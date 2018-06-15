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Bares se preparam para os jogos do Brasil na Copa

Confira as programações que os estabelecimentos prepararam para receber os torcedores

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 22:42
Embrazado Meat
Telão e drinques: Com decoração temática e grande estrutura, o local terá telões, grama sintética, arquibancada, jogos como totó, ping pong e videogame. Grupos de samba e pagode, além de um DJ, também animarão a festa antes e depois da partida. A carta de drinques da casa ganhou reforço para a temporada. O contêiner com carnes variadas funcionará a todo vapor durante o evento, com churrasco feito pelos experts da casa. Outros food trucks com comidas variadas também vão completar a programação para a Copa.
Serviço: No domingo (17), abrirá a partir das 13h. O couvert artístico custa R$ 30 (antecipado). Rua Joaquim Lírio, 871, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 99760-5221.
Divino Botequim
Drinques especiais: Muito concorrido pelos bons de copo de Jardim da Penha, o Divino terá seis drinques especiais para o período da Copa, cada um vendido a R$ 21,90. Um dos destaques é o Neymar, com cachaça Princesa Isabel, xarope de maracujá, alecrim e club soda. Outra boa sugestão é o drinque França: grenadine, licor de pêssego e curaçau blue. Para quem quer arriscar mais, vale pedir o drinque Tite, preparado com limão siciliano, limão, cachaça Princesa Isabel e tônica. Além disso, haverá um bolão com os clientes. Cada mesa terá direito a apostar em um placar, e a mesa que acertar ganha prêmios.
Serviço: Na primeira fase, o bar vai transmitir os jogos de domingo (17) e do dia 27, abrindo ao meio-dia. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.
Caranguejo do Assis
Comida e DJ: A área de eventos do bar, chamada de Anexo Assis, terá programação com bufê all inclusive em dias de jogo do Brasil, com onze opções de comida e seis opções de bebida, além de telões e DJ para os intervalos dos jogos da Seleção.
Serviço: No domingo (17), a festa rolará das 14h às 18h. O ingresso custa R$ 80 para adultos, e R$ 50 para crianças de cinco a doze anos. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. Reservas também pelo e-mail [email protected].
Let's Steak & Beer
Feijuca liberada: A festa no bar começa às 12h no domingo, com música e feijoada liberadas.
Serviço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória. (27) 99824-3122.
Delli Food Hall
Chope & Gol: Em junho e julho, fará o Arraiá da Copa. A casa será decorada e, durante o campeonato, terá um espaço climatizado com transmissão de todas as partidas em uma televisão de 70 polegadas. Nos jogos do Brasil, a cada gol da Seleção Canarinho, os torcedores que estiverem tomando chope ganharão outro por conta da casa. O cardápio será variado, mas haverá o lançamento das pizzas temáticas com homenagem a oito países que disputam o mundial. Uma das dicas é do México, batizada de Durango: molho de tomate, muçarela, pepperoni, pimenta jalapeño e orégano (R$ 44,90).
Serviço: A casa funciona de domingo a quinta, das 6h às 22h45. Sexta e sábado, das 6h à 1h. Rua Ceará, 225, Praia da Costa, em Vila Velha. (27) 3535-1227. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no local.
Hangar Gastrobar
Feijoada liberada: Vai exibir os jogos do Brasil, exceto os que acontecem pela manhã. Terá feijoada liberada a R$ 39,90 (por pessoa), a partir das 14h no domingo (17), além de samba. Também terá cervejas em promoção (sob consulta).
Serviço: Avenida Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99994-9374.
Wanted Pub
Novidades: O local terá duas novidades para a o período do campeonato: o petisco Camisa 10 e o drinque Brasileirinho. O belisquete vai à mesa com dois dos quitutes prediletos dos brasileiros: torresmo e polenta frita, acompanhados por molho especial da casa. Já a bebida mistura manga, kiwi e gin, seguindo a tendência do momento.
Serviço: Funciona de terça a sábado, a partir das 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. (27) 3207-6561.
Cleópatra Gaystrobar
Torcida contra a Rússia: O esquema da Copa no bar, novidade na Rua da Lama, funcionará assim: a cada gol que a Rússia sofrer no Mundial, haverá uma rodada dupla de vodca durante os jogos do Brasil. As partidas da Seleção realizadas à tarde serão transmitidas no bar, com drinques e petiscos especiais do dia.
Serviço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória.
Anarchy Rock Bar
Pipoca e chope: Terá telão para exibir Brasil x Suíça. Durante o jogo, os torcedores receberão pipoca à vontade, com promoção de chope pilsen das 15h às 17h, por R$ 10 (500 ml). No deck da casa, serão servidos churrasco e hambúrguer. A música fica por conta de Marsu Frontini.
Serviço: Rua Carlos Lindenberg, 40, loja 8, Jardim Camburi. (27) 99910-8676.
Bebs
Fichas em dobro: O bar terá telão para transmitir o jogo. Após o primeiro gol da seleção brasileira, as fichas valerão o dobro até o final do jogo. A promoção não vale para combos, garrafas ou drinques de um ou dois litros, apenas para bebidas individuais. A entrada custará R$ 10, e a tarde ainda terá show com a banda Jongô após a partida.
Serviço: No domingo, o bar vai abrir às 14h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luiza, Vitória. 
Regina Maris
Roda de Boteco: Os jogos do Brasil serão exibidos no quiosque, que ainda vai manter a promoção do Roda de Boteco durante todo o período do Mundial, com um petisco e uma cerveja de garrafa a R$ 29,90. Entre os petiscos que entram na promoção estão o Medalha de Ouro (medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhados por polenta de feijão) e o Rei da Praia (rissoles com massa de banana da terra recheados com peroá desfiado, servidos com maionese de coentro especial da casa).
Serviço: Quiosque K3. Av. Dante Michelini, 1104, na orla de Camburi, Vitória. (27) 3299-0897.
Liverpub Vitória
Menu exclusivo: O pub vai preparar um menu com belisquetes inspirados nas gastronomias brasileira e suíça. O menu ficará por conta de Bianca Brunow Dalla. As mesas para quatro pessoas podem ser reservadas por R$ 90 (equivalente ao couvert do local, comidas pagas à parte). A programação também terá música com DJ John antes e depois da partida.
Para a Copa: A casa abre às 13h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. (27) 99944-1204.
Birita Casa de Cocktail
Vai Brasil: O bar terá telão instalado em uma parte do bar. Durante os jogos do Brasil, o bar comandado por Diogo Cypriano vai oferecer rodada dupla do Vai Brasil, shot de cachaça com licor azul.
Serviço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3225-2164.

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