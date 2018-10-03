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SAÚDE

Ziraldo tem boa evolução e passa por fisioterapia, diz boletim médico

Segundo boletim médico, quadro de saúde do autor segue estável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 16:08

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 16:08

O cartunista Ziraldo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O cartunista Ziraldo "apresentou boa evolução clínica", segundo o boletim médico mais recente divulgado pelo Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, nesta quarta-feira, 3. Ele foi internado na instituição no dia 26 de setembro, com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e em estado grave. No domingo, 30, ele teve uma melhora e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva (USI), e seu quadro de saúde segue estável.
Em 2013, o cartunista já havia sofrido um enfarte leve quando estava fora do País, para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital para passar por exames.
Recentemente, em agosto, o cartunista participou da Bienal do Livro de São Paulo, onde lançou sua primeira grande parceria com Mauricio de Sousa, o livro "MMMMM: Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica", que reúne os mais famosos personagens criados, respectivamente, pelos dois desenhistas. No próximo dia 24 de outubro, Ziraldo completará 86 anos.
Leia o boletim médico desta quarta-feira, 3 de outubro:

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