Cafeterias e casas especializadas apostam em carta de chás

Você é daqueles que quando se fala em chá pensa logo em remédio da vovó? Uma infusão para melhorar da gripe, ou uma receitinha milagrosa que combina ervas diuréticas para turbinar a dieta? Pois saiba que a bebida pode ir muito além disso! Um movimento ainda incipiente (mas que já demonstra atenção à qualidade) vem chamando a atenção dos glutões na Grande Vitória: os chás passaram a pedir passagem nas mesas das cafeterias.

Aberta há dois anos na Serra, a Gengibre Casa de Bolos e Chás foi a primeira a apostar no hábito. Impulsionada pelo que viu numa viagem ao Sul do país, Ana Mattos resolveu oferecer aos capixabas um serviço que unisse guloseimas diversas como bolos, tortas e salgados a chás diferentes do que estamos acostumados a consumir. Por lá, são servidos blends preparados pelo Atelier do Chá, da sommelier capixaba Katryny Lourenço, que faz uma seleção de chás especiais de várias partes do mundo, como Índia, Japão e China.

Na Gengibre, os doces ficam expostos em uma mesa farta, sempre composta por cheesecakes, bolos caseiros, brownies, cookies e outras doçuras (preços entre R$ 8,90 e R$ 11,90), que fazem bonito quando combinados com os chás.

Entre os mais pedidos, estão o masala chai (um verdadeiro mix de especiarias), o piña colada (de coco com abacaxi) e o caramel latte, bastante aromático. Chama atenção o forte sabor com notas adocicadas, bem diferente do amargor da bebida popularmente conhecida entre os brasileiros. As xícaras custam entre R$ 7 e R$ 9.

Conhecida no mundo inteiro, a Tea Shop chegou há quatro meses em Vitória, que ganhou um quiosque da franquia espanhola no Shopping Vitória. Por lá, Aline Moreno  em breve sommelier de chás  apresenta uma infinidade de combinações de ervas, frutas e especiarias, todas dispostas em belas latas nas prateleiras.

Os convivas podem comprar as ervas para levar para casa (a partir de R$ 27,90, 50g, que rendem até cinco litros de chá), ou tomar os chás no próprio local, que também serve quitutes veganos e sem lactose, como bolos e tortas.

O local oferece uma experiência sensorial, com aromas e sabores acentuados. Entre os mais diferentes e requisitados, estão o chá preto com manga, maçã e pétalas de flores com grãos de amaranto; o chá preto com aroma de lima bergamota e creme; e o chai, chá preto com especiarias como canela, cravo e cardamomo.

Muita gente tem ideia do chá como remédio, mas precisamos entender que pode ser também algo gostoso, que se bebe por hábito e prazer, afirma Aline.

Onde apreciar

Café 495

Opções: Por lá, sempre há cinco ou seis tipos de chás diferentes. Os que mais saem são os de cassis, amora e frutas vermelhas. Geralmente, a bebida é muito pedida depois das 17h, por quem já não quer mais tomar café neste horário. O chai, conhecido chá indiano, também é preparado com leite. Vale a pena provar o de amêndoas. A xícara com 200ml sai a R$ 10, e vai bem com os brownies, tortas e sanduíches servidos na casa (vale a pena provar o grilled cheese).

Serviço: Segunda a sábado, das 8h às 20h. Domingo, das 14h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 495, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 99294-3622.

Café Teugrano

Opções: O blueberry hibiscus, que mescla chá verde, blueberry e hibisco é um dos mais pedidos. Entre os refrescantes, está o chai rooibos (arbusto sul-africano), com canela, cardamomo e gengibre. Estes saem a R$ 8 (pequeno) ou R$ 15 (grande) Também integram o cardápio o chai latte, com leite (R$ 13) e o chá gelado (R$ 10).

Serviço: Diariamente, das 8h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406. Também no Shopping Praia da Costa, de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 13h às 20h. (27) 3320-6209.

Gengibre Casa de Bolos e Chás

Opções: O campeão por lá é o blueberry com hibiscus, considerado detox, mas o piña colada (de coco com abacaxi), o caramel latte (com forte aroma de caramelo) e o masala chai também fazem sucesso.

Serviço: Terça a sábado, das 14h às 19h. Domingo, das 15h às 20h. Avenida Guarapari, 5, Valparaíso, Serra. (27) 3065-8861.

Tea Shop

Opções: Para beber na hora, uma das dicas é o rooibos la provence, que combina flores de lavanda, malva, cassis e folhas de amora. Na lista dos chás verdes, o asian wellness é um dos destaques: tem abacaxi, papaia, maracujá, aloe vera, spirulina, flor de cactos e lichias. Saem a R$ 8,50 (individual) e R$ 9,50 com leite.