Casa de carnes de Vila Velha realiza dia de menu degustação

O Alcides Carnes Y Tragos, em Vila Velha, recebe no dia 4 de maio, uma sexta-feira, o argentino Santi Roig, do Underdog, para um menu degustação. Santi comanda a parrilla do restaurante paulistano, considerado uma das melhores casas de carnes e hambúrgueres de São Paulo.
No total, serão 50 lugares disponíveis para o jantar no Alcides, mediante reserva. O evento está marcado para começar às 19h. O menu inclui cinco passos: empanada de cordeiro, mini cheeseburger Underdog, tacos de frutos do mar, assado de tira com purê de mandioquinha picante e panqueca de doce de leite.
Sai a R$ 150 por pessoa, incluindo chope Kingbier à vontade. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha (no lugar do antigo Los Chicos Vila Velha). (27) 3062-1696.