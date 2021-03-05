6 receitas de drinques à base de gim para brindar com estilo

Criado na Holanda e consagrado na Inglaterra, o gim vem roubando a cena em balcões do mundo inteiro. O destilado que virou febre e segue há alguns anos como queridinho nas taças rendeu até prêmios internacionais para uma destilaria de Vitória. Sua versatilidade nos drinques é comprovada pelos bartenders Adenilson Dantas (Borracha), do Barlavento; Matheus Almeida, do Los Chicos e Rodrigo Perdigão, que também é consultor.
A convite do Divirta-se, o trio compartilhou algumas de suas receitas favoritas à base de gim. Confira!
3 RECEITAS DE MATHEUS ALMEIDA, do Los Chicos
Antes de conferir o preparo dos drinques, aprenda com o bartender a fazer Gin Citron e redução simples, que fazem parte de algumas receitas.
Gin Citron: para cada 300ml do gim que você tiver, use as cascas de 1 limão siciliano (sem a parte branca, apenas a casca) e deixe-as repousando por duas horas. O resultado é um gim com notas cítricas acentuadas e amarelado por conta dos óleos que serão transferidos da fruta para o destilado.
Redução simples: Matheus sugere usar a proporção de 800ml de água pra 1kg de açúcar. Leve essa mistura ao fogo e mexa bem para que o açúcar não grude no fundo da panela. Após 10 a 15 minutos de fogo baixo, você terá um líquido um pouco denso e dourado. É um açúcar líquido, perfeito para adoçar outras misturas etílicas e até café.
1 - FLORINE
- Ingredientes:
- 50ml de Gin Citron
- 25ml de Campari
- 25ml de limão espremido
- 25ml de xarope de amêndoas (orgeat)
- 5 cubos médios de abacaxi
- Gelo
- Utensílios: coqueteleira com peneira, taça de vinho
Como fazer: amasse o abacaxi em uma coqueteleira ou em um utensílio que possa substitui-la. Em seguida, acrescente todos os outros ingredientes, adicione gelo, bata na coqueteleira e coe, com uma peneira, para uma taça com gelo.
2 - GIN BASIL SMASH COM FRUTAS VERMELHAS
- Ingredientes:
- 60ml de gim
- 30ml de sumo de limão
- 20ml de xarope de frutas vermelhas (grenadine)
- 1 punhado de folhas de manjericão fresco
- Gelo
- Utensílios: coqueteleira com peneira, copo baixo
Como fazer: coloque todos os ingredientes em um coqueteleira com bastante gelo. Bata e em seguida coe para um copo baixo previamente resfriado no congelador.
3 - COSMOPOLITAN COM GIM
- Ingredientes:
- 50ml de Gin Citron
- 25ml de triple sec
- 25ml de limão espremido
- 30ml de suco de cranberry
- 15ml de redução simples
- Utensílios: coqueteleira com peneira, taça para martini
Como fazer: coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, adicione bastante gelo e bata. Em seguida, coe para uma taça martini previamente resfriada no congelador.
2 RECEITAS DE ADENILSON DANTAS (BORRACHA), do Barlavento
1 - FALÉSIAS
- Ingredientes:
- 70ml de gim
- 30 ml de xarope de tangerina
- 30ml de sumo de limões siciliano e taiti
- 8 folhas de manjericão orgânico
- Gelo
- Meia rodela de toranja/grapefruit
- Utensílios: coqueteleira com peneira, copo longo
Como fazer: adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira. bata vigorosamente e coe duplamente em um copo longo com bastante gelo. Finalize com meia rodela de grapefruit.
2 - FRADE
- Ingredientes:
- 50ml de gim
- 25ml de sumo de limões taiti e siciliano
- 25ml de xarope de melancia
- 8 folhas de hortelã
- Espumante brut
- Gelo
- 1 rodela de laranja
- Utensílios: coqueteleira com peneira, taça para vinho
Como fazer: adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira. bata vigorosamente e coe duplamente na taça com bastante gelo. Complete com espumante e finalize com uma rodela de laranja.
RODRIGO FARIAS (Perdigão), bartender e consultor
BLACK OCEAN (criação para o Restaurante Água e Sal)
- Ingredientes:
- 50ml de gim
- 15ml de xarope de chá preto com framboesa
- 20ml de sumo de limão taiti
- 50ml de água com gás
- Folhas de hortelã
- Rodelas finas de limão taiti
- Gelo
- Utensílios: coqueteleira com peneira, copo longo
Como fazer: acrescente os ingredientes em uma coqueteleira com gelo, exceto a água com gás. Bata e coe no copo long drink com bastante gelo. Complete com a água com gãs e finalize com as folhas de hortelã e as rodelas de limão.