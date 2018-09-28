Com Eduardo Costa, Brejetuba faz festa para maior coagem de café do mundo

Brejetuba realiza a maior coagem de café do mundo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Brejetuba

O maior café e a 6ª maior coagem da bebida no mundo são feitos no Espírito Santo. E o capixaba pode comprovar isso de perto neste fim de semana, quando 8.260 litros de café serão servidos a milhares de visitantes e turistas de todo o Brasil, durante o tradicional Festival do Maior Café do Mundo.

Tudo isso vai acontecer no sábado (29) e, a exemplo de 2017, deverão ser utilizados mais de 500 quilos de pó de café arábica especial, um caminhão de água quente, depositados em um coador de tecido gigante medindo 2,5 metros e o café sendo aparado por uma xícara gigante. O momento visa celebrar a produção de café de Brejetuba, reconhecida como "Capital Estadual do Café Arábica". Neste ano, a cidade tem a expectativa de colher meio milhão de sacas de café arábica.

Mas o evento não se resume apenas ao momento da coagem do café. O Festival do Maior Café do Mundo uma programação com direito a shows e rodeio. Eduardo Costa será a grande atração. Confira a programação completa abaixo.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (28)

20h - Abertura oficial

20h30 - Rodeio profissional

22h - Show com Banda Comichão

0h - Show com Marcos & William

2h - Show com Alencácio Schuenk

Sábado (29)

8h - 1ª Cavalgada dos Amigos da Maçonaria (saída de São Jorge)

14h30 - Chegada da cavalgada em Brejetuba (no Ginásio de Esportes)

19h - Abertura dos portões

20h - Coagem do maior café do mundo

21h30 - Rodeio profissional

23h30 - DJ Rafael Belisário

0h - Show com Eduardo Costa

2h - Show com Garotos Tradição

Domingo (30)

8h - 2º Encotnro de MTB de Brejetuba - Rota Cafés Especiais

9h - Cavalhada

11h30 - Almoço (Barracas do Evento)

12h - Show com Preguinho

14h - 1º Desfile Grupo Idade Feliz

15h - Apresentação Cultural da Escola Álvaro Castelo

16h - Show com Vinícius Rodrigues

17h - Show com Maylon Meira

18h - Rodeio profissional

19h30 - Show com Raione Mateus

SERVIÇO

Festival do Maior Café do Mundo

Quando: sexta (28) a domingo (30)

Onde: Centro de Eventos Cafezão, em Brejetuba

Ingressos: Entrada franca na sexta (28) e no domingo (30). No sábado (29), a entrada custa: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); e R$ 40 + 1kg de alimento (promocional/2º lote)