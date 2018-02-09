Confira as opções de restaurantes abertos durante o Carnaval

Com o carnaval de rua cada vez mais forte em Vitória, muitos são os foliões que vão ficar por aqui durante o badalado feriado. Também há aqueles que não abrem mão de desfrutar a relativa calmaria em alguns pontos da Grande Vitória durante os quatro dias de folga. Mas aí bate a dúvida: onde comer algo diferente?
Alguns endereços muito concorridos da nossa região metropolitana escolhem a folga durante o feriadão, como é o caso do Bacalhauzinho, do Aleixo, do Huntys e do Gol Burger, por exemplo.
Mas também existem outros redutos que estarão com as cozinhas a todo vapor durante a festa de Momo. Há locais que funcionarão em dois, três ou até durante os quatro dias da badalação.
Os cardápios contemplam todos os paladares e bolsos, e incluem massas, carnes, hambúrgueres, comida mexicana, pizza e mais.
O Urbanos Burgers, em Jardim Camburi, é uma das casas que optou por funcionar em três dias: neste sábado, no domingo, e na terça-feira. Por lá, as carnes e sandubas turbinados são boas pedidas para os glutões reporem as energias entre um bloco e outro.
Para quem optar por um banho de mar à fantasia em Manguinhos, há outras boas indicações pelo balneário, como o Maria Mariana, o Pierrot da Praia e o Maresias. Todos eles funcionarão durante os quatro dias, servindo moquecas, bobó e outras delícias com mariscos.
Escolha seu destino preferido, prepare o apetite e bom carnaval!
Aloha
Menu: Açaí, sucos, saladas, sanduíches, massas e grelhados.
Funcionamento: Vai abrir normalmente durante os dias de folia, das 11h30 às 23h30.
Endereço: Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 121, loja 4, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-1885.
Coronel Picanha
Menu: Churrasco, petiscos e outros pratos quentes.
Funcionamento: De sábado a terça, das 12h à 0h. Na quarta, abre a partir das 17h.
Endereço: Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-4956.
Don Camaleone (Praia do Canto)
Menu: Saladas, risotos, massas, pizzas e carnes. Drinques especiais também compõem o cardápio.
Funcionamento: Abrirá todos os dias, das 18h à 0h.
Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.
Don Camaleone (Jardim Camburi)
Menu: Pizzas e drinques.
Funcionamento: Abre todos os dias, das 18h às 2h, exceto na segunda-feira, dia 12.
Endereço: Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 451, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3029-5710.
Famiglia da Pizza
Menu: Massas e pizzas.
Funcionamento: Funcionará todos os dias, das 18h à 0h (inclusive o delivery).
Endereço: Avenida Santa Leopoldina, 19, Itaparica, Vila Velha. (27) 3299-0007.
Jalapeño Cocina Y Cultura
Menu: Pratos tradicionais da cozinha mexicana, com um toque brasileiro.
Funcionamento: A casa vai abrir normalmente, das 18h às 23h30. Terá música ao vivo todos os dias, a partir das 20h30.
Endereço: Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 355, Loja 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3029-4743.
Grappino Rangobar
Menu: Massas, risotos, saladas, carnes, drinques, chope artesanal e petiscos.
Funcionamento: Abre no sábado, das 19h às 2h, e na segunda, a partir das 15h. Fecha domingo e terça.
Endereço: Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.
Urbanos Burgers
Menu: Hambúrgueres, carnes, petiscos, sobremesas, drinques e cervejas.
Funcionamento: Abre no sábado, no domingo e na terça, sempre das 19h às 23h.
Endereço: Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384.
Piu Especiarias
Menu: Cozinha italiana.
Funcionamento: Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 16h. Fecha na segunda-feira, mas volta a abrir na terça, das 11h às 15h e das 17h às 23h.
Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 4 e 5, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-3863.
Salsa da Praia
Menu: Petiscos, massas, grelhados e risotos.
Funcionamento: Sábado, das 11h45 às 16h30 e das 18h à 0h. Domingo, das 11h45 às 16h30. Segunda e terça, das 11h45 às 15h30 e das 18h à 0h.
Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-2747.
Salsa Pizza
Menu: Pizzas, petiscos, frutos do mar e risotos.
Funcionamento: As duas unidades vão funcionar de sábado a terça, das 18h à 0h. Fecham na Quarta-Feira de Cinzas.
Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, Lojas 18 e 19, Shopping Day by Day, Praia do Canto. Também na Rua Julia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi. (27) 3019-6677.
Coffeetown
Menu: Café ao estilo americano, com chás e cafés especiais, bolos, tortas e outras sobremesas.
Funcionamento: Abre no sábado, das 12h às 21h, e no domingo, das 14h às 20h. Segunda e terça fecha. Na quarta-feira, a partir das 12h.
Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-9702.
Caranguejo do Assis
Menu: Frutos do mar.
