SAÚDE

Ziraldo segue internado no Rio com quadro grave, mas estável

O cartunista deu entrada na quarta-feira, 26, no Hospital Pró-Cardíaco após um AVC hemorrágico
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 17:19

O cartunista Ziraldo Crédito: Ana Colla/Divulgação
O cartunista e escritor Ziraldo segue internado no Rio de Janeiro com um quadro grave, mas estável, após um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Ele deu entrada no hospital Hospital Pró-Cardíaco nesta quarta-feira, 26, e um novo boletim divulgado nesta quinta, 27, diz que ele permanece estável. O hospital informa ainda que não serão divulgados novos boletins nesta quinta-feira.
Em 2013, o cartunista sofreu um enfarte leve na Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e depois foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital no Rio para passar por exames.
Recentemente, em agosto, Ziraldo participou da Bienal do Livro de São Paulo, onde lançou sua primeira grande parceria com Mauricio de Sousa, o livro "MMMMM - Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica".
Veja o boletim divulgado pela manhã:
"O Hospital Pró-Cardíaco informa que o cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto deu entrada na instituição no início da tarde da última quarta-feira (26/9), com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. O paciente permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade e segue estável."

