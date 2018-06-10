Bares de Vila Velha levam quase todos prêmios do Roda de Boteco 2018

Embalados pelo samba do Fundo de Quintal, os vencedores do Roda de Boteco 2018 foram anunciados no palco montado na área verde do Álvares Cabral, na noite deste sábado (9). E os estabelecimentos de Vila Velha saíram na frente. Disputando com outros 32 estabelecimentos da Grande Vitória, com petiscos de lamber os dedos, Petiscaria do Jojo's e Marangas Bar foram os vencedores da maratona mais gostosa da Grande Vitória.
A Petiscaria do Jojo's, em Vila Velha, venceu na categoria Bar, deixando o Petisco das Meninas, da Serra, e o Quiosque de Passagem, em Vitória, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já o Marangas Bar, em Vila Velha, venceu na categoria Boteco, deixando o Bar do Zé e o Petisco do Feijão, ambos de Vila Velha nas posições seguintes. Cada um ganhou o troféu da noite que pode ostentar por um ano como melhores petiscos do momento.
PRATOS
E os cozinheiros e donos dos bares capricharam neste ano. Para conquistar o voto do público, eles apostaram no sabor e na criatividade. A Petiscaria do Jojo's venceu com seu "Atolada", prato composto de linguiça de pernil caseira com carne de sol flambada na cachaça, cobertura de polenta e molho requeijão, cebolinha, salsinha e caldo de rabada. Já o Marangas apostou no "Show de Bola", prato composto de 15 bolinhos de peixe (peroá) acompanhados de molho especial da casa.
Além do petisco - que vale 50% da nota, o que pesou no resultado foi o atendimento - com 30% da nota -, a higiene do local e a temperatura da bebida - responsáveis pelos últimos 20% da avaliação.
GARÇOM
A noite também foi de animação para Flávio Freitas, que venceu o prêmio de Melhor Garçom. Além do título, ele embolsou R$ 1 mil. Jacielly/Jacy e Franciele Prates ficaram em segundo e terceiro lugar, ganhando a premiação de R$ 750 e R$ 500, respectivamente.
RESULTADO
Categoria Bar
1º lugar Petiscaria do Jojo's (Vila Velha)
2º lugar Petisco das Meninas (Serra)
3º lugar - Quiosque De Passagem (Vitória)
Categoria Boteco
1º lugar Marangas Bar (Vila Velha)
2º lugar Bar do Zé (Vila Velha)
3º lugar Recanto do Feijão (Vila Velha)
Categoria Garçom
1º lugar Flávio Freitas, do Marangas - nota 10
2º lugar Jacielly/Jacy, do Bar do Zé - nota 10
3º lugar Franciele Prates, da Petiscaria do Jojo's - nota 9,94