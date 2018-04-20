Casa de carnes de Vila Velha realiza dia de menu degustação

O argentino Santi Roig comanda a parrilla do restaurante paulistano Underdog, considerado uma das melhores casas de carnes e hambúrgueres de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

O Alcides Carnes Y Tragos, em Vila Velha, recebe no dia 4 de maio, uma sexta-feira, o argentino Santi Roig, do Underdog, para um menu degustação. Santi comanda a parrilla do restaurante paulistano, considerado uma das melhores casas de carnes e hambúrgueres de São Paulo.

No total, serão 50 lugares disponíveis para o jantar no Alcides, mediante reserva. O evento está marcado para começar às 19h. O menu inclui cinco passos: empanada de cordeiro, mini cheeseburger Underdog, tacos de frutos do mar, assado de tira com purê de mandioquinha picante e panqueca de doce de leite.