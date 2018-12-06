Zilu exibe cinturinha após ser acusada de abusar de photoshop em fotos

Zilu Camargo foi acusada por alguns internautas de estar pesando a mão na hora de retocar as próprias fotos para postá-las nas redes sociais. Os rumores vieram depois de a ex-mulher de Zezé Di Camargo publicar registros em que aparecia de biquíni no Instagram.
Nesta quinta-feira (6), ela resolveu dar uma resposta aos fãs e fez um vídeo exibindo uma cinturinha fina para rebater as críticas.
"O importante é foco e determinação. Vinte minutos todos os dias. Estou há um mês nesse ritmo. E olha a minha cintura, olha o resultado. Estou adorando", disparou ela, já sugerindo que está satisfeita com o shape.