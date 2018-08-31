Cafeterias e casas especializadas apostam em carta de chás

Você é daqueles que quando se fala em chá pensa logo em remédio da vovó? Uma infusão para melhorar da gripe, ou uma receitinha milagrosa que combina ervas diuréticas para turbinar a dieta? Pois saiba que a bebida pode ir muito além disso! Um movimento ainda incipiente (mas que já demonstra atenção à qualidade) vem chamando a atenção dos glutões na Grande Vitória: os chás passaram a pedir passagem nas mesas das cafeterias.
Aberta há dois anos na Serra, a Gengibre Casa de Bolos e Chás foi a primeira a apostar no hábito. Impulsionada pelo que viu numa viagem ao Sul do país, Ana Mattos resolveu oferecer aos capixabas um serviço que unisse guloseimas diversas como bolos, tortas e salgados a chás diferentes do que estamos acostumados a consumir. Por lá, são servidos blends preparados pelo Atelier do Chá, da sommelier capixaba Katryny Lourenço, que faz uma seleção de chás especiais de várias partes do mundo, como Índia, Japão e China.
Na Gengibre, os doces ficam expostos em uma mesa farta, sempre composta por cheesecakes, bolos caseiros, brownies, cookies e outras doçuras (preços entre R$ 8,90 e R$ 11,90), que fazem bonito quando combinados com os chás.
Entre os mais pedidos, estão o masala chai (um verdadeiro mix de especiarias), o piña colada (de coco com abacaxi) e o caramel latte, bastante aromático. Chama atenção o forte sabor com notas adocicadas, bem diferente do amargor da bebida popularmente conhecida entre os brasileiros. As xícaras custam entre R$ 7 e R$ 9.
Conhecida no mundo inteiro, a Tea Shop chegou há quatro meses em Vitória, que ganhou um quiosque da franquia espanhola no Shopping Vitória. Por lá, Aline Moreno em breve sommelier de chás apresenta uma infinidade de combinações de ervas, frutas e especiarias, todas dispostas em belas latas nas prateleiras.
Os convivas podem comprar as ervas para levar para casa (a partir de R$ 27,90, 50g, que rendem até cinco litros de chá), ou tomar os chás no próprio local, que também serve quitutes veganos e sem lactose, como bolos e tortas.
O local oferece uma experiência sensorial, com aromas e sabores acentuados. Entre os mais diferentes e requisitados, estão o chá preto com manga, maçã e pétalas de flores com grãos de amaranto; o chá preto com aroma de lima bergamota e creme; e o chai, chá preto com especiarias como canela, cravo e cardamomo.
Muita gente tem ideia do chá como remédio, mas precisamos entender que pode ser também algo gostoso, que se bebe por hábito e prazer, afirma Aline.
Onde apreciar
Café 495
Opções: Por lá, sempre há cinco ou seis tipos de chás diferentes. Os que mais saem são os de cassis, amora e frutas vermelhas. Geralmente, a bebida é muito pedida depois das 17h, por quem já não quer mais tomar café neste horário. O chai, conhecido chá indiano, também é preparado com leite. Vale a pena provar o de amêndoas. A xícara com 200ml sai a R$ 10, e vai bem com os brownies, tortas e sanduíches servidos na casa (vale a pena provar o grilled cheese).
Serviço: Segunda a sábado, das 8h às 20h. Domingo, das 14h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 495, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 99294-3622.
Café Teugrano
Opções: O blueberry hibiscus, que mescla chá verde, blueberry e hibisco é um dos mais pedidos. Entre os refrescantes, está o chai rooibos (arbusto sul-africano), com canela, cardamomo e gengibre. Estes saem a R$ 8 (pequeno) ou R$ 15 (grande) Também integram o cardápio o chai latte, com leite (R$ 13) e o chá gelado (R$ 10).
Serviço: Diariamente, das 8h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406. Também no Shopping Praia da Costa, de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 13h às 20h. (27) 3320-6209.
Gengibre Casa de Bolos e Chás
Opções: O campeão por lá é o blueberry com hibiscus, considerado detox, mas o piña colada (de coco com abacaxi), o caramel latte (com forte aroma de caramelo) e o masala chai também fazem sucesso.
Serviço: Terça a sábado, das 14h às 19h. Domingo, das 15h às 20h. Avenida Guarapari, 5, Valparaíso, Serra. (27) 3065-8861.
Tea Shop
Opções: Para beber na hora, uma das dicas é o rooibos la provence, que combina flores de lavanda, malva, cassis e folhas de amora. Na lista dos chás verdes, o asian wellness é um dos destaques: tem abacaxi, papaia, maracujá, aloe vera, spirulina, flor de cactos e lichias. Saem a R$ 8,50 (individual) e R$ 9,50 com leite.
Serviço: Segunda a quarta, das 10h às 22h. Quinta a sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 11h às 22h. Shopping Vitória, quiosque Praça Norte (piso 1), próximo à Centauro. (27) 3224-4774.