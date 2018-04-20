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Notas

Casa de carnes de Vila Velha realiza dia de menu degustação

No total, serão 50 lugares disponíveis para o jantar no Alcides, mediante reserva

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 16:10
O argentino Santi Roig comanda a parrilla do restaurante paulistano Underdog, considerado uma das melhores casas de carnes e hambúrgueres de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
O Alcides Carnes Y Tragos, em Vila Velha, recebe no dia 4 de maio, uma sexta-feira, o argentino Santi Roig, do Underdog, para um menu degustação. Santi comanda a parrilla do restaurante paulistano, considerado uma das melhores casas de carnes e hambúrgueres de São Paulo.
No total, serão 50 lugares disponíveis para o jantar no Alcides, mediante reserva. O evento está marcado para começar às 19h. O menu inclui cinco passos: empanada de cordeiro, mini cheeseburger Underdog, tacos de frutos do mar, assado de tira com purê de mandioquinha picante e panqueca de doce de leite.
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Sai a R$ 150 por pessoa, incluindo chope Kingbier à vontade. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha (no lugar do antigo Los Chicos Vila Velha). (27) 3062-1696.

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