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"Olha só"

Zilu exibe cinturinha após ser acusada de abusar de photoshop em fotos

Ex de Zezé Di Camargo foi acusada por internautas de pesar a mão na hora de retocar as próprias fotos

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 18:21
Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, ostenta cinturinha fina em vídeo no seu perfil do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo foi acusada por alguns internautas de estar pesando a mão na hora de retocar as próprias fotos para postá-las nas redes sociais. Os rumores vieram depois de a ex-mulher de Zezé Di Camargo publicar registros em que aparecia de biquíni no Instagram. 
Nesta quinta-feira (6), ela resolveu dar uma resposta aos fãs e fez um vídeo exibindo uma cinturinha fina para rebater as críticas. 
> Aos 60 anos, Zilu Camargo bomba após postar fotos de biquíni
"O importante é foco e determinação. Vinte minutos todos os dias. Estou há um mês nesse ritmo. E olha a minha cintura, olha o resultado. Estou adorando", disparou ela, já sugerindo que está satisfeita com o shape. 

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