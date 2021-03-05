Seleção dos bartenders

6 receitas de drinques à base de gim para brindar com estilo

A convite do Divirta-se, Adenilson Borracha, Matheus Almeida e Rodrigo Perdigão ensinam algumas de suas criações favoritas com a bebida

Publicado em 05 de Março de 2021 às 02:00

Os drinques Gin basil smach com frutas vermelhas, Florine, e Cosmopolitan com gin. As bebidas foram feitas por Matheus Almeida, bartender do restaurante Los Chicos, que fica na Mata da Praia, Vitória.
Gin Basil Smash com frutas vermelhas, Florine e Cosmopolitan com gim Crédito: Carlos Alberto Silva
Criado na Holanda e consagrado na Inglaterra, o gim vem roubando a cena em balcões do mundo inteiro. O destilado que virou febre e segue há alguns anos como queridinho nas taças rendeu até prêmios internacionais para uma destilaria de Vitória. Sua versatilidade nos drinques é comprovada pelos bartenders Adenilson Dantas (Borracha), do Barlavento; Matheus Almeida, do Los Chicos e Rodrigo Perdigão, que também é consultor.
A convite do Divirta-se, o trio compartilhou algumas de suas receitas favoritas à base de gim. Confira! 

3 RECEITAS DE MATHEUS ALMEIDA, do Los Chicos

Bartender
Matheus Almeida atua no bar do mexicano Los Chicos, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Antes de conferir o preparo dos drinques, aprenda com o bartender a fazer Gin Citron e redução simples, que fazem parte de algumas receitas.
Gin Citron: para cada 300ml do gim que você tiver, use as cascas de 1 limão siciliano (sem a parte branca, apenas a casca) e deixe-as repousando por duas horas. O resultado é um gim com notas cítricas acentuadas e amarelado por conta dos óleos que serão transferidos da fruta para o destilado.
Redução simples: Matheus sugere usar a proporção de 800ml de água pra 1kg de açúcar. Leve essa mistura ao fogo e mexa bem para que o açúcar não grude no fundo da panela. Após 10 a 15 minutos de fogo baixo, você terá um líquido um pouco denso e dourado. É um açúcar líquido, perfeito para adoçar outras misturas etílicas e até café.
1 - FLORINE
  • Ingredientes:
  • 50ml de Gin Citron
  • 25ml de Campari
  • 25ml de limão espremido
  • 25ml de xarope de amêndoas (orgeat)
  • 5 cubos médios de abacaxi
  • Gelo
  • Utensílios: coqueteleira com peneira, taça de vinho
Drinque Florine feito por Matheus Almeida, bartender do Los Chicos, que fica no bairro Mata da Praia, Vitória.
Florine: drinque autoral de Matheus Almeida com gim, campari, abacaxi, limão e orgeat Crédito: Carlos Aberto Silva
Como fazer: amasse o abacaxi em uma coqueteleira ou em um utensílio que possa substitui-la. Em seguida, acrescente todos os outros ingredientes, adicione gelo, bata na coqueteleira e coe, com uma peneira, para uma taça com gelo.
2 - GIN BASIL SMASH  COM FRUTAS VERMELHAS
  • Ingredientes:
  • 60ml de gim
  • 30ml de sumo de limão
  • 20ml de xarope de frutas vermelhas (grenadine)
  • 1 punhado de folhas de manjericão fresco
  • Gelo
  • Utensílios: coqueteleira com peneira, copo baixo 
O drinque Florine feito por Matheus Almeida, bartender do Los Chicos, que fica no bairro Mata da Praia, Vitória.
Em sua versão do clássico Gin Basil Smash, Matheus incluiu xarope de frutas vermelhas  Crédito: Carlos Alberto Silva
Como fazer: coloque todos os ingredientes em um coqueteleira com bastante gelo. Bata e em seguida coe para um copo baixo previamente resfriado no congelador.
3 - COSMOPOLITAN COM GIM
  • Ingredientes:
  • 50ml de Gin Citron
  • 25ml de triple sec
  • 25ml de limão espremido
  • 30ml de suco de cranberry
  • 15ml de redução simples
  • Utensílios: coqueteleira com peneira, taça para martini 
Drinque Cosmopolitan com gin feito por Matheus Almeida, bartender do Los Chicos, que fica no bairro Mata da Praia, Vitória.
Cosmopolitan com gim? Adaptação de Matheus Almeida ganhou novos aromas Crédito: Carlos Alberto Silva
Como fazer: coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, adicione bastante gelo e bata. Em seguida, coe para uma taça martini previamente resfriada no congelador.

2 RECEITAS DE ADENILSON DANTAS (BORRACHA), do Barlavento 

Adenilson Dantas (Borracha), o bartender, do Barlavento, quiosque 1 da Praia de Camburi em Jardim da Penha
Adenilson Dantas, o Borracha, assina drinques do Barlavento, na Praia de Camburi  Crédito: Vitor Jubini
1 - FALÉSIAS
  • Ingredientes:
  • 70ml de gim
  • 30 ml de xarope de tangerina
  • 30ml de sumo de limões siciliano e taiti
  • 8 folhas de manjericão orgânico
  • Gelo
  • Meia rodela de toranja/grapefruit 
  • Utensílios: coqueteleira com peneira, copo longo
Drinque do Barlavento, quiosque 1 da Praia de Camburi em Jardim da Penha
Borracha sugere finalizar o Falésias com meia fatia de grapefruit Crédito: Vitor Jubini
Como fazer: adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira. bata vigorosamente e coe duplamente em um copo longo com bastante gelo. Finalize com meia rodela de grapefruit.
2 - FRADE
  • Ingredientes:
  • 50ml de gim
  • 25ml de sumo de limões taiti e siciliano
  • 25ml de xarope de melancia
  • 8 folhas de hortelã
  • Espumante brut
  • Gelo
  • 1 rodela de laranja
  • Utensílios: coqueteleira com peneira, taça para vinho
Drinque do Barlavento, quiosque 1 da Praia de Camburi em Jardim da Penha
Além de gim, o drinque Frade contém espumante e xarope de melancia Crédito: Vitor Jubini
Como fazer: adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira. bata vigorosamente e coe duplamente na taça com bastante gelo. Complete com espumante e finalize com uma rodela de laranja.

RODRIGO FARIAS (Perdigão), bartender e consultor 

Bartender e consultor Rodrigo Farias (Perdigão)
Rodrigo Farias criou o Black Ocean para o novo Água e Sal, em Camburi Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
BLACK OCEAN (criação para o Restaurante Água e Sal)
  • Ingredientes:
  • 50ml de gim
  • 15ml de xarope de chá preto com framboesa
  • 20ml de sumo de limão taiti
  • 50ml de água com gás
  • Folhas de hortelã 
  • Rodelas finas de limão taiti
  • Gelo
  • Utensílios: coqueteleira com peneira, copo longo
Drinque do Restaurante Água e Sal , na Praia de Camburi em Jardim da Penha
O Black Ocean é um drinque à base de gim e xarope de chá preto com framboesa Crédito: Vitor Jubini
Como fazer: acrescente os ingredientes em uma coqueteleira com gelo, exceto a água com gás. Bata e coe no copo long drink com bastante gelo. Complete com a água com gãs e finalize com as folhas de hortelã e as rodelas de limão.

