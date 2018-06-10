Bares de Vila Velha levam quase todos prêmios do Roda de Boteco 2018

Os vencedores do festival Roda de Boteco foram anunciados na noite deste sábado (09) durante o Botecão Crédito: Cynthia Balbino Neves

Embalados pelo samba do Fundo de Quintal, os vencedores do Roda de Boteco 2018 foram anunciados no palco montado na área verde do Álvares Cabral, na noite deste sábado (9). E os estabelecimentos de Vila Velha saíram na frente. Disputando com outros 32 estabelecimentos da Grande Vitória, com petiscos de lamber os dedos, Petiscaria do Jojo's e Marangas Bar foram os vencedores da maratona mais gostosa da Grande Vitória.

A Petiscaria do Jojo's, em Vila Velha, venceu na categoria Bar, deixando o Petisco das Meninas, da Serra, e o Quiosque de Passagem, em Vitória, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já o Marangas Bar, em Vila Velha, venceu na categoria Boteco, deixando o Bar do Zé e o Petisco do Feijão, ambos de Vila Velha nas posições seguintes. Cada um ganhou o troféu da noite que pode ostentar por um ano como melhores petiscos do momento.

PRATOS

E os cozinheiros e donos dos bares capricharam neste ano. Para conquistar o voto do público, eles apostaram no sabor e na criatividade. A Petiscaria do Jojo's venceu com seu "Atolada", prato composto de linguiça de pernil caseira com carne de sol flambada na cachaça, cobertura de polenta e molho requeijão, cebolinha, salsinha e caldo de rabada. Já o Marangas apostou no "Show de Bola", prato composto de 15 bolinhos de peixe (peroá) acompanhados de molho especial da casa.

Além do petisco - que vale 50% da nota, o que pesou no resultado foi o atendimento - com 30% da nota -, a higiene do local e a temperatura da bebida - responsáveis pelos últimos 20% da avaliação.

GARÇOM

A noite também foi de animação para Flávio Freitas, que venceu o prêmio de Melhor Garçom. Além do título, ele embolsou R$ 1 mil. Jacielly/Jacy e Franciele Prates ficaram em segundo e terceiro lugar, ganhando a premiação de R$ 750 e R$ 500, respectivamente.

RESULTADO

Categoria Bar

1º lugar  Petiscaria do Jojo's (Vila Velha)

1º LUGAR (BAR) - "Atolada", da Petiscaria do Jojo: Linguiça de pernil caseira com carne de sol flambada na cachaça, cobertura de polenta e molho requeijão, cebolinha, salsinha e caldo de rabada - RODA DE BOTECO 2018 - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

2º lugar  Petisco das Meninas (Serra)

2º LUGAR (BAR) - "Maria Tilápia", do Petisco das Meninas: Dois filés inteiros de tilápia empanados em farinha especial, acompanhados de banana da terra, tomate, alface, limão e molho especial - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

3º lugar - Quiosque De Passagem (Vitória)

3º LUGAR (BAR) - "Tuquinha", do De Passagem Quiosque (Jardim da Penha): 8 Bolinhos de aipim com queijo, cobertura de ragu de carne seca, requeijão cremoso e pimenta biquinho - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Categoria Boteco

1º lugar  Marangas Bar (Vila Velha)

1º LUGAR (BOTECO) - "Show de Bola", do Marangas Bar: 15 Bolinhos de peixe (peroá) acompanhados de molho especial da casa - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

2º lugar  Bar do Zé (Vila Velha)

2º LUGAR (BOTECO) - "Tutu da Vovó", do Bar do Zé: Tutu de feijão, costelinha suína frita, couve, banana da terra frita e ovo de codorna. - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

3º lugar  Recanto do Feijão (Vila Velha)

3º LUGAR (BOTECO) - "Costela do Feijão", do Recanto do Feijão: Costela de boi e paio no feijão carioca, batata baroa, pimenta de bico, salsa e cebola - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Categoria Garçom

1º lugar  Flávio Freitas, do Marangas - nota 10

2º lugar  Jacielly/Jacy, do Bar do Zé - nota 10