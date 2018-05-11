4 drinques para se deliciar no Dia das Mães

Mãe combina com amor, que combina com carinho, que combina com dedicação. Mas sabe com o que mais tudo isso dá certo? Um brinde! Entre vinhos e espumantes, as opções são inúmeras, mas tem como preparar um drinque que transmita todos esses sentimentos que cultivamos pelas nossas progenitoras.

Gazeta Online conversou com quatro bartenders da Grande Vitória que selecionaram e prepararam para o Dia das Mães drinques simples, que tem tudo a ver com a ocasião. Confira: conversou com quatro bartenders da Grande Vitória que selecionaram e prepararam para o Dia das Mães drinques simples, que tem tudo a ver com a ocasião.

Purê cítrico de morango com espumante, por Diogo Cypriano

Ingredientes: Você vai precisar de uma taça de vinho, quatro morangos médios, uma colher de açúcar, meio limão espremido, gelo, 40 ml de licor de pêssego e 80 ml de espumante brut.

Purê cítrico de morango com espumante, por Diogo Cypriano Crédito: Birita Casa de Cocktail/Divulgação

Modo de fazer: Em um copo separado, adicione os morangos, o suco do limão espremido, o açúcar e o licor de pêssego, amasse tudo até conseguir uma textura de purê.

Em uma taça, coloque o purê e gelo até a metade. Finalize com o espumante. "Essa mistura combina uma sensação de conforto e celebração - sentimento propício para o Dia das Mães", avalia Diogo.

Dolce Vita, por Gabriel Mariani

Dolce Vita, por Gabriel Mariani Crédito: Gabriel Mariani

Ingredientes: Você vai precisar de 50 ml de gin, 10 ml de xarope de macadâmia, 20 ml de xarope de maple e 30 ml de suco de limão.

Modo de fazer: Coloque tudo em uma coqueteleira ou vasilha fechada com gela e mexa. Sirva em um copo com bastante gelo.

"É uma receita própria, minha, que tem um toque doce na medida certa e é cítrico da mesma forma", diz. Para essa criação, Gabriel se inspirou no amor de mãe, que é doce e pura.

"Então pensei na macadâmia, já o xarope de maple lembra café da manhã que as mães preparam prós filhos, e o gin por conta da sua baixa caloria e cada vez mais as mães de hoje tem se cuidado melhor e procurada algo que seja mais 'saudável", afirma, completando que o gin, por exemplo, tem cerca de 40 calorias por dose. "Por isso é atrativo para quem quer tomar um drinque sem sair da dieta", conclui.

Red Haze, por Rodrigo Farias e Fred Medeiros

Ingredientes: Você vai precisar de 25 ml de gin, 25 ml de run, 15 ml de redução de hibisco, 20 ml de suco de limão siciliano, 20 ml de suco de cramberry e uma colher de chá de geleia de ameixa.

Modo de fazer: Para preparar, bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em uma taça do martini com a borda besuntada com geleia de ameixa.

Red Haze, por Rodrigo Farias e Fred Medeiros Crédito: Rodrigo Farias/Divulgação

Amor de Mãe, por Willians Ferreira

Ingredientes: Você vai precisar de 100 gramas de morango, 30 ml de suco de morango, 60 ml de vodka e 20 ml de xarope de açúcar.

Modo de fazer: Para preparar, bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em um copo decorado com morango.