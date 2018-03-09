Confira 50 dicas de ovos de páscoa artesanais para você encomendar

Parece mentira, mas faltam menos de 24 dias para a Páscoa, que será comemorada no dia 1º de abril. Para muitos, chegou a hora de se deliciar com os mimos de chocolate, entre ovos, coelhos, barras e caixas de bombom, que cada vez ficam mais sofisticados e em diversas opções. Tem até novidades para os 'crossfiteiros' e afins de plantão, que são as versões fitness de ovos de páscoa, que o mercado passou a oferecer com a demanda.

Aliás, são essas versões menos calóricas e mais funcionais que crescem nas opções, já que cada vez mais pessoas querem sair da dieta com menos peso na consciência - e na balança. Mas, de volta ao cardápio, as roupagens dos ovos, neste ano, seguiram as tendências daqueles montados que todo mundo vê na internet e fica louco: com brigadeiros em cima, muito creme de avelã misturado, nozes trituradas e aqueles segredinhos que só os especialistas no assunto sabem pôr em prática.

Confira: Gazeta Online reuniu mais de 50 opções de ovos com os mais variados sabores disponíveis em lojas ou sob encomenda na Grande Vitória. Cada ovo, além de vir na sua versão clássica, tem inúmeros sabores e recheios que ficam à escolha do cliente. Em 2018, a aposta também foi nas crianças, com opções menores e até com brinquedinhos feitos à mão.

SEM LACTOSE E CHOCOLATE FUNCIONAL

O Espírito Cacau vai apresentar três teores de chocolates para esta Páscoa, sendo 31%, 46% e 70% cacau em três tamanhos diferentes (90g por R$ 19,90; 150g por R$ 34,90; 350g por R$ 64,90). No total, são mais de 50 opções de produtos e a novidade, para 2018, é o ovo de 46% de cacau, recheado com um mix de mini tabletes, que sai por R$ 64,90.

A marca também lançou um "três em um", em que os três teores de cacau vêm juntos em ovos que variam de tamanho - um dentro do outro. Esta versão fica por R$ 87,50 e, ao todo, tem 470g. O Espírito Cacau também terá opção com trio de ovos recheados de diversos sabores. Esta caixa, com três "minis", fica por R$ 280g.

Outra novidade deste ano é o ovo fit 70% cacau, no valor de R$ 39,90, com 150g. Ele foi criado com chocolate 70% cacau e um mix de chia, quinoa, linhaça dourada, nibs de cacau, gojiberry e cranberry. Os ovos de colher, por sua vez, chegam à loja com novos sabores e com uma charmosa colher de chocolate como acompanhamento. São três criações: chocolate 31% cacau, por R$ 64,90, o ganache branco com cookies, que fica por R$ 64,90, e também chocolate com avelã, por R$ 72,90. Todos com 350g.

Serviço: ovos de R$ 19,90 a R$ 72,90; compras na loja (R. Elesbão Linhares, 42, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória).

OVOS ELABORADOS

A pâtisserie Amor com Açúcar dá 15% de desconto para os assinantes de A GAZETA. Então, que tal aproveitar as delícias? Eles, neste ano, estão apostando em ovos mais elaborados, como conta a confeiteira Andrea Santos. "Teremos sabores de torta holandesa, tiramissu, red velvet com leite ninho e limão siciliano com pistache. Esses ovos devem sair por aproximadamente R$ 65 e a casca deles terá 250g - montado, o ovo pesa mais", revela.

Os tradicionais também não ficarão de fora, e a aposta de Andrea, assim como no ano passado, é no de leite ninho com nutella. "Todo mundo adora e é um carro chefe. Mas também vamos oferecer os de brigadeiro com a guloseima enrolada em cima. Trabalhamos sempre com encomendas e, só na semana da Páscoa, é que temos ovos a pronta entrega", frisa.

Serviço: ovos de em média R$ 65; encomendas pelo telefone (27) 3534-5136 ou na loja (Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha).

FITNESS O ANO INTEIRO

Sabe o amigo que nunca quer sair da dieta e, por isso, nunca te acompanha nos roteiros gastronômicos? Então, os problemas de todos acabaram. É que a Tô Fit fez ovos de páscoa com os ingredientes mais naturais possíveis, dando espaço para versões sem glúten, sem lactose, soja e conservantes. Há opções veganas, proteicas e low carb. Uma das opções é o ovo tradicional, com 150g, produzido com chocolate 75% cacau com bombons de nozes, avelã e amêndoas.