Funcionamento: De sábado a terça, das 11h às 23h45.
Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
Berro dágua
Menu: Cardápio conta com frutos do mar e cozinha brasileira.
Funcionamento: Vai abrir de sábado a terça, das 10 horas à 0h.
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 287, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236. Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto no valor total da conta.
Espaço Maria Mariana
Menu: Frutos do mar e cozinha brasileira.
Funcionamento: Vai funcionar todos os dias do carnaval, das 9h às 17h.
Endereço: Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
Pierrot da Praia
Menu: Frutos do mar e cozinha brasileira.
Funcionamento: O restaurante vai abrir todos os dias, a partir das 11h.
Endereço: Avenida Itapoã, 18, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677.
Porto do Bacalhau (Vitória)
Menu: Gastronomia portuguesa.
Funcionamento: Vai funcionar todos os dias. No sábado, das 11h30 às 23h30. Domingo, das 11h30 às 17 horas. Segunda e terça, das 11 horas à 0h.
Endereço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, número 66, loja 13, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-8849.
The Zoo Gastronomia
Menu: Cozinha contemporânea com inspiração capixaba. Tem carnes grelhadas, massas frescas, peixes e risotos. Nesta sexta-feira, terá pratos novos no cardápio.
Funcionamento: Vai funcionar normalmente todos os dias, das 11h às 23h.
Endereço: Avenida Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-3546. Assinantes de A GAZETA têm 30% de desconto em entradas e pratos principais.
Maresias
Menu: Frutos do mar.
Funcionamento: A casa vai funcionar todos os dias, das 9h40 às 18h30.
Endereço: Avenida Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 99901-6448.
Los Chicos
Menu: Gastronomia mexicana.
Funcionamento: Vai funcionar normalmente todos os dias, a partir das 18h30.
Endereço: Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. Assinantes de A Gazeta têm 15% de desconto no estabelecimento, exceto para bebidas.
Marhaban
Menu: Cozinha árabe.
Funcionamento: Vai abrir todos os dias, a partir das 18h.
Endereço: Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 20, loja 6, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-3994.
Outback
Menu: Especialista em carnes e pratos australianos.
Funcionamento: As duas unidades funcionarão no sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 23h. Segunda-feira, das 12h às 23h. Terça-feira, das 12h às 22h30. Quarta-feira, das 12h às 15h, e das 17h às 23h.
Endereço: Shoppins Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.
Wine Spot
Menu: Adega e delicatessen.
Funcionamento: Sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 13h às 21h. Segunda, das 13h às 21h. Fecha na terça-feira e volta na quarta, das 13h às 21h.
Endereço: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2173.
Pancakes On The Beach
Menu: Panquecas americanas doces e salgadas.
Funcionamento: Sábado, das 8h às 23h. Domingo, das 8h às 12h. O delivery também funciona nos dois dias, até as 22h. Fecha na segunda e na terça, mas volta na quarta, das 18h às 23h.
Endereço: Rua Inácio Higino, 200, loja 3, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3061-2020.
Rock Burger
Menu: Hambúrgueres, saladas, carnes, massas e petiscos.
Funcionamento: Sábado, de 11h às 2h. Fecha no domingo e na segunda, mas abre na terça-feira, das 11h à 0h, e na Quarta-Feira de Cinzas.
Endereço: Rua Elesbão Linhares 172, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4600. Também em Jardim Camburi, Campo Grande (Cariacica), Praia da Costa (Vila Velha) e Caiçara (Cachoeiro de Itapemirim).
By Rock
Menu: Carnes, saladas, massas, risotos, petiscos, drinques.
Funcionamento: Sábado, das 11h30 à 1h. Fecha no domingo e na segunda-feira, e volta na terça, das 11h30 às 15h30 e na quarta-feira, no mesmo horário.
Endereço: Rua Celso Calmon, 267, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-5086.
Chopp Point
Menu: Petiscos, carnes, drinques.
Funcionamento: Sábado, das 10h às 23h. Fecha no domingo, segunda, e na terça, mas volta na quarta às 12h.
Endereço: Laranjeiras Shopping. Primeira Avenida, 231, Parque Res. Laranjeiras, Serra. (27) 3341-7542.
Doc Burger
Menu: Hambúrgueres, petiscos, drinques e sobremesas.
Funcionamento: A unidade de Vila Velha fecha de sábado a terça, e volta apenas na quarta-feira, das 19h às 23h. Já a de Linhares, abre na terça e na quarta, das 19h às 23h.
Endereço: Rua Luiz Fernandez Reis, 441, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-7893. Rua da Conceição, 220, Centro, Linhares. (27) 3151-7797.
Coco Bambu
Menu: Cozinha brasileira, com destaque para mariscos.
Funcionamento: Sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Segunda e terça, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h.
Endereço: Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais no restaurante.