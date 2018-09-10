13º Manguinhos Gourmet terá boa comida, artes e passeio com guia

Paella do Sertão, do Espaço Maria Mariana, será um dos pratos oferecidos no 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Manguinhos será palco da tradicional farra gastronômica, que acontece, anualmente, em de setembro. Nos dias 22, 23, 29 e 30 deste mês, os estabelecimentos comerciais do balneário do município de Serra realizam a 13ª edição do Manguinhos Gourmet.

São 25 espaços que vão oferecer pratos feitos exclusivamente para o evento. Em cada ponto comercial o menu degustação será servido na rua ou em seus quintais.

Não precisa, necessariamente, sentar no restaurante para comer. Basta chegar e solicitar a degustação, que tem preço acessível, sendo a entrada ou sobremesa R$ 15 e a degustação do prato principal R$ 20. Caso o visitante queira almoçar, pode optar pela versão mais farta do prato, com preços variados, de acordo com cada restaurante participante.

Vale ressaltar que, durante o 13ª Manguinhos Gourmet, os restaurantes serão avaliados pelo público através de um questionário, que tem como objetivo melhorar os serviços para o próximo evento, na certeza de que a cada ano, aprimoramos nosso atendimento, pensando sempre em tornar inesquecível sua estada conosco.

ARTES E PASSEIO

Além da gastronomia, o público é convidado a apreciar o capricho na decoração, o artesanato e a arte local dos restaurantes, mesas e tendas em frente aos seus estabelecimentos ou nos quintais dos moradores participantes. O público poderá fazer o percurso pelas ruas bucólicas de Manguinhos, seja a pé, de bicicleta ou utilizando a jardineira Gourmet, que estará circulando, de forma gratuita, das 12h às 17h, nos dias do evento.

A jardineira está adaptada para receber idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais com segurança. Um guia especializado acompanha todo o trajeto deste passeio cultural e gastronômico, explicando a história do festival gastronômico, os pratos, apontando os restaurantes e demais estabelecimentos participantes, além das raízes culturais do balneário.

CRIANÇAS

Com o intuito de atrair as famílias inteiras, o festival deste ano vai contar com o Vila Família, um espaço kids, voltado ao público infantil com brincadeiras, tendas de doces, cultivo afetivo, artes e exposição, desfiles de moda infantil, gastronomia infantil, lojinhas, congo, capoeira infantil e muito mais. O evento também exposições de artes, que contará com trabalhos inéditos de Laerty Tavares, Jorge Solé e Aurea Brandão.

13º MANGUINHOS GOURMET

Quando: 22, 23, 29 E 30 de setembro

Valores degustação: Entrada e sobremesa: R$ 15 | Prato principal: R$ 20

Estabelecimentos participantes e parceiros do evento

Espaço Maria Mariana

Prato: Paella do Sertão (Arroz, feijão de corda, carne de sol artesanal, bacon, linguiça calabresa, pimentões e ervas regadas a manteiga de garrafa e salpicada com queijo coalho e paçoca crocante de carne seca).

Endereço: Av. Atapoã, 638  Manguinhos

Funcionamento: 6ª a domingo, das 9h30 às 17h

Contato: (27) 98826-2441 | (27) 3243-2441

Espaço Enseada de Manguinhos

Prato: Escondidinho Invertido (Moquequinha de cação na cama de purê de banana da terra com toque de gengibre)

Endereço: Av. Atapoã - Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 9h às 17h

Contato: (27) 3243-1413

Escondidinho Invertido do Restaurante Espaço Enseada de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Hostel Kuarahy, Gastronomia e Eventos

Prato: Linguado ao molho de pitanga (filé de linguado ao molho de pitanga acompanhado de purê batata).

Endereço: Av. Atapoã, 607 - Manguinhos

Contato: www.hostelkuarahy.com | (27)3243-8669 | 99768-2812

Linguado ao molho de pitanga, do Hostel Kuarahy, Gastronomia e Eventos - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Maresias Bar e Restaurante

Prato: CamarõES (Arroz de camarão coberto com camarões VM empanados na tapioca guarnecido de farofa de camarão com banana da terra).

Endereço: Av. Atapoã, 1 - Manguinhos

Funcionamento: 3ª a domingo, das 10 às 18h

Contato: (27) 99901-6448 | 99991-6448

Restaurante Recanto das Estrelas

Prato: Bobó na Moranga de bacalhau com lagosta

Endereço: Av. Atapoã, 400 - Manguinhos

Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h

Contato: (27) 3243-4190 | 99845-8025

Restaurante Chico Bento

Prato: Espaguete de Camarão

Endereço: Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 11h às 16h

Contato: (27) 3243-4547

Espaguete de Camarão do Restaurante Chico Bento - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Restaurante Enseada de Manguinhos

Prato: Ballotine de linguado (filé de linguado recheado com mousseline de camarão a meunier).