Já o ovo de colher, que vem em versões de 300g, aparece com várias opções de sabores, dentro as quais está brigadeiro com nuts, doce de leite com coco, chocomousse e frutas vermelhas, brownie de nozes e cookies e beef protein. Os dois tipos saem por preços que vão de R$ 35 até R$ 70.

Serviço: ovos de R$ 35 a R$ 70; podem ser comprados nas lojas Empório Natural, Sabor da Terra, Fast Nutri, Mercado da Saúde, Substância Gastronomia Light e Quintandinha do Parque, na Grande Vitória.

Dossiê ovo de páscoa: Tô Fit Crédito: Divulgação/Elo Comunicação

RECHEIOS IMPORTADOS

A novidade do Bolos do Casa deste ano são os ovos com recheios mais elaborados. Exemplo deles é o de curd de limão siciliano - um creme inglês tradicional na culinária britânica. "Além dele, tem o de brownie com doce de leite e Negresco e o de cheesecake de geleia de goiaba. Pensei nesses sabores para tentar dar uma opção para quem já está enjoado das versões tradicionais", explica Fernando Casagrande, o responsável pelas delícias.

Ainda assim, os sabores tradicionais de palha italiana, cenoura com brigadeiro e Oreo estão disponíveis e Fernando garante: "Saem muito. O pessoal, no último ano, se encantou com o de Oreo", aposta.

Serviço: ovos de R$ 50 a R$ 60; encomendas pelo telefone (27) 99749-8201.

70% CACAU E NOZES

A novidade da empresária Lívia Haddad é o ovo fit. Feito com 70% de cacau, a delícia meia amarga também acompanha mix de nozes e frutas decas. Além de ser também decorado por fora, dentro do ovo tem bombons de frutas. "Mas não deixamos de lado os que todo mundo gosta, que são os já tradicionais. Temos dezenas de sabores que o cliente escolhe. Se não tivermos, é só conversar", brinca.

Lívia destaca que também criou versões kids, em parceria com o ateliê de Silvia Moura. Nelas, os sabores não mudam, mas a surpresa é um mimo feito à mão pela artista que vai dentro do ovo. "Eles (os ovos) têm 250g e acompanham brinquedinhos ou marcadores de livros de coelhinho personalizados", aponta.

Os ovos kids custam R$ 78, o ovo de colher varia de R$ 33 a R$ 60 e o ovo de chocolate branco ou ao leite com os recheios vão de R$ 66 a R$ 130. Já as versões fits saem por R$ 80 (250g) e R$ 160 (500g).

Serviço: ovos de R$ 33 a R$ 160; encomendas pelo telefone (27) 99279-5507.

CAVEIRA E CORUJA NOS OVOS

Duas das grandes novidades nos ovos da Chocolateria Brasil são as aplicações de caveirinhas e corujinhas de chocolate. Elas aparecem em uma parte do ovo que dá o efeito de que está quebrado, mas, como os ovos artísticos da marca, é só uma ilusão de ótica. A empresária Flávia Gama destaca que, também, há opções dos ovos de galinha - que imitam o tamanho. Estes são de chocolate 54% e 54,5% e podem ser recheados com brigadeiro, leite ninho com nutella ou doce de leite.

Já as opções tradicionais vêm em versões com chocolates até 70% cacau. Neste ano, as cascas recheadas também aparecem com os mais variados tipos de brigadeiros, trufa de caramelo com flor de sal, trufa de champagne e trufa de gianduia. Os ovos de colher, que surgem em tamanhos pequenos e grandes, têm opções, também, dos mais variados sabores de brigadeiros, ainda com combinações com raspas de chocolate, flocos de chocolate, polvilhado com açúcar e canela, creme brûleè, gianduia, leite ninho com nutella e brigadeiro ao leite com paçoca.

Serviço: os ovos tradicionais saem de R$ 60 a R$ 110 e os ovos de galinha (que imitam no tamanho) vão de R$ 11 a R$ 60. Os produtos podem ser comprados na Chocolateria Brasil (R. João da Silva Abreu, 971 - loja 7 - Praia do Canto, Vitória).

