantes, queijo muçarela, onion rings, maionese de chimichurri, batata crispy e alface) sairá a preço de custo. Normalmente, o hambúrguer não sai por menos de R$ 23,90, mas na promoção custará R$ 14,90 (tanto para quem fizer o pedido no local, quanto para o delivery).
Em parceria com o iFood, aplicativo de pedidos pela internet, a hamburgueria também terá outros sanduíches a R$ 1,99. Aliás, vale a pena ficar de olho na ferramenta, que também reunirá descontos em pedidos nesta sexta-feira (23).
Em Vila Velha, a sugestão para os bons de copo e apreciadores de bebidas em geral é o Emporium Mr. Art (3534-7415), na Praia da Costa, loja com mais de 400 rótulos de cervejas artesanais para consumo no local ou para levar. Por lá, haverá descontos que partem de 20 e chegam a 70%, tanto em bebidas, quanto em souvenirs e decoração cervejeira. A promoção segue até o dia 25.
Da cerveja para os vinhos, a Wine também pensou em atrair os convivas que apreciam a bebida de Baco. No site, há descontos de até 70%, com garrafas a partir de R$ 18,90. Além disso, os clientes que tiverem comprado neste ano a mesma bebida na loja on-line com um preço menor que o da ação ganharão um cupom com o valor da diferença.
Confira
Green Station
Promoção: Apresentando na loja o print da publicação promocional no instagram, os clientes receberão 50% de desconto nas saladas até esta sexta-feira, sempre após as 18h. A promoção não é válida para unidades de shopping e aeroporto.
Serviço: Lojas em Aracruz, Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, Colatina, Guarapari e São Gabriel da Palha.
Victória Point Burger
Promoção: Nesta sexta-feira, o hambúrguer Pedra da Cebola sairá a preço de custo, de R$ 23,90 por R$ 14,90, tanto para pedidos no salão, quanto para entregas nas unidades de Vitória e Vila Velha.
Serviço: Diariamente, das 18h à 0h. Rua General Câmara, Praia do Suá, Vitória. (27) 3097-0662. Em Vila Velha, apenas delivery. (27) 3020-9756.
Huntys
Promoção: A hamburgueria terá promoção em duas opções: Raiz Rústica, de R$ 13,90 por R$ 9,90 (batatas rústicas com tempero da casa); e o sanduba Húngaro chega à mesa de R$ 24,90 por R$ 19,90 (hambúrguer de 150g, queijo prato, bacon, cebola empanada e cheddar cremoso).
Serviço: Terça a quinta-feira, das 18h às 22h30. Sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.
Raiz do Canto
Promoção: Serão cinco opções de pratos executivos para o almoço, por R$ 39,90 cada. Entre as alternativas, risoto de moqueca de camarãozinho; risoto de cebola caramelizada e cubos de mignon (foto); e espaguete ao molho rústico de tomates e muçarela de búfala. Todos incluem entrada (salada do dia). O desconto é válido para o almoço, das 12h às 14h30, até domingo (25).
Serviço: De terça a domingo, a partir das 12h. R. Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329.
Chocolateria Brasil
Promoção: A chef Flávia Gama acaba de lançar a linha de Natal da doceria (panetones e outros doces especiais), que terá 15% de desconto até o dia 30, assim como as barras de chocolate. Já os bolos inteiros terão 10% de desconto para compra e retirada (também até o dia 30).
Serviço: Terça a sábado, das 12h às 20h. Domingos e feriados, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
Outback
Promoção: Até esta sexta-feira (23), os glutões que pedirem a famosa cebola empanada da rede (Bloomin Onion), ou as sobreasas de frango empanadas (Kookaburra Wings) ganharão dois chopes de 340ml. Hoje, os aperitivos estarão disponíveis também na versão chipotle (à escolha do cliente). Para participar da promoção, basta emitir o voucher (um por mesa) disponível no site outback.com.br/
blackfriday.
Serviço: Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.
Wanted Pub
Promoção: Nesta sexta, a casa vai oferecer descontos em petiscos, cervejas e outras bebidas. Até as 23h, todos os tira-gostos do pub sertanejo saem com 30% a menos no valor, além da cerveja long neck a R$ 5,99. Durante toda a noite, os clientes que comprarem uma garrafa de Bananinha ou de Don Luiz Cream terão 50% de desconto na segunda unidade.
Serviço: Nesta sexta, a partir das 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. (27) 99824-0486 ou (27) 99991-9302.
Caranguejo do Assis
Promoção: Nesta sexta (23), o conhecido reduto dos amantes de frutos do mar terá promoção do carro-chefe da casa: o caranguejo. Na compra de um kit com cinco unidades do crustáceo (R$ 37,50), o conviva ganha dez unidades. A promoção é válida durante todo o dia.
Serviço: Diariamente, das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
McDonald's
Promoção: Pelo segundo ano consecutivo, a rede vai fazer uma ação na data. O cliente que comprar uma McFritas média ou McNuggets com dez unidades (avulso ou combo) receberá uma embalagem personalizada, que dará direito a um refil dos mesmos produtos.
Serviço: A promoção é para restaurantes da rede, o que inclui Serra, Cariacica, Guarapari e Linhares.
Havanna
Promoção: Nesta sexta (23), a marca terá a promoção leve 3 pague 2 na compra de qualquer alfajor solito (chocolate, merengue, nozes, chocolate branco, cacau e 70% cacau). O doce argentino é feito de massa, camadas de doce de leite e coberto por chocolate ou merengue. A ação vale para os quiosques, lojas e para vendas on-line.
Serviço: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 11h às 21h. O quiosque da marca fica no Shopping Praia da Costa. (27) 3320-6145.
Casa da Bruxa
Promoção: A loja de doces aberta há pouco tempo em Vitória terá produtos com desconto entre 15 e 60% até o dia 30 de novembro. Entre as sugestões, estão trufas, chocolates e outros itens.
Serviço: Funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h30. Sábado, das 10h às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 787, loja 5, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3029-3413.
Wine.com.br
Promoção: Celebrando dez anos de mercado, a loja on-line terá 400 rótulos selecionados, com descontos de até 70%. Segundo a diretoria de marketing do e-commerce, os clientes que tiverem comprado a mesma bebida, neste ano, com um preço menor que os desta promoção, ganharão um cupom no valor da diferença. Além disso, quem quiser se tornar sócio poderá aproveitar o plano anual com entrega gratuita com 55% de desconto nos dois primeiros meses. No site, há rótulos de R$ 79,90 por R$ 23,90, por exemplo.
Serviço: Vendas pelo wine.com.br.