Com Eduardo Costa, Brejetuba faz festa para maior coagem de café do mundo

O maior café e a 6ª maior coagem da bebida no mundo são feitos no Espírito Santo. E o capixaba pode comprovar isso de perto neste fim de semana, quando 8.260 litros de café serão servidos a milhares de visitantes e turistas de todo o Brasil, durante o tradicional Festival do Maior Café do Mundo.
Tudo isso vai acontecer no sábado (29) e, a exemplo de 2017, deverão ser utilizados mais de 500 quilos de pó de café arábica especial, um caminhão de água quente, depositados em um coador de tecido gigante medindo 2,5 metros e o café sendo aparado por uma xícara gigante. O momento visa celebrar a produção de café de Brejetuba, reconhecida como "Capital Estadual do Café Arábica". Neste ano, a cidade tem a expectativa de colher meio milhão de sacas de café arábica.
Mas o evento não se resume apenas ao momento da coagem do café. O Festival do Maior Café do Mundo uma programação com direito a shows e rodeio. Eduardo Costa será a grande atração. Confira a programação completa abaixo.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (28)
20h - Abertura oficial
20h30 - Rodeio profissional
22h - Show com Banda Comichão
0h - Show com Marcos & William
2h - Show com Alencácio Schuenk
Sábado (29)
8h - 1ª Cavalgada dos Amigos da Maçonaria (saída de São Jorge)
14h30 - Chegada da cavalgada em Brejetuba (no Ginásio de Esportes)
19h - Abertura dos portões
20h - Coagem do maior café do mundo
21h30 - Rodeio profissional
23h30 - DJ Rafael Belisário
0h - Show com Eduardo Costa
2h - Show com Garotos Tradição
Domingo (30)
8h - 2º Encotnro de MTB de Brejetuba - Rota Cafés Especiais
9h - Cavalhada
11h30 - Almoço (Barracas do Evento)
12h - Show com Preguinho
14h - 1º Desfile Grupo Idade Feliz
15h - Apresentação Cultural da Escola Álvaro Castelo
16h - Show com Vinícius Rodrigues
17h - Show com Maylon Meira
18h - Rodeio profissional
19h30 - Show com Raione Mateus
SERVIÇO
Festival do Maior Café do Mundo
Quando: sexta (28) a domingo (30)
Onde: Centro de Eventos Cafezão, em Brejetuba
Ingressos: Entrada franca na sexta (28) e no domingo (30). No sábado (29), a entrada custa: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); e R$ 40 + 1kg de alimento (promocional/2º lote)
Pontos de venda: Loja Império (Afonso Cláudio e Brejetuba); Loja Bendita Vaidade (Conceição do Castelo); Farmácia Griffo (Brejetuba); Supermercados Griffo e Uliana (Brejetuba); Loja Bia Z (Brejetuba); Drogaria Pague Fácil (Ibatiba); Tânea Modas (Venda Nova do Imigrante); e no site www.onticket.com.br
Mais informações: www.brejetuba.es.gov.br