CARAMELO, MARSHMALLOW E COOKIE

Desde o último fim de semana, a chef e nutricionista Renata Póvoa está a mil com a produção de dezenas de diferentes ovos para esta Páscoa. Ela, que no ano passado já teve sucesso de vendas com os ovos com casca de cookies, voltou a apostar no "queridinho" com um agravante: lança também versões com caramelo e marshmallow. "Tem outro com Twix, também, e esses são todos sabores de recheios", afirma.

Além dos ovos, ela idealizou uma casquinha de sorvete que vira uma cenoura para agradar as crianças. "Os adultos também acabam amando, mas o legal é que produzimos o doce igualzinho à cenoura. Eu recheio o cone do sorvete com algum brigadeiro e banho tudo em chocolate branco com corante", exemplifica.

Para ela, 2018 promete ser melhor, até porque, segundo Renata, a procura pelos ovos começou muito mais cedo neste ano. "Em 2017, o pessoal foi procurar os doces cerca de 15 dias antes. Nesse ano já estamos com a produção a todo vapor", comemora.

Serviço: preços sob consulta; encomendas pelo telefone (27) 99942-8143.

DELÍCIAS "MINI" E "MACRO"

A chef confeiteira Patrícia Pinho preparou ovos com cascas recheadas para esta Páscoa. Neles, o sabor dos recheios é ilimitado, mas existem aqueles que já são queridinhos do público. "A grande novidade nos ovos é o caramelo salgado. Nós já fazemos doces com essa fórmula - que inclusive é, exclusivamente, nossa -, mas agora o colocamos nos ovos", completa. Além das versões grandes, ela também confecciona tamanhos "mini" das delícias.

Ao Gazeta Online , Patrícia revela que esse caramelo, dentre o toque único da chef, leva uma pitada de sal para ressaltar o sabor do doce. "Outra aposta é o ovo de chocolate branco com casca recheada de coco com amêndoas", diz.

Dossiê ovo de páscoa: Via Gourmet Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

Os "mini ovos", segundo Patrícia, servem também para medir o quanto o público está gostando dos sabores. "Têm os mesmos sabores e muita gente os usa como presentes também, já que eles saem em uma caixa bem bonita", explica. A chef detalha que estes têm 85g.

Neste ano, Patrícia ainda pretende lançar um coelho de mais de 20 centímetros de puro chocolate com bombons dentro. "Ainda estou fazendo testes para ver como vou rechear. O coelho eu já testei - e deu certo", brinca.

Serviço: ovos e coelhos de R$ 14 a R$ 89; encomendas pelo telefone (27) 98151-6505 ou na Via Gourmet (R. José Luís Gabeira, 81 - Barro Vermelho, Vitória).

GOSTINHO DE INFÂNCIA

Você quer diversidade de sabores? Torta de bombom, mousse de chocolate, maracujá, morango, napolitano, brigadeiro, beijinho, limão, manga, doce de leite, menta e cereja. Dos mais diversos tamanhos e texturas, os ovos da Boutique do Açúcar apostam no resgate aos sabores da infância, como detalha o empresário Matheus Almondes.

Ele traz versões em ovos de colher e outras menores com chocolate puro e enfeitado. "A novidade deste ano também é a torta de páscoa, totalmente confeitada com motivos da data comemorativa, a versão mais 'queridinha' já é a de chocolate", adianta. A torta sai por R$ 80, enquanto os ovos vão de R$ 20,99 a R$ 42,90.

Serviço: ovos e torta de R$ 20,99 a R$ 80; encomendas pelo telefone (27) 99875-4136.

MIX DE TEXTURAS

Lançamento, o novo ovo de páscoa do Outback Steakhouse é inspirado em uma sobremesa da casa. É feito com chocolate meio amargo e recheado com uma combinação especial do brownie do restaurante, ganache de chocolate branco e de chocolate ao leite. "Pela primeira vez, em Vitória e Vila Velha, os fãs do Outback poderão levar para casa o sabor da nossa famosa sobremesa em formato de ovo de páscoa. Nosso Choco Brownie from Down Under estará disponível a partir do dia 26 de março", completa Terence Rangel, sócio-proprietário da unidade do Shopping Vitória.

Serviço: ovo de páscoa de 280g por R$ 49; compras nas unidades do restaurante em Vitória e Vila Velha.