Endereço: Av. Atapoã - Manguinhos

Funcionamento: diariamente, das 11h às 00h

Contato: (27) 3243-1413

1Ballotine de Linguado do Restaurante Enseada de Manguinhos - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Restaurante Candeias

Prato: Cassoulet de Mariscos (feijão branco com polvo e camarão acompanha farofa de alho).

Endereço: Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 68 - Manguinhos

Funcionamento: 3ª a 5ª feira, a partir das 18h |6ª a domingo a partir das 11h.

Contato: (27) 99732-0532

Cassoulet de Mariscos (feijão branco com polvo e camarão acompanha farofa de alho), do Restaurante Candeias - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

RM Espaço Gourmet

Prato: Lagosta Grelhada (Lagosta grelhada com arroz de cúrcuma).

Endereço: R. Eng. Cecíliano Abel de Almeida, 38 - Manguinhos

Funcionamento: 3ª a 6ª, de 18h às 22h | Sábado e domingo, das 11 às 22h.

Contato: (27) 99602-7059 | 99985-4025

Lagosta Grelhada do Espaço Gourmet - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Prato: Bacalhau ao confit caramelizado (Lombo de bacalhau assado com batatas bolinha, acompanhado de tomates cereja, dentes de alho e mini cebolas caramelizados, arroz branco e brócolis).

Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591 - Praia Ponta dos Fachos - Manguinhos

Funcionamento: 5ª a domingo, das 10h às 16h

Contato: (27) 3243-2687 | 3243-4181 | 99986-2687

Bacalhau ao confit do Restaurante Estação Primeira de Manguinhos - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Pousada Pomar de Manguinhos

Prato: Chá, sucos, pães, bolos e biscoitos artesanais

Endereço: R. Elpídio Pimentel, 22 - Manguinhos

Contato: (27) 3245-3414 | 3243-2495 | 99907-5600

Café com Arte

Prato: Malabie (manjar árabe)  sobremesa de sabor suave e exótico, misturando aromas delicados da água de flor de laranjeira, da pedra de misk e do damasco.

Endereço: Av.8 de Setembro, 302 - Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Contato: (27) 99960-7686

Malabie (manjar árabe) do Café com Arte - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Casa do Sorvete e açaí - Manguinhos

Prato: Cascão Supreme (2 bolas de sorvete, churros, chantininho e cobertura de chocolate. Bordas a escolher: Nutella ou doce de leite).

Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71 A - Manguinhos

Funcionamento: 3ª a 6ª, das 14h às 22h | sábado e domingo, das 13h às 22h

Contato: 99629-1897

Cascão Supreme (2 bolas de sorvete, churros, chantininho e cobertura de chocolate. Bordas a escolher: Nutella ou doce de leite) do Casa do Sorvete e açaí - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Vila Tabaco  Tabacaria Charutaria e Café

Prato: Torta de cappuccino ao aroma de canela.

Endereço: Av. August Saint Hilay, 07 - Manguinhos

Contato: (27)3243-4609 | 98885-0172

Delícias da Vila

Prato: Arroz de coco com carne de sol (arroz de coco com lascas de carne de sol na manteiga de garrafa).

Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20 - Manguinhos

Funcionamento: 3ª a domingo, das 13 às 21h.

Contato: (27) 99978-0725

Lá de Casa

Prato: Feijoadinha Lá de Casa (Feijão preto, carne seca, paio, linguiça calabresa e baco. Acompanha laranja e crips de couve).

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h.

Contato: (27) 99504-9002

Feijoadinha Lá de Casa (Feijão preto, carne seca, paio, linguiça calabresa e baco. Acompanha laranja e crips de couve) do Restaurante Lá de Casa - 13º Manguinhos Gourmet Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Larts Atelier

Prato: Torta de chocolate com nozes

Endereço: Av. August Saint Hilaire, 350 - Manguinhos

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Contato: (27) 99943-3984

Atelier Jorge Solé

Telas e gravuras

Funcionamento: Sábado e domingo, das 12h às 17h

Contato: (27) 99775-2204

Estúdio Pinheiro

Showroom, hospedaria, eventos, bistrô

Pousada Pomar de Manguinhos

Endereço: Rua Elpídio Pimentel, 22 - Manguinhos

Contato: (27) 3245-3414 | 3243-2495 |99907-5600

Solar de Manguinhos Flat

Endereço: Av. Manguinhos, 172 - Manguinhos

Contato: (27) 99261-9171

Hostel Kuarahy, Gastronomia e Eventos

Endereço: Av. Atapoã, 607 - Manguinhos

Contato: www.hostelluarahy.com | (27) 3243-8669 | 99768-2812

Cerimonial Ponta dos Fachos

Contato: (27) 99829-7676

Espaço Enseada

Contato: (27) 3243-1413

Espaço Maresia's